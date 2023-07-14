«За время прохождения турнира Медведев заметно улучшил свою игру»

В среду, 12 июля, Даниил Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона, в тревожном пятисетовом матче сокрушив Кристофера Юбэнкса. Следующий соперник россиянина — вторая ракетка мира Карлос Алькарас. 20-летний испанец наряду с Новаком Джоковичем считается главным фаворитом турнира. Поэтому шансы Медведева в четвертый раз в карьере выйти в финал турнира «Большого шлема» оцениваются не так высоко. Однако шансы зацепиться за победу у нашего теннисиста всё же будут, считает известный телекомментатор, 18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева. В интервью «Известиям» легенда нашего тенниса также подвела итоги выступления Андрея Рублева и Романа Сафиуллина на британском мейджоре.

«На этот раз Медведев замечательно держал себя в руках»

— Какие шансы у Даниила против Карлоса Алькараса? Вообще, у испанца есть слабые стороны?

— На этот счет не могу ничего сказать. Алькарас — парень молодой, у него невероятные возможности. В этом случае можно только смотреть и определять, насколько Даниил сумеет адаптироваться к этим скоростям и мощной игре. Тем более что на траве всё гораздо сложнее.

— В финале Индиан-Уэллса Карлос обыграл Даниила практически без борьбы. Как думаете, это может стать дополнительной мотивацией для россиянина?

— В полуфинале Уимблдона мотивации достаточно. Здесь важно, насколько Даниилу удастся постоянно держать свою подачу. Сейчас подача у Медведева хорошая, нужно стремиться к ее удержанию. А затем нужно будет искать варианты. Всё зависит от адаптации к скоростным возможностям соперника. Алькарас тоже начнет волноваться, он же живой человек. Но это будет трудный матч.

— Что скажете про встречу Даниила с Кристофером Юбэнксом? После третьего сета не показалось, что Медведев уже не сможет перевернуть игру?

— Нет. Дело было в самом Данииле. Эти два сета могли выбить из колеи кого угодно. Он чувствовал, что потерял игру, что не успевает и не соответствует уровню соперника. Но при этом Медведев не раздражался, несмотря на то что он эмоционально возбудимый игрок. На этот раз он замечательно держал себя в руках. И прекрасно понимал, что, если будет держать подачу, какой-то шанс возникнет. Так и случилось.

— Вас впечатлила игра Даниила на траве? Ведь он признавался, что не любит это покрытие.

— Это всё шутки. Медведев просто не чувствовал себя уверенно. Во-первых, он немного играл на траве. Во-вторых, он выступал, когда еще не был суперигроком. В-третьих, раз на раз не приходится. Меня порадовало, что во время прохождения турнира он заметно улучшил свою игру. Первый матч был откровенно удручающий. Второй — сложный, было видно, что он не в своей тарелке. А в следующих играх уже было заметно его самоощущение.

«Сафиуллин — уже теннисист котирующегося уровня»

— Что скажете про выступление Андрея Рублева, который дал настоящий бой Новаку Джоковичу, а до этого обыграл Александра Бублика и Аслана Карацева?

— Бублика и Карацева он бы и вне Уимблдона обыграл. Хотя они оба набрали силу, особенно Бублик. Рублев должен быть доволен своим выступлением. Андрей — хороший теннисист, но Джоковича обыграть очень тяжело. Есть всего один-два игрока, которым это удается. Медведев, кстати, в этой категории.

— Роман Сафиуллин дошел до четвертьфинала на дебютном Уимблдоне. У него большое будущее?

— Мне очень понравился Роман. Это теннисист, которого мы знаем с детских лет. Он был в той же группе, что и Рублев, Медведев и Хачанов. У него были тяжелые теннисные травмы. Неудачи на раннем этапе перехода в профессиональный спорт его слегка подкосили. Он очень долго не мог попасть в основную группу, и наконец ему это удалось. Он выступил на Уимблдоне, показал хорошую игру и дошел до четвертьфинала. Великолепный результат.

— Может ли он потенциально выйти в топ-10?

— Очень много игроков, которые хотят и могут выйти в топ-10. Сафиуллин — уже теннисист котирующегося уровня.

— Тренер Сафиуллина Андрей Кузнецов в прошлом году еще сам выступал на «Шлемах». Высока его роль в успехах Романа?

— Для Романа это очень большая удача. Андрей еще жаждет борьбы, игры и участия в соревнованиях. Но и самому Андрею повезло. Он был вынужден закончить карьеру из-за тяжелой травмы, но при этом не потерял мир, в котором жил. Взаимное содружество Романа и Андрея оказалось очень удачным и принесло свои плоды.

— Во втором полуфинале Джокович — очевидный фаворит или Синнер даст ему бой?

— Это интересно. Мне очень нравится Синнер. Но выдержит ли он то напряжение, которое предлагает Джокович при смене темпа, неизвестно. Я жду от этого матча самых разных результатов.