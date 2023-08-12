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Российский теннисист Даниил Медведев не вышел в полуфинал турнира «Мастерс»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл австралийцу Алексу де Минауру в четвертьфинале турнира «Мастерс» в Торонто, о чем стало известно в пятницу, 11 августа.

Медведев проиграл австралийцу со счетом 6:7 (7:9), 5:7. Матч продлился 2 часа 4 минуты, сообщает «Спорт-Экспресс».

В полуфинале турнира де Минаур сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины.

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Ранее, 11 августа, Медведев в рамках турнира «Мастерс» одолел итальянца Лоренцо Музетти со счетом 6:4, 6:4 и вышел в четвертьфинал. Матч продлился 1 час и 33 минуты.

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