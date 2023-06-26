Бублик с победой: как Рублев проиграл финал в Галле

Российские теннисисты не смогли взять титулы на травяных кортах на этой неделе, но при этом сыграли все очень достойно. Особенно это касается Андрея Рублева, который сумел выйти в финал турнира в Галле, попутно обыграв несколько топ-игроков во главе с обидчиком Даниила Медведева Роберто Баутистой-Агутом. Увы, в решающем матче он не смог подобрать ключей к россиянину Александру Бублику, который с 2016 года представляет Казахстан. В Берлине до полуфинала добралась Екатерина Александрова, набравшая отличную форму перед Уимблдоном, а в 1/2 финала турнира в Бирмингеме сыграла Анастасия Потапова.

Турнир Бублика

Рублев, вылетев в третьем круге «Ролан Гаррос» от итальянца Лоренцо Сонего, взял паузу до турнира в Галле. И явно не прогадал — на травяных немецких кортах Андрей выглядел максимально уверенно. Он прошел китайца Ибина Ву, немца Янника Ханфманна (которому уступил на «Мастерсе» в Риме) и обладателя титула в Хертогенбоше недельной давности Таллона Грикспура из Нидерландов, а в полуфинале в двух сетах разобрался с неуступчивым испанцем Роберто Баутистой-Агутом (6:3, 6:4). Правда, по счету победа выглядела куда более простой, чем по игре, — Баутиста-Агут (обыгравший в четвертьфинале Медведева) отчаянно сопротивлялся и даже вел во втором сете. Но даже его потрясающее упорство не помогло — уж больно здорово (точно и агрессивно) действовал на корте Рублев, заслужив свой четвертый финал в сезоне и второй на траве.

В 2021 году Андрей также дошел до решающего матча в Галле, но неожиданно уступил французу Уго Умберу, который тогда, будучи игроком топ-50, также обыграл немца Александра Зверева и американца Себастьяна Корду. В этот раз россиянину пришлось соперничать с еще одним андердогом. Уроженец Санкт-Петербурга Александр Бублик провел один из лучших турниров в своей карьере. Он впервые вышел в финал турнира на уровне ATP 500 (был в семи финалах ATP 250, проиграв шесть из них).

В Галле Александр (много и смачно ругавший травяное покрытие) выбил из борьбы немца Яна-Леннарда Штруффа, хорвата Борна Чорича, итальянца Янника Синнера (тот отказался из-за травмы во втором сете), а в полуфинале позволил взять всего восемь геймов Звереву. В личном противостоянии Бублик выиграл у Рублева один матч из четырех. Это случилось на Кубке Кремля семь лет назад. Затем три игры подряд остались за Андреем (Москва-2019, Вена-2019, Роттердам-2020).

Эксперты прогнозировали, что за счет более стабильной игры в длинных розыгрышах россиянин сумеет вновь переиграть представителя Казахстана. Но, как известно, Бублик непредсказуем, так что заранее чествовать Андрея точно не стоило.

Начало встречи это только подтвердило. Спустя 10 минут Бублик вел 3:0, а в четвертом гейме Рублев проигрывал 0:30 на своей подаче. Героическими усилиями третьему «сеяному» удалось удержать подачу, но перелом в игре не наступил. Бублик дважды подряд взял свою подачу под ноль (5:2). Андрей постарался помедитировать в перерыве, но это не помогло. Александр практически не оставил шансов сопернику на своей подаче, и россиянин несколько раз в приступе гнева ударил ракеткой по бедру.

Во второй партии Рублев успокоился. У него наконец-то полетела подача, и он стал более разнообразно действовать в розыгрышах. Этого было достаточно, чтобы сделать брейк в шестом гейме (4:2), а затем и сравнять счет. Решающий мяч девятого гейма Андрей выиграл красивым ударом с лета, находясь спиной к сетке, заслужив аплодисменты соперника.

В дебюте третьего сета он долго спорил с судьей после проигранного розыгрыша на своей подаче, а следом подарил Бублику два брейк-пойнта. Рублев отыгрался, но на «ровно» Александр выиграл два красивейших розыгрыша и повел с брейком. Надо было срочно реабилитироваться, но отыграться сил уже не хватило. Хотя возможность была. При счете 5:3 Бублик подавал на матч, но начал с двойной ошибки, а затем не попал по длине. Андрей повел 30:0, а вскоре заработал брейк-пойнт. Бублик отыграл его очередным эйсом, а на «ровно» выиграл матч с первого же матчбола.

Словом, Александр в Галле был хорош, в том числе и в решающем матче. К Рублеву же много претензий быть не может. Бублик в очередной раз доказал, что в свои лучшие дни способен обыгрывать любого противника.

— Казалось, что за счет стабильности и напора Рублев может обыграть Бублика, но Саша сбивал его своими укороченными выходами к сетке, резкими и непредсказуемыми, — отметила в разговоре с «Известиями» олимпийская чемпионка Елена Веснина. — Это дало свои плоды, поэтому Бублик был чуть сильнее в этом финале. Но Андрею в любом случае стоит поаплодировать за этот турнир.

Два полуфинала

Элина Аванесян на «Ролан Гаррос» приковала к себе все взгляды и до недавнего времени делала это и на травяном покрытии. В первых кругах Берлина она успешно разобралась с соотечественницами Анной Блинковой и Дарьей Касаткиной. Однако в четвертьфинале Элине попалась Донна Векич, которая на этом турнире вырвала победу у действующей чемпионки Уимблдона Елены Рыбакиной, то есть изначально было понятно, что просто в этом матче точно не будет. Аванесян проиграла хорватке в двух сетах.

В другом четвертьфинале Берлина должны были встретиться россиянки Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова, которые на прошлой неделе уже играли друг против друга — Александрова тогда оказалась сильнее и по итогу защитила титул Хертогенбоша. Однако Вероника снялась с матча из-за травмы бедра. Тревожно, учитывая, что Уимблдон стартует уже через неделю.

Александрова на травяном покрытии чувствует себя очень уверенно. Правда, в полуфинале немецкого турнира она всё же уступила опытной чешке Петре Квитовой.

Не смогла пробиться в финал и Анастасия Потапова. В упорной борьбе полуфинала в Бирмингеме она уступила Елене Остапенко из Латвии.