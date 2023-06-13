Алина в стране чудес: как Корнеева взяла второй «Большой шлем» подряд

В этом году впервые за три года в полуфинале одиночного разряда «Ролан Гаррос» не было россиян. В актив себе выступление на французском мейджоре могут занести только вышедшие в четвертьфинал Анастасия Павлюченкова и Карен Хачанов, а также Элина Аванесян, которая смогла дойти до четвертого раунда, пройдя квалификацию. Зато порадовали наши юниоры. Алина Корнеева взяла второй турнир «Большого шлема» подряд. Вслед за Australian Open, где 15-летняя теннисистка в сложнейшем матче одолела соотечественницу Мирру Андрееву, Алина победила и на «Ролан Гаррос» – 2023. 10 июня в финале Корнеева переиграла 18-летнюю перуанку Луксиану Перес-Аларкон, которая до этого выбила двух россиянок подряд. А Ярослав Демин выиграл юниорский «Ролан Гаррос» в парном разряде.

Повторение швейцарского успеха

Если Мирра Андреева после поражения в финале юниорского Australian Open начала взрослую карьеру и уже успела блеснуть на супертурнире в Мадриде и нынешнем «Ролан Гаррос», то победившая ее Корнеева минувшей весной оставалась на фоне ярких выступлений Мирры в некоторой тени. Хотя и она после триумфа в Мельбурне играла до Открытого чемпионата Франции только на взрослых турнирах. Причем весьма результативно — на турнире ITF $25 000 в Претории (ЮАР) в начале марта она из квалификации пробилась в четвертьфинал, а неделю спустя на более крупном ITF $60 000 там же, в Претории, выиграла с учетом квалификации семь матчей и завоевала чемпионский титул, причем в финале одолела сильную венгерку Тимею Бабош.

Этот успех позволил Алине отыграть двести с лишним позиций в рейтинге WTA — она стала 354-й. Правда, еще два взрослых турнира сыграла неудачно — в Стамбуле вылетела на старте, а в итальянском Градо — в четвертьфинале. Тем не менее в рейтинге Корнеева еще чуть подросла — сейчас она занимает 331-е место.

В Париже Алина получила третий номер посева на юниорском турнире, причем едва не вылетела уже на старте — 18-летнюю немку Эллу Зайдель удалось победить только со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 7:5, отыграв во второй партии матчбол. Но затем Корнеева начала продвигаться по сетке в доминирующем стиле, не отдав ни одной партии. К примеру, в полуфинале она разгромила соотечественницу Алису Октябреву — 6:1, 6:1.

Что касается соперницы по финалу Перес-Аларкон, то перуанка не позволила превратить полуфиналы «Ролан Гаррос» в своеобразный чемпионат России, выбив в четвертьфинале Алевтину Ибрагимову и отыграв в третьем сете матчбол — 2:6, 6:4, 7:6 (10:5), а затем справилась в полуфинале и с Анастасией Гурьевой — 7:6 (7:2), 7:5.

Финал получился очень напряженным, особенно первый сет. Перуанка повела в стартовой партии 2:0, затем россиянка взяла четыре гейма подряд, но вскоре Перес-Аларкон вновь вышла вперед — 5:4. Следующий гейм на подаче перуанки стал, пожалуй, ключевым во всей встрече — Корнеева отыграла четыре сетбола и всё же сделала обратный брейк. Затем соперницы взяли свои подачи, и всё решил тай-брейк, где более мощная и агрессивная игра россиянки принесла свои плоды. Во втором сете перуанка уже не смогла оказать такого серьезного сопротивления.

«Хочу поблагодарить всех за поддержку. На «Ролан Гаррос» со мной была большая команда, чем в Австралии, ей я, конечно, также очень благодарна, — сказала Корнеева в своей чемпионской речи. — Спасибо «Ролан Гаррос» за всё».

Важно, что Корнеева продемонстрировала свой очень высокий потенциал. А также разносторонность, ведь в Мельбурне она первенствовала на харде, а в Париже — на грунте. Отметим, что Алина стала первой российской победительницей Открытого чемпионата Франции среди юниорок за девять лет, с триумфа Дарьи Касаткиной в 2014-м. Кроме того, на «Ролан Гаррос» у юниорок с 1991 года из россиянок побеждала только Надежда Петрова в 1998-м.

Мало того, достижение Корнеевой можно назвать совершенно незаурядным, поскольку последней теннисисткой, выигравшей два юниорских «Гранд-слэма» подряд, была швейцарка Белинда Бенчич — олимпийская чемпионка Токио первенствовала на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне в 2013-м.

12 побед подряд в паре

С «Ролан Гаррос» наши теннисисты увозят еще одну серебряную тарелку. 17-летний россиянин Ярослав Демин и 18-летний мексиканец Родриго Пачеко Мендес стали чемпионами юниорского «Ролан Гаррос». В финале русско-мексиканский дуэт уверенно переиграл 17-летних итальянцев Лоренцо Скиабази и Габриэле Вульпитта (6:2, 6:3). За весь турнир первые сеяные парного турнира проиграли всего один сет, а до этого взяли совместный титул на крупном турнире в Милане. В юниорском рейтинге Пачеко Мендес занимает первое место, Демин — седьмое. Причем россиянин уверен, что закончит свой последний год по юниорам в топ-3.

— Практически уверен, что закончу сезон в топ-3. Если говорить про профи, то задача-максимум быть в нынешнем сезоне в топ-500, — признался «Известиям» Ярослав Демин. — Как я начал заниматься теннисом? Родители привели меня в теннисный центр «Спартак», когда мне было шесть лет. Моим первым тренером была Наталья Николаевна Бадер. Заметила во мне что-то, тренировала несколько лет. Очень благодарен ей за это. Затем пять лет я занимался под руководством Евгении Борисовны Куликовской. Именитого тренера, у которой занимались многие известные игроки, в том числе Елена Рыбакина. Она очень хорошо понимает теннис. Надеюсь, что и я пополню список звездных учеников Куликовской. А последние два года я нахожусь в академии Рафы Надаля.

Отметим, что Демин считается главным потенциальным талантом нашего мужского тенниса. Во многом благодаря Ярославу наша юниорская сборная выиграла Кубок Дэвиса – 2021, который проходил в Турции.

— Юниорский Кубок Дэвиса пока главный титул в моей карьере? Нет, все-таки выделю «Ролан Гаррос», турнир «Большого шлема», — продолжил Ярослав Демин. — А выиграл я его в одиночке, парном разряде или миксте — без разницы. Это память на всю жизнь. Что касается Кубка Дэвиса, то я действительно сыграл хорошо. Я выиграл шесть одиночных матчей из шести. Причем это были самые важные матчи. Я играл под вторым номером, Максим Жуков — под третьим. Моя мечта в спорте? Быть первой ракеткой мира. Чтобы у юниора, который взял юниорский «Большой шлем», спрашивали, пересекался ли он когда-нибудь с Ярославом Деминым (смеется).

В следующем году Ярослав уже будет играть исключительно во взрослых турнирах. В этом же он еще сыграет на юниорском Уимблдоне и «Ролан Гаррос».