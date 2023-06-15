Реклама
Прямой эфир
Авто
Первые грузовые беспилотники добрались до Москвы из Санкт-Петербурга
Мир
Силы ПВО Сирии сбили авиабомбу в ходе атаки Израиля на Дамаск
Мир
The Guardian усомнилась в получении Украиной конкретных сроков по вступлению в НАТО
Армия
СМИ сообщили об увеличении числа боевых дельфинов ВС РФ в Черном море
Мир
Вучич заявил о намерении Приштины оставить сербов в Косово без продуктов
Мир
На границе России задержали двух граждан Эстонии
Мир
Кулеба сравнил Совет Украина – НАТО с танком без пушки
Интернет и технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 10 21H2
Мир
Небензя назвал циничным отсутствие реакции правозащитников на притеснения УПЦ
Наука и техника
WhatsApp тестирует функцию отправки видеосообщений
Мир
В Токио откроется самый большой тематический парк по вселенной Гарри Поттера
Экономика
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5–5,25% годовых

Трава искома: как Медведев выступит на турнирах перед Уимблдоном

У третьей ракетки мира самые высокие шансы из россиян далеко пройти по сетке британского мейджора, считают эксперты
0
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первая ракетка России Даниил Медведев начинает травяной сезон. 15 июня он сыграет свой первый матч после двухнедельного перерыва на турнире ATP 250 в нидерландском Хертогенбосе. В соперниках будет неуступчивый француз Адриан Маннарино. Лучший российский теннисист после раннего вылета на «Ролан Гаррос» отдохнул и психологически разгрузился, а также вновь сменил имидж, сбрив растительность на лице. Так что к травяному сезону – 2023 Медведев, можно сказать, подходит посвежевшим и помолодевшим. И явно не прочь пополнить свою коллекцию титулов второй в карьере победой на зеленом покрытии.

Лучше, чем на грунте

В прошлом году Даниил заранее знал, что на Уимблдоне он, как и все остальные россияне, не сыграет, поэтому особо не экономил силы в июне, приняв участие сразу в трех травяных турнирах — в Хертогенбосе, немецком Галле и испанской Мальорке. Причем добился неплохих результатов — в Хертогенбосе дошел до финала, сенсационно уступив там, правда, местному любимцу Тиму ван Рейтховену. В Галле на ATP 500 он также добрался до финала, пусть и вновь уступил — на сей раз поляку Хуберту Хуркачу. После чего на усталости вылетел в четвертьфинале на ATP 250 на Мальорке от испанца Роберто Баутиста Агута.

Получается, за короткий травяной сезон россиянин сыграл сразу в двух финалах, а за весь 2022 год суммарно — только в пяти. Да и в 2021-м его выступления на траве нельзя назвать плохими — тогда на Мальорке он завоевал свой пока единственный травяной титул, а затем добрался до четвертого круга Уимблдона, где в двухдневном пятисетовом противостоянии уступил Хуркачу.

Римские сенсации: как Медведев взял первый титул на грунте
Благодаря победе на «Мастерсе» наш теннисист подойдет к «Ролан Гаррос» в статусе второй ракетки мира

— Играть на траве нелегко. Не могу сказать, что я люблю травяное покрытие, но чувствую себя на нем лучше, чем на грунте. В прошлом году добился на траве хороших результатов. Так что в этом году на Уимблдоне постараюсь сыграть лучше, чем в предыдущие годы, — поделился своими планами Медведев на пресс-конференции после вылета с «Ролан Гаррос».

Тогда же он огласил свои планы на короткий травяной сезон — Хертогенбос, Галле, где ему очень приятно играть, а также Уимблдон, если, конечно, его туда пустят. В начале июня агент Даниила Лев Кассиль заявил, что визу в Великобританию пока получили только 15% российских теннисистов, не конкретизировав по визовой ситуации самого Даниила. Тем не менее, скорее всего, на Уимблдон Медведева допустят — отсутствие одного из лидеров мирового тенниса по визовым причинам может больно ударить по репутации турнира и британского тенниса.

