Полуфинальное решение: Медведев продолжит борьбу за титул Уимблдона

Первая ракетка России Даниил Медведев впервые вышел в полуфинал Уимблдона. В драматичном четвертьфинале наш теннисист одержал волевую победу над Кристофером Юбэнксом из США — 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1. Американец был практически неуязвим во втором и третьем сетах, но в четвертой партии Даниилу все-таки удалось подобрать ключи к игре Кристофера. В решающей партии более опытный Медведев уже не оставил шансов сопернику. Его следующим оппонентом станет вторая ракетка мира Карлос Алькарас. Это будет всего третий матч топ-игроков. В предыдущих двух они обменялись победами.

Неожиданное начало

Даниил считался безоговорочным фаворитом матча с Юбэнксом. В этом году он уже обыгрывал Кристофера на «Мастерсе» в Майами, потратил немного сил на пути к четвертьфиналу (в предыдущем матче Иржи Легечка не стал выходить на третий сет). Юбэнкс же в своем матче 1/8 финала в пяти сетах вымучил победу над пятым сеяным Стефаносом Циципасом.

До этого 43-я ракетка мира выбил из борьбы и Кэмерона Норри. «Кристофер на подъеме, — говорил на предматчевой пресс-конференции Медведев. — Недавно он выиграл первый титул на Мальорке, здесь вышел в четвертьфинал, победил Циципаса в пяти сетах. Невероятно. Я знаю, что должен буду показать 100% — в плане физики, тенниса, психологии. Только тогда будут шансы пройти дальше».

Даниил не лукавил. Юбэнкс действительно создал ему немало хлопот. Хотя матч начался под диктовку россиянина. Он быстро сделал брейк и в экономрежиме забрал первую партию. Во втором сете Юбэнкс добавил мощи, взбодрился и под всеобщие овации сделал брейк. В такой же манере он и закончил сет — 6:1. Кристофер прибавил, а Даниил остался на прежнем уровне, и в этом и была его проблема. Медведев сам признался в послематчевом интервью, что он растерялся и не знал, что ему вообще делать после молниеносно проигранной второй партии.

Третий сет Медведев начал с проигранной подачи. Американец поймал кураж, а Даниил нервничал и начал пререкаться с судьей. Он всё никак не мог найти противоядие против сверхагрессивной игры соперника. Даниил всё время находился на задней линии, а Юбэнкс выходил к сетке даже на приеме. И этим он напоминал игроков из 1990-х.

Переломный сет

К четвертой партии игра успокоилась. Сет впервые начался не с чьего-то брейка. Каждый более-менее уверенно брал свои геймы, по крайней мере, никто не проседал. У Юбэнкса была очень быстрая и неудобная подача, зарабатывать брейк-пойнты было тяжело, поэтому всё логично пришло к тай-брейку. К счастью для россиянина и его болельщиков, Даниил на морально-волевых забрал четвертую партию. И почувствовал уверенность.

Этот сет был ключевым, россиянин наконец-то перестроился и перестал оглядываться на тренера. А Юбэнкс почему-то перестал выходить к сетке, это было его ошибкой. Даниил же почувствовал слабость противника и за счет своего опыта просто разгромил его.

— У Дани был очень непростой матч, — сказала «Известиям» олимпийская чемпионка, бывшая первая ракетка мира в парном разряде Елена Веснина. — Несмотря на то что на бумаге Юбэнкс выглядел не так опасно, он набрал очень хорошую форму по ходу травяного сезона, а на Уимблдоне и вовсе поймал кураж. Против такого соперника тяжело играть, плюс у него очень хорошая подача, играет в рваном ритме. Думаю, Даниил после первого сета успокоился, и ему казалось, что так дальше будет продолжаться. Но Юбэнкс просто феерил. Даня — молодец, что не завелся, спокойно действовал и ждал момент, чтобы перевернуть игру, что он и сделал в четвертом сете, великолепно взяв тай-брейк. В пятом сете он просто не оставил ему шансов.

Третья ракетка мира выиграл шесть из семи четвертьфиналов на турнирах Большого шлема. Феноменальный результат. Помимо Медведева таким достижением в XXI веке могут похвастаться только Новак Джокович, Доминик Тим и Стефанос Циципас.

«Я вышел в полуфинал, а это значит, что следующий матч я сыграю на центральном корте! Я там еще не проигрывал», — пошутил Даниил во время послематчевого интервью. Дело в том, что на Уимблдоне-2023 организаторы ни разу не поставили первую ракетку России на центральный корт. В то время как его соперник по предстоящему матчу провел аж пять игр на главной арене британского мейджора.

— С Алькарасом будет сложный, но красивый матч, — продолжила Елена Веснина. — В предыдущей встрече Даня ему проиграл, поэтому думаю, что в этот раз он по-спортивному будет немного злым, чтобы взять реванш. Все-таки на кону финал Уимблдона. Но и полуфинал — это потрясающий результат, учитывая, что он совершенно не любит играть на траве и постоянно акцентирует на этом внимание. А мне всегда казалось, что трава — его покрытие. Просто нужны время и опыт, чтобы поймать ритм на кортах Уимблдона.

На пути к полуфиналу Алькарас проиграл всего два сета. В своем четвертьфинале 20-летний испанец в трех сетах обыграл датчанина Хольгера Руне. Так что к матчу с Медведевым у него должно остаться много сил, но и Даниил не раз демонстрировал, что может выигрывать у топовых соперников даже после изматывающих матчей.