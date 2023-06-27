Первые ракетки: Касаткина обыграла Калинину в Истборне

До старта главного теннисного турнира на траве — Уимблдона — осталась всего неделя. Многие топовые теннисисты и теннисистки решили готовиться к нему через соревновательную практику, поэтому заявились на турниры в Истборн, Бад-Хомбург и на Мальорку. В частности, так поступила Дарья Касаткина, которая 26 июня обыграла Ангелину Калинину. Это был матч первых ракеток России и Украины. В Истборне также выступает пятая ракетка России (22-я в мире) Анастасия Потапова. 27 июня она встретится с итальянкой Камилой Джорджи. Еще три россиянки решили провести эту неделю в немецком Бад-Хомбурге. И все успешно преодолели первый круг. Третья ракетка страны Людмила Самсонова (15-я в мире) прошла представительницу Болгарии Викторию Томову, Анна Блинкова оказалась сильнее немки Сабины Лисицки, а Евгения Родина — американки Кэти Волынец. Также в 1/8 финала пробилась экс-россиянка Варвара Грачева, которая с этой недели выступает за Францию.

Надлом Калининой

Если в мужском теннисе матчи представителей России и Украины в силу отсутствия последних в элите крайне редки, то в женском российско-украинские встречи проходят едва ли не каждую неделю. В Бирмингеме россиянка Анастасия Потапова в тяжелом трехсетовом матче переиграла Марту Костюк, а на сей раз и вовсе в очном поединке встретились первые ракетки двух стран. Касаткина сейчас занимает 11-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Калинина — 26-ю.

Вообще, состав на турнире в Истборне собрался очень сильный. Изначально туда заявились сразу восемь теннисисток топ-10, кроме Иги Свентек из Польши и белоруски Арины Соболенко. Однако в последний момент, уже после жеребьевки, снялись гречанка Мария Саккари и действующая чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина из Казахстана. Как следствие, пришлось срочно переставлять участниц — освободившиеся места в посеве заняли Касаткина и чемпионка «Ролан Гаррос» 2021 года Барбора Крейчикова из Чехии. Так что Касаткина, заменившая в сетке Саккари, изначально вообще не должна была играть с Калининой.

Дарья начала травяной сезон в Берлине, потерпев болезненное поражение от соотечественницы Элины Аванесян. По ходу встречи Дарья вела 5:3, а на тай-брейке упустила два матчбола. Калинина успела сыграть на траве в Ноттингеме и Бирмингеме, оба раза уступив во втором круге британке Хэрриет Дарт.

Кстати, между собой Касаткина и Калинина в последний раз играли как раз на траве: в 2022 году в Берлине россиянка выиграла в трех партиях. А общий счет личных встреч до матча в Истборне был 2:1 в ее пользу. Тем не менее столь подавляющее по счету преимущество Дарьи предсказать было сложно.

Дарья — игрок комбинационного стиля, в то время как Ангелина предпочитает более мощный, пусть и прямолинейный теннис. Иногда это работает, однако в этой игре в Истборне Калинина допустила слишком много брака. Дарья быстро завладела инициативой и повела 3:0. Но затем соперница начала приходить в себя после ужасного начала матча. При 3:1 на подаче Дарьи у Ангелины было два брейк-пойнта, которыми она воспользоваться не смогла. При 4:2 ей взять подачу россиянки удалось, что позволило практически догнать Касаткину. Калининой для полного равенства оставалось только взять свою подачу, вот только этого у нее как раз не получилось — Дарья эффектно у сетки завершила гейм. После чего под ноль взяла свою подачу, а с ней и стартовый сет.

Этот момент надломил украинку. Вторую партию она уступила практически без борьбы и вылетела из турнира. В следующем матче Касаткину ждет не менее, а, возможно, даже более опасная оппонентка — финалистка Уимблдона-2021 Каролина Плишкова из Чехии.

Удача и неудача Котова

В мужском туре все наши лидеры — Даниил Медведев, Андрей Рублев и Аслан Карацев — решили передохнуть от соревновательной практики перед Уимблдоном (11-я ракетка мира Карен Хачанов снялся с британского мейджора из-за травмы). Зато пятая и седьмая ракетки России — Роман Сафиуллин и Павел Котов — взяли удачный старт на турнире ATP-250 на Мальорке. Оба прошли в основную сетку через квалификацию, но сделали это разными способами. Сафиуллин выиграл финал квалификации у австралийца Джеймса Маккейба. Матч получился очень сложным и закончился успехом Романа на тай-брейке решающего сета. В первом круге Сафиуллину достался другой квалифайер, представитель Иордании Абедалла Шелбайх. Уроженец Подольска одержал уверенную победу, позволив сопернику взять всего пять геймов (6:1, 6:4). Во втором круге его ждет теннисист из ЮАР Ллойд Харрис. Бывшая 31-я ракетка мира сейчас занимает только 298-ю позицию в рейтинге, поэтому вполне по зубам Сафиуллину (россиянин располагается на 94-м месте).

Павел Котов проиграл финал квалификации австралийцу Ли Ту, но попал в основную сетку как лаки-лузер (с соревнований снялись Ник Кирьос и Уго Умбер). Волею жребия в первом круге Котову вновь пришлось играть с Ли Ту, и на этот раз победа осталась за 24-летним москвичом (7:6, 6:3). Следующим соперником Котова станет второй сеяный Алехандро Давидович Фокина. Пройти испанца, который считается специалистом по травяным кортам, будет чрезвычайно сложно.

Впрочем, неудачный жребий — не самая главная проблема Котова. Стало известно, что из-за проблем с британской визой россиянин пропустит Уимблдон (место Павла в сетке занял Хуан Пабло Фикович из Аргентины).

— Британцы всегда достаточно долго рассматривали заявления, на визу нужно подавать заранее, — сказала «Известиям» олимпийская чемпионка Елена Веснина. — Грустно, что Павлу не удалось ее получить. Скорее всего, по времени не успели. Очень жаль, что он не сможет принять участие в Уимблдоне. Минус один российский игрок. Тем более Павел довольно перспективный, молодой. Для него это тяжело. Ему нужно это пережить и готовиться к US Open.

Уимблдон-2023 пройдет с 3 по 16 июля.