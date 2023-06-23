Травяной бунт: Вероника Кудерметова обыграла вторую ракетку мира

Наши спортсмены продолжают успешно выступать на травяных теннисных турнирах в Берлине и Галле. В столице Германии до четвертьфинала добрались сразу три россиянки. Вероника Кудерметова 22 июня смогла выбить первую сеяную Арину Соболенко, а Екатерина Александрова обыграть седьмую ракетку мира Кори Гауфф. Теперь они сыграют между собой. Также до 1/4 финала дошла 20-летняя Элина Аванесян, здорово выступившая на «Ролан Гаррос». Единственная из наших в Бирмингеме Анастасия Потапова пробилась в такую же стадию, обыграв американку Кэти Макнелли. А в мужском турнире ATP-500 в Галле за выход в полуфинал поборются Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Русский четвертьфинал

Перед матчем практически все прогнозы сводились к одному — Соболенко выиграет у россиянки в двух сетах. Белоруска занимает вторую строчку рейтинга, лидируя в этом сезоне по количеству титулов (три, столько же у Иги Свентек). У россиянки, идущей на 13-й строчке, за всю карьеру только одна победа в финале — в Чарльстоне в 2021-м.

Статистика личных встреч тоже была в пользу Арины: 3-1. Однако все победы белоруски над Кудерметовой случились на харде, а в последнем их матче сильнее оказалась как раз россиянка. Это произошло ровно год назад на тех же травяных кортах в Берлине. Тогда Вероника уступила в первом сете — 2:6, но смогла переломить ход матча и выстоять — 7:5, 6:4.

К тому же Кудерметова хорошо вошла в травяной сезон. На турнире в Нидерландах она добралась до финала, где на тай-брейке в решающем сете уступила другой россиянке Екатерине Александровой. Соболенко же после «Ролан Гаррос», в котором дошла до полуфинала, не выступала.

Начало матча для второй ракетки планеты было очень странным. Соболенко выглядела несобранной, уставшей. Даже свою злость от частых ошибок она проявляла как-то вяло. Кудерметова на ее фоне выглядела, наоборот, максимально сконцентрированной и уверенной.

Россиянка с ходу сделала два брейка и повела со счетом 4:0. Розыгрыши были короткими. Мячи Арины то улетали в далекие ауты, то упирались в сетку, но все-таки под конец сета у белоруски периодами стала проявляться ее привычная мощь. Кудерметовой оставалось не отдать свою подачу, что она и сделала — 6:2. На старте второго сета игра у белоруски заметно преобразилась. Арина уже выкладывалась и напирала в каждом розыгрыше, однако Кудерметова, заряженная уверенностью, снова сделала брейк в первом же гейме.

Неудача не остановила белоруску. Дальше свою подачу она брала сверхуверенно (два гейма выиграла под ноль), а на приеме искала и находила свои шансы. С брейк-пойнта в шестом гейме Вероника смогла отыграться, но в восьмом Арина дожала соперницу под жесткий крик «Комон!» Сет добрался до счета 6:6. Но тай-брейке у Соболенко словно вернулись все ошибки из первой партии, и россиянка абсолютно заслуженно победила — 7:2. Статистка матча отражает превосходство Вероники: 19 невынужденных ошибок Кудерметовой против 27, 21 виннерс против 14.

Кудерметова впервые в карьере победила теннисистку со второй строчки рейтинга WTA. Дальше по расписанию у нее четвертьфинальный матч с Екатериной Александровой. Той самой, которая на прошлой неделе обыграла ее в драматичном финале турнира в Нидерландах.

Александровой встреча второго круга в Берлине не доставила никаких проблем. Екатерина в двух сетах расправилась с американкой Кори Гауфф, сеянной на турнире под пятым номером.

— Секрет успехов на траве? Честно говоря, не знаю, — приводит слова Александровой сайт WTA. — Трава — не самое мое любимое покрытие, но каким-то образом мне удается показывать хорошую игру. Может быть, по счету кажется, что все было очень просто, но такого никогда не бывает. Она потрясающе играла. Надеюсь, я буду держать форму так долго, насколько смогу.

Российский четвертьфинал пройдет уже в 23 июня. В этот же день в Берлине сыграет другая представительница нашей страны Элина Аванесян, пробившаяся в основную сетку как лаки-лузер. Ее соперницей станет хорватка Донна Векич, которая во втором туре прошла третью ракетку мира Елену Рыбакину.

Продвижение топов

В Гаале продолжают выступление первая и вторая ракетки России Даниил Медведев и Андрей Рублев. Даниил во втором круге в двух сетах обыграл американца Маркоса Гирона, а в третье круге с большим трудом справился с сербом Ласло Джаре. Заодно он стал первым из теннисистов достиг отметки в 40 побед в сезоне-2023 при семи поражениях. Для сравнения, за весь 2022 год Медведев выиграл всего 45 матчей, а проиграл 19. Так что даже с учетом спада после титула на «Мастерсе» в Риме Даниил пока проводит едва ли не лучший сезон в карьере.

41-ю по счету победу Медведев одержал 21 июня. Не сказать, что она была неожиданной: пусть Джере традиционно и считается опасным соперником на любом покрытии, в нынешнем сезоне серб особо не блещет, занимая 65-ю строчку в рейтинге ATP. С Даниилом, правда, до этого счет личных встреч был 1:1. В этот раз все вроде шло к уверенной победе Медведева, но на тай-брейке второй партии Даниил упустил солидное преимущество, а в решающем сете позволил Джере сделать обратный брейк. Пришлось подпитаться отрицательной энергией от немецкой публики. И ведь помогло. В концовке он все-таки дожал серба.

Медведев оформил выход в свой десятый четвертьфинал на уровне ATP в нынешнем сезоне. Где, как и год назад в Галле, он сыграет с испанцем Роберто Баутистой Агутом. Тогда Даниил выиграл в двух партиях, а затем дошел до финала.

В четвертьфинал пробился и Андрей Рублев. 25-летний москвич сначала обыграл китайца У Ибина в тяжелом трехсетовом матче, а затем взял реванш у немца Янника Ханфмана за безвольное поражение на «Мастерсе» в Риме. Андрей сумел дожать хозяина корта в концовках обоих партий. В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем пары Тэллон Грикспор – Хуберт Хуркач.