Полезное с приятным

Во время двухнедельного перерыва в турнирной практике Даниил в компании Андрея Рублева успел посетить этап «Формулы-1» в Барселоне, где охотно фотографировался с другими спортивными звездами. В частности, с португальским футболистом «Челси» Жоао Феликсом, а также еще с одним футболистом — Робертом Левандовски из «Барселоны». Причем с поляком они позировали на фоне болида «Феррари». Не обошлось и без фото с экс-чемпионом «Формулы-1» немцем Нико Росбергом. Тогда, в первых числах июня, Даниил был еще с усиками и бородкой, но уже спустя несколько дней коротко подстригся и побрился.

Впрочем, Даниил любит периодически менять имидж. Что же касается его игры на траве, то в принципе она совсем не безнадежна, особенно при условии адаптации к покрытию. Турнир в Хертогенбосе (12–18 июня) сам Медведев воспринимает, можно сказать, как репетиционный. Главное для него сейчас — сбросить оставшийся негатив после вылета в первом круге Открытого чемпионата Франции и привыкнуть после годичной паузы к зеленым кортам.

Хотя почему бы полезное не совместить с приятным и не побороться за шестой титул в 2023 году? В Хертогенбосе россиянин посеян под первым номером и начнет со второго круга матчем с экс-чемпионом этого турнира французом Адрианом Маннарино. Матч будет непростым, хотя того же Маннарино в прошлом году в Хертогенбосе Даниил обыгрывал.

Грунтовые коды: Медведев продолжает побеждать в Риме
Даниил вышел на итальянском «Мастерсе» в четвертый круг, а в 1/4 финала может сыграть с Андреем Рублевым

Нельзя сказать, что сетка у Медведева на турнире в Нидерландах выглядит легкой. Да, прошлогодний чемпион ван Рейтховен не играет с февраля, зато уже в четвертьфинале россиянин может встретиться с вернувшимся на корт после двухлетней паузы экс-финалистом Уимблдона Милошем Раоничем из Канады — гигантом с убойной подачей. В полуфинале не исключена игра с Борной Чоричем из Хорватии, а в финале — со вторым сеяным итальянцем Янником Синнером, мастером игры на траве французом Уго Умбером или австралийцем Алексом де Минауром. Впрочем, нет никаких сомнений, что в хороший для себя день Даниил способен справиться с любым из этих соперников на любом покрытии. И раз он выиграл грунтовый «Мастерс» в Риме, то на траве и подавно способен блеснуть.

— Мне кажется, у Медведева самые хорошие перспективы из наших игроков на Уимблдоне, — сказал «Известиям» экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков. — В прошлом году он показывал не только отличные результаты, но и уверенную игру. Его теннис подходит для травы. Думаю, что если всё будет хорошо, то он дойдет до четвертьфинала. Рублеву не подходит травяное покрытие. Впрочем, как и Карену Хачанову. С другой стороны, мы знаем, что они оба бойцы. И если им получится пройти первый круг, то они могут обрести уверенность и показать достойный результат.

В женском турнире в Нидерландах играют сразу пять россиянок: Вероника и Полина Кудерметовы, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. В 1/8 финала Полина Кудерметова сыграет со второй сеяной Самсоновой. Александрова поборется за выход в четвертьфинал с австралийкой Кимберли Биррелл. Первая сеяная Вероника Кудерметова уже вышла в 1/4 финала, где сыграет с победительницей встречи между швейцаркой Селин Наф и американкой Кэти Макнэлли. Отметим, что Вероника Кудерметова потеряла три строчки рейтинга, не защитив прошлогодний четвертьфинал «Ролан Гаррос» (вылетела в первом круге). Сейчас она располагается на 14-м месте.

У мужчин, помимо Медведева, травяной сезон начал и Аслан Карацев. В 1/16 финала в Штутгарте полуфиналист Australian Open 2021 в тяжелейшем матче переиграл Корентена Муте (7:6, 6:7, 7:5). Соперником уроженца Владикавказа по 1/18 финала будет второй сеяный Тейлор Фритц.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023