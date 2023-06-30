Спортивные выходные с «Известиями»

Теннис

Турниры WTA-500 в Истбурне и WTA-250 в Бад-Хомбурге

В начале следующей недели стартует третий в сезоне турнир «Большого шлема», который традиционно пройдет на травяном корте в Уимблдоне. А пока теннисисты проводят последние соревнования меньшего статуса, проверяя свою готовность к матчам в Великобритании.

В частности, в двух турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) до поздних стадий дошли россиянки. В британском Инсбурне до полуфинала дошла Дарья Касаткина, которая теперь за выход в финал поборется с итальянкой Камилой Джорджи. А в немецком Бад-Хомбурге продолжает борьбу Людмила Самсонова. Ее четвертьфинал с чешкой Катержиной Синяковой пока не доигран. Его прервали сразу после второго сета, когда Самсонова сравняла счет. Днем в пятницу будет сыгран третий сет. Победитель встретится в полуфинале с американкой Эммой Наварро.

30 июня, 13:00–16:00, полуфиналы. 1 июля, 14:30, финалы. Стадион ТЦ «Бад-Хомбург» (Бад-Хомбург, Германия), центральный корт «Девоншир Парк» (Истбурн, Великобритания). Прямые трансляции на сайте WTA

Футбол

Кубок PARI Премьер. «Зенит» — «Нефтчи»

Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov

Российские футбольные клубы вышли из отпусков и вовсю готовятся к началу следующего сезона, который стартует во второй половине июля. Впрочем, петербургский «Зенит» наряду с московским ЦСКА первый официальный матч проведет раньше остальных. 15 июля эти команды сыграют за Суперкубок России. Пока все проводят сборы и контрольные встречи.

А в Санкт-Петербурге в течение ближайших двух недель состоится выставочный турнир Кубок PARI Премьер, в котором помимо «Зенита» участие примут белградская «Црвена Звезда», стамбульский «Фенербахче» и бакинский «Нефтчи». Первая игра состоится уже в ближайшие выходные — «Зенит» сыграет с «Нефтчи».

1 июля, 19:30, стадион «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Смешанные единоборства

Турнир UFC Vegas 76

Фото: UFC Russia Дамир Исмагулов

Очередной вечер боев с участием российских спортсменов состоится в Лас-Вегасе в ночь на 2 июля. В основном карде турнира UFC Vegas 76 наш Дамир Исмагулов поборется с американцем Грантом Доусоном. 32-летний Исмагулов в последние годы стал одним из лучших в легком весе, он проиграл всего два боя в UFC и намерен закрепить успехи, заявив об амбициозной задаче победить весь топ-5 своего дивизиона.

Также в предварительном карде россиянка Яна Куницкая выйдет в полулегком весе против бразильянки Кэрол Росы. А в полусреднем весе Ринат Фахретдинов поборется с американцем Кевином Ли.

2 июля, 0:00, Арена UFC Apex (Лас-Вегас, США). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Боец»

Футбол

Контрольные матчи

Фото: пресс-служба ФК «Крылья Советов»

Помимо «Зенита» и другие клубы РПЛ начинают проводить предсезонные матчи. Поскольку из-за санкций многие из них уже второе лето подряд отменяют зарубежные сборы, большинство встреч проводится либо друг с другом, либо с соперниками из низших российских лиг. В частности, московский «Локомотив» в последний день июня примет на своей базе в Баковке астраханский «Волгарь». Сутки спустя «Ростов» встретится в гостях с новороссийским «Черноморцем», а самарские «Крылья Советов» сыграют дома с саратовским «Соколом».

30 июня, 17:00, база «Локомотив» (Одинцово). 1 июля: 12:00, база «Крыльев Советов» (Самара), стадион «Центральный» (Новосибирск). Прямые трансляции в соцсетях клубов