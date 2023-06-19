Сквозь дождь и слезы: Александрова защитила титул в Хертогенбоше

В российском финале турнира WTA 250 в Хертогенбоше Екатерина Александрова отдала первый сет Веронике Кудерметовой, но смогла перевернуть игру и забрать трофей. Шикарный матч в исполнении наших теннисисток, который длился более четырех часов. Отметим, что это всего второй титул WTA в этом сезоне, который выиграли представительницы РФ. В феврале в Линце победу праздновала Анастасия Потапова.

Сорванное начало

На неделе проходило два турнира WTA 250. И если в Ноттингеме из-за проблем с визами россиянок не было, то в голландском Хертогенбоше в основной сетке участвовало сразу пять наших теннисисток. Полина Кудерметова впервые выиграла матч на уровне WTA, но во втором круге крупно уступила Людмиле Самсоновой. Та, в свою очередь, в четвертьфинале была остановлена белоруской Александрой Соснович.

Зато сеяные под первым и четвертым номером Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова уверенно двигались к решающему матчу. Вероника не проиграла ни одного сета в соперничестве с Алисон Риск, Карол Чжао, Селин Неф и Викторией Грунчаковой. Вторая ракетка России впервые вышла в финал на траве. Александрова также в двух сетах переиграла соотечественницу Елену Родину, Кимберли Биррелл, Эмину Бектас и Соснович (в решающем сете белоруска дважды вела с брейком, но не воспользовалась преимуществом).

В личном противостоянии Кудерметова была впереди (2:1), но последний матч остался за Александровой. Причем год назад Екатерина разгромила Веронику именно на турнире в Хертогенбоше (6:3, 6:1). Плюс она выиграла три своих финала из пяти. У Кудерметовой этот показатель заметно скромнее: одна победа и четыре поражения.

Букмекеры считали фаворитом именно Александрову, но само проведение матча было под угрозой. Из-за дождя финал пришлось отложить на два часа, а затем и прервать в середине первого сета. К тому моменту Кудерметова выигрывала 4:2. Корт укрыли специальной пленкой, а теннисистки убежали в раздевалки.

Через 20 минут дождь стал заметно слабее, и организаторы турнира приступили к подготовке покрытия к возобновлению матча. Еще спустя 20 минут теннисистки вернулись на корт, как и зрители, практически полностью заполнившие арену на русское дерби. Игра возобновилась эйсом Александровой, но переломить ход борьбы уже не получилось. Кудерметова забрала стартовую партию, уверенно подав на сет.

Игра нервов

Во второй партии Александрова уступила три розыгрыша подряд на своей подаче. Зато тут же реабилитировалась, сделав обратный брейк на затяжном дьюсе (3:3). После этого три гейма доходили до «ровно» — градус напряжения был мощнейший. В девятом гейме Вероника заработала брейк-пойнт, но Александрова смогла взять решающие розыгрыши после красивых комбинаций и повести 5:4. И тут опять пошел дождь. На этот раз теннисистки остались на корте, ожидая возобновления матча под зонтиками.

Пауза в этот раз оказалась не такой длинной. Кудерметова, которой эта остановка явна пошла не на пользу, начала десятый гейм с двух невынужденных ошибок. Но за счет активной игры на задней линии Александрова заработала сетбол и реализовала его с первой попытки.

Психологическое преимущество перешло к действующей чемпионке турнира. Она легко взяла стартовый гейм на своей подаче и смогла заработать брейк-пойнт. Наставник Вероники Сергей Демехин выглядел крайне взволнованно, но его супруга трижды великолепно подала и сравняла счет (1:1). В четвертом и пятом гейме теннисистки обменялись выигранными геймами под ноль, а в шестом случился важный момент. Екатерина выигрывала 30:0 и попросила челлендж после проигранного очка. Повтор показал, что Александрова попала в корт. Но Вероника спокойно восприняла этот эпизод и смогла переломить ход неудачно складывающегося гейма на своей подаче. Особенно крутым получился розыгрыш при 30:30, когда Кудерметова классно вышла в сетке (3:3).

С такой игрой обе теннисистки были достойны титула. В 10-м гейме Александрова заработала матчбол на подаче Кудерметовой, но та героически смогла отыграться (5:5). Затем уже Вероника получила скрытый матчбол, но Екатерина взяла три розыгрыша подряд. В 11-м гейме Кудерметовой вновь пришлось отыгрывать уже два матчбола. Казалось, что сил на это у представительницы Татарстана уже нет, но она каким-то образом все-таки перевела матч в чемпионский тай-брейк.

Ход тай-брейка соответствовал драматургии матча. При счете 5:3 в пользу Александровой мяч после ее удара попал в линию буквально на сантиметр. Кудерметовой оставалось только развести руками. Преимущество в три матчбола Екатерина уже не упустила, после решающего розыгрыша опустившись на корт без сил.

— По своему уровню Александрова готова выигрывать турниры «Большого шлема», — сказал «Известиям» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко. — Но она не всегда верит в себя. Через победы в таких матчах эта уверенность обычно приходит. Так что это была хорошая проверка перед Уимблдоном. Сегодня Екатерина оказалась сильнее, но и Вероника показала классный теннис.

Матч продолжался более четырех часов. Для женского тенниса это большая редкость.