Российская теннисистка Самсонова обыграла вторую ракетку мира на турнире в Канаде

Российская теннисистка Людмила Самсонова в пятницу, 11 августа, вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале, обыграв вторую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии.

Самсонова одержала победу в матче третьего круга со счетом 7:6 (7:2), 4:6, 6:3, сообщает «Спорт-Экспресс».

Матч продлился 2 часа 54 минуты.

В четвертьфинале россиянка сыграет с победительницей матча между чешкой Петрой Квитовой и швейцаркой Белиндой Бенчич.

Самсоновой 24 года, она занимает 18-е место в рейтинге WTA.

Ранее в этот день российский теннисист Даниил Медведев не вышел в полуфинал турнира «Мастерс» в Торонто. Медведев проиграл австралийцу Алексу Де Минауру со счетом 6:7 (7:9), 5:7. Матч продлился 2 часа 4 минуты.