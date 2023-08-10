Записались на хард: как Медведев и Самсонова проявят себя в Канаде

Лидеры нашего тенниса пока не очень удачно проводят турниры серии «Мастерс», которые проходят в Торонто и Монреале. Андрей Рублев второй год подряд проиграл в первом матче в Канаде. В 2022 году вторая ракетка России в двух сетах уступил Дэниэлу Эвансу, на этот раз — Маккензи Макдональду. Днем ранее Макдональд оказался сильнее другого россиянина — Аслана Карацева. Таким образом, в Торонто из россиян остался Даниил Медведев. Третья ракетка мира проиграл во втором круге Нику Кирьосу, поэтому сейчас у Даниила есть хорошая возможность заметно прибавить в рейтинге. В женском турнире в Монреале в основной сетке стартовали четыре россиянки. Первый круг не смогла пройти только Анастасия Потапова, зато борьбу за трофей продолжают Анна Блинкова, Дарья Касаткина и Людмила Самсонова.

Возвращение Медведева

Аслан Карацев вновь проводит неровный сезон. Казалось, что после возвращения к тренеру Егору Яцыку, под руководством которого он добился впечатляющих результатов, всё наладится. Но пока Аслан выдал только один супертурнир, дойдя до полуфинала мадридского «Мастерса». Это было в начале мая. С тех пор Карацев выиграл всего четыре матча в основной сетке. Причем в Вашингтоне уроженец Владикавказа показывал очень классный теннис, но ему не повезло с сеткой. Во втором круге Аслан в упорной борьбе проиграл Фрэнсису Тиафо (судьба обеих партий решалась на тай-брейке).

Казалось, что с каждым матчем Карацев будет прибавлять на харде, но дать бой 59-й ракетке мира Маккензи Макдональду не получилось: десять двойных ошибок и пять отданных подач решили исход встречи. В среду, 9 августа, Макдональду предстояло встретиться с Андреем Рублевым, который, будучи шестым сеяным, пропускал первый круг. Казалось, что у 25-летнего москвича не должно возникнуть проблем с американцем. В предыдущих двух встречах соперники обменялись победами, но разница в классе между теннисистами очевидна. Особенно на харде.

Однако и на этот раз Маккензи доказал, что может на равных соперничать с топами. Американцу удалось дожать Рублева в концовках обеих партий. Таким образом, неудачная серия Андрея в Торонто продолжилась. В целом в Канаде он выиграл только один матч — против Фабио Фоньини в 2021 году.

— В лучшие дни Андрей может выиграть у любого, в том числе взять сет у Джоковича с «баранкой», — сказал «Известиям» заслуженный тренер России Виктор Янчук. — В худшие, к сожалению, проиграть любому. Если бы у него была стабильность, то он бы давно стоял в топ-3. Уровень таланта это позволяет. Тем не менее Рублев проводит очень достойный сезон. Взял несколько титулов, идет в топ-5 в чемпионской гонке. Это очень сильные результаты. А на американском харде он еще себя проявит.

Стоит надеяться, что ошибок Рублева в Торонто избежит Даниил Медведев. «Осьминог» проведет первый матч после более чем трехнедельного перерыва. Для Медведева с турнира в Торонто начинается любимая заключительная хардовая часть сезона. В ее первой половине Даниил был великолепен: на пяти турнирах подряд дошел до финала и проиграл лишь однажды — Алькарасу в Индиан-Уэллсе. На ближайшие соревнования у российского теннисиста настрой самый боевой.

— Я очень рад, что наступила эта часть сезона, — отметил Даниил на пресс-конференции. — Мы будем играть на моем любимом покрытии, где я чувствую себя лучше всего. Хард хорошо подходит моей игре, это чувствуется даже на тренировках. Но даже это ничего не значит, ты всё равно можешь проиграть. В каком-то смысле проиграть легко — так много ребят хотят побеждать. На харде мое тело чувствует себя лучше всего. Например, на грунте или траве у меня больше проблем с телом, потому что я могу не совсем правильно выполнять какие-то удары. На твердом покрытии я чувствую себя очень плавно. Я правда очень рад, что хордовый сезон возобновился. Посмотрим, как всё сложится для меня.

Третий круг Самсоновой

В Монреале стадию первого круга не смогла преодолеть пятая ракетка России Анастасия Потапова, в двух сетах уступившая чешке Каролине Муховой. Зато порадовала Анна Блинкова. 34-я ракетка мира сумела одержать волевую победу над китаянкой Чжан Шуай. Во втором круге 24-летняя москвичка сыграет с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной. После болезненного поражения от Элины Свитолиной в Вашингтоне Касаткина позволила взять всего шесть геймов Элизе Мертенс.

А вот Людмила Самсонова, которая удачнее всех россиян начала североамериканскую серию, уже в третьем круге. Уроженка Оленегорска успела переиграть в Канаде Катерину Синякову и лучшую китайскую теннисистку Чжэн Циньвэнь. За выход в четвертьфинал Людмила поборется с победителем встречи Арина Соболенко – Петра Мартич. Напомним, что на прошлой неделе в Вашингтоне Самсонова дошла до полуфинала турнира в Вашингтоне. Да, она не смогла защитить прошлогодний титул (проиграла седьмой ракетке Кори Гауфф), но показала очень стабильный теннис.

И это после затяжной серии неудач. В феврале 2023 года, во многом благодаря выходу в финал турнира WTA 500 в Абу-Даби, где она уступила в драматичном матче швейцарке Белинде Бенчич 6:1, 6:7, 4:6, Самсонова поднялась на 12-е место в рейтинге. Тогда казалось, что вот-вот Людмила ворвется в топ-10 и станет первой ракеткой России.

Но тут результаты внезапно пошли вниз: почти за полгода Самсонова ни разу не выиграла больше двух матчей подряд и не продвинулась дальше четвертьфинала. Даже на столь любимой траве, где два года назад в Берлине завоевала свой дебютный титул и блеснула на Уимблдоне. Сейчас же в столице Германии она на старте вылетела от соотечественницы Екатерины Александровой. Еще более сенсационным выглядело поражение на старте Уимблдона от Аны Богдан из Румынии. С тех пор Людмила не выходила на корт, видимо, пытаясь перезагрузиться перед американской серией турниров. И можно уже сказать, что не прогадала.