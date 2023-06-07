Грунтовые всходы: как россияне выступили на «Ролан Гаррос»

В этом году «Ролан Гаррос» завершился для россиян на стадии 1/4 финала. Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова проиграли свои матчи грозным соперникам, но покидают Париж в отличном расположении духа. Карен вернется в топ-10 впервые с октября 2019 года, и в десятке будет сразу три россиянина, Анастасия поднимется в рейтинге больше чем на 200 строчек и вплотную приблизится к возвращению в топ-100 — это отличный результат с учетом того, что она практически полностью пропустила прошлый сезон из-за травмы колена и проблем со спиной.

Браво, Настя

Безусловно, от россиянок на «Ролан Гаррос» ждали большего, особенно с учетом резвого старта. До третьего круга (1/16 финала) добрались сразу восемь наших теннисисток, то есть четверть всех участниц на этой стадии были россиянками. Но затем пошли серьезные потери — в четвертый круг пробились только Павлюченкова, лаки-лузер Элина Аванесян и Дарья Касаткина, а в четвертьфинале мы увидели только Анастасию, переигравшую в упорном матче бельгийку Элизе Мертенс.

Павлюченкова, напомним, почти весь 2022-й пропустила из-за травмы колена, в начале 2023-го не входила даже в топ-800, а «Ролан Гаррос» начала 333-й ракеткой мира (ее допустили в основную сетку по так называемому защищенному рейтингу). Как уверяла сама Настя, она не собиралась прилетать в Париж только ради участия, она хотела побеждать. И заметно превзошла ожидания. Если не собственные, то по крайней мере большинства теннисных специалистов.

Павлюченкова по ходу «Ролан Гаррос» обыграла, в частности, сеяных соотечественниц — Людмилу Самсонову и Анастасию Потапову. Причем провела в четырех матчах на корте более девяти часов, а встречи с Самсоновой и Мертенс продолжались более трех часов каждая. С учетом трех матчей на предшествовавшем Открытому чемпионату Франции турнире в Страсбурге россиянка явно подустала — семь игр за две недели она не играла с 2021 года.

В свою очередь Мухова уложилась в четырех матчах менее чем в семь часов игрового времени, отдав лишь одну партию. Чешка пусть и занимает нынче 43-е место в рейтинге, подошла к Открытому чемпионату Франции в превосходной форме, выбив, в частности, восьмую сеяную гречанку Марию Саккари. Опыта у 26-летней теннисистки также достаточно — на Открытом чемпионате Австралии в 2021-м она добралась до полуфинала, есть в ее активе и два четвертьфинала Уимблдона.

Решающим стал первый сет. Мухова уверенно выигрывал 3:1, но Павлюченкова смогла выиграть три гейма подряд. Правда, развить успех не удалось. Концовка сета осталась за представительницей Чехии, а на вторую партию у россиянки уже не хватило сил.

— Настя — настоящий герой, — отметила в беседе с «Известиями» олимпийская чемпионка Елена Веснина. — Она вошла в четвертьфинал в своем втором турнире «Большого шлема» после травмы. Для нее было важно набрать побольше очков, потому что турниры по замороженному рейтингу заканчиваются. Она выполнила задачу-максимум и показала классный теннис, обыграла очень сильных соперников. В 1/4 финала немножко не хватило сил, где-то было много невынужденных ошибок. Может, подустала, давно она не играла в таком темпе. Да и соперница у нее была очень неудобная.

Россиянки впервые за три года остались без путевки в полуфинал «Ролан Гаррос». В 2021-м Павлюченкова добралась до финала, где уступила Барборе Крейчиковой из Чехии. В 2022-м в полуфинале играла Касаткина, проиграв там будущей чемпионке Иге Свентек из Польши.

Что же касается Павлюченковой, то еще 4 июня она предположила, что травяного сезона у нее не будет. Поскольку сыграть по защищенному рейтингу на Уимблдоне она не может (квоту в два турнира она выбрала в Мельбурне и в Париже), а рассчитывать на wild card от британцев в нынешней политической обстановке вряд ли стоит. В любом случае небольшая пауза для отдыха, восстановления и хорошей подготовки к летнему сезону на харде не помешает — Анастасия ее заслужила.

Браво, Карен

Хачанов, напомним, доходил до полуфиналов на последних Открытых чемпионатах США и Австралии, показав в обоих случаях очень качественный теннис. Благодаря этим успехам он создал себе настоящий фундамент для возвращения в элиту мужского тенниса. Не секрет, что после феноменального взлета в конце 2018 года с победой в парижском «Мастерсе» от Карена ждали очень многого — попадания в топ-5, борьбу за «Большие шлемы». Но за резким подъемом последовал спад — Хачанов осенью 2019-го вылетел из топ-10 и вскоре очутился в третьем десятке рейтинга, откуда не мог выбраться годами. Да, были всплески вроде четвертьфинала Уимблдона-2021 или серебра токийской Олимпиады, но они чередовались с затяжными неудачами.

Но в последние месяцы мы видим уверенного в себе теннисиста. Пусть 27-летний россиянин по-прежнему не выиграл ни одного титула с «Мастерса» в Берси, зато он наконец-то обрел необходимую для топ-игрока стабильность. В активе Хачанова в последние девять месяцев помимо двух полуфиналов на «Больших шлемах» еще и полуфинал «Мастерса» в Майами, а также четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде. В нынешнем сезоне он выиграл уже 23 матча, в то время как за весь прошлый год только 36, а в 2021-м — 35.

При всем этом в матче против Джоковича россиянин, конечно, и близко не был фаворитом. Новак на «Больших шлемах» всегда чрезвычайно хорош, да и по личным встречам он вел 8:1 — единственное поражение Карен нанес сербу как раз в финале парижского «Мастерса». С тех пор Хачанов взял у Джоковича только один сет — в Белграде в 2022-м, однако тогда серб находился в неважной форме. И пусть в нынешнем грунтовом сезоне мы пока также не видели пикового Новака, на «Ролан Гаррос» он до четвертьфинала не отдал ни одной партии. В то время как Хачанов прорвался в эту стадию с боем.

С другой стороны, терять в игре против одного из фаворитов «Ролан Гаррос» (наряду с испанцем Карлосом Алькарасом) россиянину явно было нечего. И в стартовом сете мы увидели не слишком уверенного в себе Джоковича и образцового Хачанова. Карен играл роскошно — здорово подавал, пробивал справа, красиво укорачивал сам и добегал до укороченных Новака. Первый сет он взял с большим преимуществом и вполне мог повести 2:0, но Джокович сумел довести дело до тай-брейка, на котором победил со счетом, — 7:0.

— На мой взгляд, неудача на тай-брейке и стала переломным моментом, — подчеркнула в беседе с «Известиями» олимпийская чемпионка Екатерина Макарова. — Психологию игры на тай-брейке такова, что его важно хорошо начать. И Карен сделал это, играл правильно, но не сложилось. И, видимо, ему стало досадно. Он позволил себе провалиться, злился на себя. В третьем сете качество игры россиянина упало. И Джокович этим воспользовался. В четвертой партии у Карена был шанс выправить положение, когда он сделал обратный брейк при счете 4:3. В тот момент он бился как лев. Но опять же когда ты играешь против такого чемпиона, каждый мяч имеет значение. Никаких подарков от серба ждать не приходится. Где-то не сложилось, но Карен в любом случае провел отличный матч и великолепный турнир.

Уже в ближайший понедельник, 12 июня, Хачанов станет десятой ракеткой мира. В топ-10 он вернется более чем через три половиной года после вылета оттуда. И у него есть хорошие шансы задержаться в десятке надолго.