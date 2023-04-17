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Пенсионная реформа во Франции вступит в силу осенью 2023 года

Президент Франции Макрон: пенсионная реформа в стране вступит в силу осенью 2023 года
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
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Во Франции пенсионная реформа вступит в силу осенью 2023 года. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 17 апреля, в телеобращении к нации.

«Как вы знаете, Конституционный совет в пятницу подписал закон о пенсионной реформе. Я, что логично, сразу сделал промульгацию. Пенсионная реформа вступит в силу осенью», — сказал он.

По словам Макрона, очевидно, что общество не приняло реформу. Он выразил сожаления, что консенсус так и не был найден.

Кроме того, президент Франции пригласил профсоюзы принять участие в переговорах об улучшении условий труда в стране, несмотря на отказ профессиональных объединений. Встреча пройдет во вторник, 18 апреля.

По мнению Макрона, это необходимо, чтобы открыть серию переговоров по таким вопросам, как повышение доходов работников, улучшения карьерного роста и условий труда и расширение найма возрастных сотрудников, а также помощь со сменой профиля.

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15 апреля президент Франции подписал закон о пенсионной реформе, в том числе о переносе установленного законом возраста выхода на пенсию до 64 лет.

В этот же день французские профсоюзы призвали к «исключительной и народной» демонстрации против пенсионной реформы 1 мая. Отмечается, что подобная акция представителей всех профессий станет исторической для Франции. Также профсоюзы выступили с призывом к Макрону не подписывать закон о пенсионной реформе.

Перед парадами профсоюзы предлагают в качестве «подготовительного шага» сделать 20 апреля днем ​​выражения «железнодорожного гнева». По их мнению, эта дата должна выйти за межпрофессиональные рамки.

Во Франции из-за этой реформы не прекращаются забастовки. Манифестанты жгут файеры и выкрикивают в мегафон лозунги, призывая граждан к продолжению протеста. По данным МВД Франции, в акциях протеста в столице 14 апреля участвовали порядка 4 тыс. человек.

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