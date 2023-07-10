Daily Mail написала о нарушении Байденом этикета на встрече с Карлом III
Американский президент Джо Байден два раза нарушил правила этикета в ходе встречи с королем Великобритании Карлом III в Виндзоре, пишет 10 июля Daily Mail.
«80-летний президент США прибыл, чтобы поговорить с королем [Великобритании] об изменении климата», — сказано в новости.
Во время рукопожатия с британским монархом Байден схватил его левой рукой за локоть правой и похлопал по спине, нарушив тем самым этикет. Такое поведение расценивается как большая фамильярность, потому что по негласным правилам этикета и протокола никто не имеет право трогать монарха без его разрешения.
Также при смотре гвардии американский лидер на два шага опередил монарха, после чего заговорился с одним из солдат. Карлу III пришлось улыбнуться и намекнуть президенту Штатов, что стоит продолжить движение.
Позднее король отчитал гвардейца, к которому обратился Байден.
8 июля сообщалось о том, что во время покашливания президента США микрофон неожиданно сработал на полную мощность. Соответствующее видео выложили в Сети.
Накануне Байден во время выступления в Южной Каролине несколько раз ударил по трибуне ногой.
80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.