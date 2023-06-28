Трава у Уимблдона: почему наши топовые игроки не доедут до Лондона

За неделю до старта Уимблдона вокруг наших теннисистов нагнетается атмосфера. Седьмая ракетка России Павел Котов исчез из заявочных списков квалификации турнира, первый раунд которого стартовал 26 июня. В качестве причин снятия указаны проблемы с британской визой. Понятно, что Котов вряд ли мог рассчитывать на что-то серьезное в Лондоне, но инцидент выглядит крайне неприятно, учитывая всю историю допуска наших спортсменов на английский «Большой шлем». Визовые трудности есть и у наших юниоров, которые в последние годы отлично выступают на крупнейших теннисных турнирах.

Проблема юниоров

Сам 24-летний Котов, сейчас выступающий на Мальорке, не комментирует ситуацию с визой. Олимпийская чемпионка, экс-первая ракетка мира в парном разряде Елена Веснина в разговоре с «Известиями» предположила, что теннисист и его команда не озаботились этой проблемой заранее: «Великобритания всегда достаточно долго рассматривала заявления, на визу нужно подавать заранее», — подчеркнула Веснина.

Вполне возможно, что проблема действительно в нерасторопности теннисиста и его команды. Однако этот инцидент проецируется на общую — крайне тяжелую — ситуацию с допуском россиян на турниры в Великобритании по политическим причинам. В прошлом году англичане закрыли свои соревнования для представителей России и Белоруссии, выступающих в нейтральном статусе. За это они подверглись жесткой критике теннисного сообщества, Уимблдон был лишен рейтинговых очков и оштрафован на крупную сумму.

Правда, на этой неделе стало известно, что АТР в два раза сократила размер штрафа — вместо миллиона долларов британцы заплатят $500 тыс. На подобный шаг ассоциация пошла по просьбе организаторов Уимблдона, поскольку те одумались и в нынешнем сезоне отказались от бана, правда, при определенных условиях. Формально были одобрены все российские и белорусские заявки, однако для получения виз игроки должны были пообещать не делать политических заявлений и доказать, что не получают господдержки и не сотрудничают с национальными спонсорами (BBC выдал это за инсайд, однако все эти условия оговаривались заранее).

Ограничения вызвали серьезные проблемы у юниоров. «С юниорами у нас действительно сложности с получением виз. Мы написали в международные организации, ATP, WTA, чтобы они помогли, но пока ничего», — жаловался президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. «У большинства родителей нет средств, чтобы отправлять детей на турниры (им исторически помогают спонсоры)! Это никчемно», — написал в соцсетях вице-президент ФТР, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников.

Пока неизвестно, кто именно из молодых игроков не попал в Лондон из-за дискриминационных мер британского правительства. Но такие точно будут. В отношении взрослых игроков до сих пор считалось, что трудностей нет, однако теперь вылезла ситуация с Павлом Котовым. В итоге получается, что британцы вроде как получили финансовые послабления за допуск наших игроков, а на практике имеют место скрытые дисквалификации. И предъявить за них претензии вроде как некому.

Большие потери

Если говорить про наших топовых игроков, то мы тоже уже потеряли пару лидеров. Но причины не в документах или проблемах с подписанными декларациями. Вице-чемпион Игр-2020 Карен Хачанов, который в 2021 году дошел до четвертьфинала Уимблдона, был вынужден сняться из-за травмы.

— В целом для меня это особенный турнир, я на нем стабилен, — отмечал в интервью «Известиям» Карен Хачанов. — Всегда, когда приезжал на Уимблдон, чувствовал особую теннисную ауру. Все игроки выступают в белом, клубника со сливками, очень атмосферный центральный корт. Так что очень обидно второй год подряд пропускать этот мейджор. Но повторюсь, что буду использовать эту неудачу как мотивацию вернуться.

Также Уимблдон-2023 пропустит Анастасия Павлюченкова. Из-за травмы олимпийская чемпионка не играла около восьми месяцев и непривычно опустилась в третью сотню рейтинга WTA (после успешного выступления на «Ролан Гаррос» возвращалась в топ-100). Она могла заявиться в этом году на два турнира «Большого шлема», в итоге отправившись на Australian Open и «Ролан Гаррос». Зато Анастасия второй год подряд сможет отметить свой день рождения в кругу близких друзей.

— Давно мечтала собрать на свой день рождения близких друзей и вместе отправиться в какое-то красивое место, — рассказывала «Известиям» Анастасия Павлюченкова. — В итоге в прошлом году мы выбрали греческий остров Миконос, где удалось классно провести время. Это был мой первый день рождения в карьере, который я отметила так душевно. Обычно он всегда выпадает на Уимблдон (3 июля). Там я никогда не праздновала. Часто проигрывала в этот день. Потом турниры продолжались, и ни о каком праздновании не было и речи. В этом году тоже с нетерпением жду свой день рождения. Уверена, что моя команда даст мне два выходных на празднование. В остальное время буду тренироваться и готовиться к возобновлению хардового сезона.

Под вопросом и участие второй ракетки России Вероники Кудерметовой. Она снялась с турнира в Берлине перед четвертьфиналом против Екатерины Александровой. Причиной стала травма левого бедра. Также из-за проблем со здоровьем досрочно с турнира в Истборне снялась пятая ракетка России Анастасия Потапова. Спортсменка не сыграет из-за небольшой травмы, которую получила на прошлой неделе в Бирмингеме.

«Мои следующие дни будут направлены на восстановление, чтобы подойти в лучшей форме к Уимблдону! Увидимся в Лондоне», — написала Потапова в соцсетях.

Зато точно в строю остаются другие наши топовые теннисисты и теннисистки: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова.