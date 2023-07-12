Выход из сетки: Рублев и Сафиуллин проиграли свои матчи на Уимблдоне

Российские теннисисты Андрей Рублев и Роман Сафиуллин не смогли выйти в полуфинал Уимблдона. Оба 11 июля дали бой именитым соперникам — Новаку Джоковичу и Яннику Синнеру — выиграв по одной партии, но для общего успеха этого оказалось мало. Тем не менее оба могут записать британский мейджор себе в актив. Сафиуллин впервые играл в основной сетке Уимблдона и сразу же смог пробиться в топ-8, Рублев также показал свой лучший карьерный результат в Лондоне. Роман поднимется с 92-го места в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в топ-50, Рублев при определенных раскладах сохранит седьмую строчку.

Непобедимый серб

На «Больших шлемах» Джокович всегда собран, сосредоточен и прекрасно подготовлен физически. На нынешнем Уимблдоне он дошел до четвертьфинала турнира Большого шлема в 55-й раз за карьеру — согласитесь, это просто феноменальное достижение. Хотя сербу не привыкать раздвигать границы теннисных возможностей. При этом Новак не слишком-то и устал по ходу турнира: он проиграл только один сет поляку Хуберту Хуркачу в четвертом круге.

Что касается Рублева, то его продвижение по сетке получилось более изматывающим: во втором круге он отдал один сет соотечественнику Аслану Карацеву, в третьем круге проиграл партию бельгийцу Давиду Гоффену, а в матче за выход в четвертьфинал устроил пятисетовый триллер с Александром Бубликом из Казахстана.

Тем не менее эксперты, да и сам Джокович, не списывали Андрея со счетов. И в стартовой партии Рублев действительно был хорош. Как и Карен Хачанов в четвертьфинале «Ролан Гаррос», он воспользовался тем, что Новак медленно входил в игру.

При этом не сказать что по ходу сета у россиянина было заметное преимущество — первым брейк мог сделать в шестом гейме как раз серб. Но он не реализовал три брейк-пойнта, хотя надо отдать должное Рублеву: в этих розыгрышах он действовал превосходно. Развязка партии наступила в девятом гейме, когда Джокович, на первый взгляд внезапно, смягчил подачу, а Андрей с приема заиграл очень агрессивно и, что самое главное, точно, реализовав первый же заработанный брейк-пойнт. При 5:4 россиянин вышел подавать на сет и не дрогнул, хотя счет по ходу гейма был коварным (30:30).

Но Джокович не был бы Джоковичем, загрусти он после неудачной первой партии. Напротив, серб после локальной неудачи только прибавил. И в дебюте второго сета взял-таки подачу Рублева — Андрей вроде успел к укороченному, но поскользнулся и послал мяч в аут, после чего немного повалялся на уимблдонской траве. Россиянин практически сразу мог вернуть утраченное, но не реализовал два брейк-пойнта в третьем гейме, расстроился и вновь проиграл свою подачу. На этом отрезке он проиграл 11 розыгрышей подряд — таких провалов серб не прощает. Он и не простил, сравняв счет по сетам.

В третьем и четвертом сетах Андрей боролся за каждый мяч, но все решающие розыгрыши забирал серб. Рублеву, пусть и обидно, но не в чем себя упрекнуть: он проиграл не кому-нибудь, а непобедимому на Уимблдоне в последние годы теннисисту.

— Андрей показывал классный, стабильный теннис, но чтобы обыграть Джоковича, надо сделать что-то невероятное, — сказал «Известиям» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко. — На Уимблдоне у Рублева это не получилось, но я уверен, что это не последняя их встреча на поздних стадиях «Шлемов». Шансы еще будут.

Мощь Синнера

Два месяца назад Сафиуллин просто забыл заявиться в квалификацию на «Ролан Гаррос». Зато было время подготовиться к Уимблдону, который Роман провел просто феноменально. В первом круге россиянин обыграл в пяти партиях 20-го сеяного Роберто Баутисту Агута, а затем в трех сетах не оставил никаких шансов Корентену Муте и Гвидо Пелье.

В четвертом круге уроженцу Подольска удалось переиграть еще одного сеяного игрока — Дениса Шаповалова. Не сказать, что бывшая десятая ракетка мира находится в потрясающей форме, но на траве он играть умеет (Денис доходил до полуфинала Уимблдона-2021). Поэтому победа россиянина в четырех партиях действительно впечатляла.

В матче с Синнером от Романа ждали продолжения этой сказки. И предпосылки к этому были. Во-первых, предыдущие четыре четвертьфинала на турнирах Большого шлема итальянец проиграл, хоть и топовым соперникам. Во-вторых, Сафиуллин уже прыгнул выше головы, поэтому мог играть этот матч без лишнего давления.

Это была всего вторая встреча между соперниками. На ATP Cup-2022 в Австралии Синнер победил в упорной борьбе. Сафиуллин подчеркнул, что помнит ту встречу и в этот раз постарается создать еще больше проблем итальянцу. И сдержал слово.

Роман взял два стартовых гейма на своей подаче под ноль. Синнеру сложнее давались очки, но шансов зацепиться за брейк сопернику он не предоставил. Зато в пятом гейме сам заработал два брейк-пойнта за счет активной игры с задней линии. Впрочем, Роман довольно уверенно отыгрался, а завершил гейм в свою пользу розыгрышем в стиле Марата Сафина, прекрасно выйдя к сетке.

Чувствовалось, что россиянин досконально разобрал соперника, много играл под левую итальянцу, заставляя его ошибаться. Увы, один неудачный розыгрыш стоил Роману сета. В девятом гейме Сафиуллин получил отличную позицию, чтобы завершить розыгрыш у сетки, но вместо мощного удара предпочел укороченный. Синнер был к этому готов и выиграл очко. На несколько минут Роман выпал из игры, позволив Яннику заработать три брейк-пойнта. Отыграть их не получилось. Итальянец уверенно подал на сет и повел в счете.

Во второй партии Синнер заметно прибавил в агрессии. Показалось, что Роман не способен выдержать такой темп. Итальянец сделал ранний брейк (2:1), который Сафиуллин отдал фактически без борьбы. В четвертом гейме Янник уверенно закрепил свое преимущество (3:1).

Впрочем, россиянин не собирался сдаваться. В шестом гейме уже Роман заработал тройной брейк-пойнт и сравнял счет (3:3). Следом он уверенно взял свою подачу, а в восьмом гейме заработал двойной брейк-пойнт. Причем Синнер ошибся в стиле Сафиуллина в первом сете, исполнив неудачный укороченный. Роман сделал второй брейк и был неподражаем на своей подаче. Россиянин сравнял счет, перевернув неудачно складывающийся сет буквально за несколько минут.

Казалось, что у Сафиуллина есть шансы на победу, но класс Синнера и нехватка опыта больших матчей у Романа сделали свое дело. Оставшиеся две партии Янник забрал довольно уверенно.

— Я считаю, что Роман — молодчина, — отметил тренер сборной России Андрей Ольховский. — И по игре, и по результатам. Он вызвал только положительные эмоции. На мой взгляд, ему было сложно играть против Синнера. Итальянец — игрок очень высокого уровня. Сафиуллину чуть-чуть не хватило уверенности в своих силах. Не думаю, что Янник сильно превосходил его именно в мастерстве. Но за плечами молодого итальянца уже несколько десятков матчей такого накала, для Романа это в новинку. С такой игрой у него очень хорошие перспективы на будущих соревнованиях.

Уже 17 июля Сафиуллин может прибавить почти 50 позиций в рейтинге ATP.