Надежда на Мирру: какие шансы у наших теннисистов на Уимблдоне

Российские теннисистки подходят к Уимблдону в хорошей форме. Особенно это касается Дарьи Касаткиной, которая за несколько дней до старта в основной сетке дошла до финала представительного турнира в Истборне. Также здорово в Бад-Хомбурге проявила себя Людмила Самсонова, которая в своей карьере уже выигрывала турнир на траве (Берлин-2021). А Мирра Андреева, которую считают восходящей звездой мирового тенниса, уже прошла на Уимблдоне три матча — в квалификации. У мужчин высокими результатами в этом травяном сезоне может похвастаться только Андрей Рублев (был в финале в Галле). Но и Даниила Медведева, получившего третий номер посева, не стоит списывать со счетов.

Трудности по сетке

Медведев в нынешнем сезоне на траве провел пока два турнира — в Хертогенбоше и Галле, выиграв в общей сложности лишь два матча. С учетом того что в 2022-м в Хертогенбоше и Галле россиянин доходил до финалов, на первый взгляд он сделал серьезный шаг назад в своем травяном теннисе. С другой стороны, третий номер мирового рейтинга и третий сеяный на Уимблдоне явно подходит к «Большому шлему» достаточно свежим. И если избежит сбоев на ранних стадиях и прибьется к кортам, то вполне способен замахнуться на свой лучший результат. Кстати, на Уимблдоне у Даниила личный рекорд довольно скромен — четвертый круг в 2021-м, когда в затяжном пятисетовом матче он уступил поляку Хуберту Хуркачу.

Опыт «Ролан Гаррос» – 2023 в любом случае заставляет с осторожностью смотреть на перспективы россиянина. Тогда Медведев прибыл в Париж в качестве триумфатора «Мастерса» в Риме и одного из главных фаворитов, но уже на старте вылетел от квалифая из Бразилии Тиагу Сейбота Уайлда. Впрочем, сейчас первый «барьер» выглядит даже проще — 20-летний британец Артур Фери занимает только 389-е место в рейтинге ATP. За последние несколько недель Фери провел на траве четыре турнира с учетом «челленджеров», выиграв всего две встречи. А в основной сетке «Больших шлемов» он прежде вообще ни разу не играл. Да и сейчас не сыграл бы, не получи от организаторов wild card. Понятно, что, как и большинство британских теннисистов, Артур на траве играть умеет, но всё же его уровень несопоставим с уровнем Медведева. Поэтому для Даниила на старте главное — не проиграть самому себе.

Зато во втором круге Медведев может встретиться со своим недавним обидчиком в Хертогенбоше — французом Адрианом Маннарино, если тот обыграет еще одного россиянина Александра Шевченко. В третьем круге не исключен матч с неплохим специалистом в игре на траве Таллоном Грикспуром из Нидерландов, в четвертом — с американцем Томми Полом, в четвертьфинале — с греком Стефаносом Циципасом либо британцем Кэмероном Норри. Также в этой четверти и легендарный сэр Энди Маррей — опытнейший британский теннисист уже во втором круге идет на Циципаса.

Отметим, что Медведев попал в верхнюю половину, которую возглавляет лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас, в четвертьфинале идущий на датчанина Хольгера Руне. В этой части выделим и Александра Зверева из Германии с американцем Фрэнсисом Тиафо.

К Рублеву жребий Уимблдона был явно неблагосклонен — уже во втором круге седьмой сеяный может сыграть с соотечественником Асланом Карацевым, в третьем — с прошлогодним финалистом австралийцем Ником Кирьосом, а в четвертом — со своим обидчиком по финалу в Галле Александром Бубликом из Казахстана или канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Но даже если Рублев преодолеет все эти непростые препятствия, то в четвертьфинале его наверняка будет ждать Джокович — семикратный чемпион Уимблдона, выигравший четыре последних травяных «Больших шлема». Разве что Андрею подсобит Хуркач — поляк может встретиться с Новаком в четвертом круге.

— Новак Джокович — основной фаворит Уимблдона, — сказала «Известиям» олимпийская чемпионка Елена Веснина. — Также хорошие шансы добраться до финала есть у Хуркача, Зверева и Рублева. В основном это подающие ребята, здорово играют у сетки, умеют играть на задней линии. Синнера и Медведева тоже бы включила в число претендентов на победу в Лондоне. Хотя у Дани не было таких искрометных результатов на траве, но сбрасывать со счетов третью ракетку мира никогда нельзя. Очень жалко, что Карен Хачанов травмировался и снялся.

Самсонова и Андреева

В женской сетке в не самой завидной роли Рублева выступит 11-я сеяная Касаткина. Накануне Уимблдона первая ракетка России дошла до финала турнира WTA 500 в Истборне, уступив там американке Мэдисон Киз.

— Дарья отлично сыграла в Истборне, — отметил в разговоре с «Известиями» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко. — Особенно порадовала победа над Камилой Джорджи в полуфинале. Это был отличный матч с огромным количеством увлекательных розыгрышей. Все, кто смотрел игру, должны были получить удовольствие от нее. В финале Касаткиной чуть-чуть не повезло, она вполне могла перевести дело в третий сет. Надеюсь, что Дарья успеет восстановиться к старту Уимблдона, где очень важно хорошо начать.

Уже в третьем круге Дарья идет на белоруску Викторию Азаренко, а в четвертом — на седьмую сеяную Кори Гауфф из США. Но это еще полбеды, в четвертьфинале первой ракетке России светит матч с Игой Свентек из Польши. Пусть лидер мирового рейтинга и играет на траве не столь уверенно, как на грунте, а на прошлогоднем Уимблдоне сенсационно вылетела в третьем круге, она всё равно остается одной из главных фавориток Уимблдона.

В верхнюю половину сетки попали и еще две сеяные россиянки — Вероника Кудерметова (12) и Людмила Самсонова (15). При этом они при удачных раскладах могут встретиться в четвертьфинале. В нижней половине из сеяных теннисисток нашей страны расположились Екатерина Александрова (21) и Анастасия Потапова (22). Александрова, выигравшая на траве в этом году титул в Хертогенбоше, уже в четвертом круге может сыграть со вторым номером посева Ариной Соболенко из Белоруссии. Потапова также располагается в этой четверти.

Как, впрочем, и 16-летняя сенсация Мирра Андреева, пробившаяся из квалификации. Юная россиянка начнет турнир матчем с китаянкой Сиюй Ван, а уже во втором круге возможна игра с Барборой Крейчиковой из Чехии. В соседней части не исключено уже в четвертьфинале повторение прошлогоднего финала — Онс Жабер из Туниса против чемпионки-2022 Елены Рыбакиной из Казахстана.

— Как бы это не было очевидно, но фаворитки Уимблдона — Ига Свентек, Арина Соболенко и Елена Рыбакина, — подчеркнула Елена Веснина. — Игра Елены идеально ложится на травяное покрытие, плюс она действующая чемпионка. Ну и я бы назвала еще Онс Жабер. Из наших дальше всех, думаю, дойдет Людмила Самсонова.

Добавим, что в основных сетках одиночных разрядов сыграют 14 представителей России — пятеро мужчин и девять женщин.