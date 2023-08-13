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Российская теннисистка Самсонова вышла в финал турнира в Канаде

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Российская теннисистка Людмила Самсонова в воскресенье, 13 августа, вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA-1000) в Монреале, обыграв представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Встреча закончилась со счетом 1:6, 6:1, 6:2. Матч длился 1 час 44 минуты, сообщает «Спорт-Экспресс».

В финале турнира Самсонова выступит против третьей ракетки мира американки Джессики Пегулы.

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Ранее, 12 августа, Самсонова обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии и вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000.

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