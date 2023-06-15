Трава искома: как Медведев выступит на турнирах перед Уимблдоном

Первая ракетка России Даниил Медведев начинает травяной сезон. 15 июня он сыграет свой первый матч после двухнедельного перерыва на турнире ATP 250 в нидерландском Хертогенбосе. В соперниках будет неуступчивый француз Адриан Маннарино. Лучший российский теннисист после раннего вылета на «Ролан Гаррос» отдохнул и психологически разгрузился, а также вновь сменил имидж, сбрив растительность на лице. Так что к травяному сезону – 2023 Медведев, можно сказать, подходит посвежевшим и помолодевшим. И явно не прочь пополнить свою коллекцию титулов второй в карьере победой на зеленом покрытии.

Лучше, чем на грунте

В прошлом году Даниил заранее знал, что на Уимблдоне он, как и все остальные россияне, не сыграет, поэтому особо не экономил силы в июне, приняв участие сразу в трех травяных турнирах — в Хертогенбосе, немецком Галле и испанской Мальорке. Причем добился неплохих результатов — в Хертогенбосе дошел до финала, сенсационно уступив там, правда, местному любимцу Тиму ван Рейтховену. В Галле на ATP 500 он также добрался до финала, пусть и вновь уступил — на сей раз поляку Хуберту Хуркачу. После чего на усталости вылетел в четвертьфинале на ATP 250 на Мальорке от испанца Роберто Баутиста Агута.

Получается, за короткий травяной сезон россиянин сыграл сразу в двух финалах, а за весь 2022 год суммарно — только в пяти. Да и в 2021-м его выступления на траве нельзя назвать плохими — тогда на Мальорке он завоевал свой пока единственный травяной титул, а затем добрался до четвертого круга Уимблдона, где в двухдневном пятисетовом противостоянии уступил Хуркачу.

— Играть на траве нелегко. Не могу сказать, что я люблю травяное покрытие, но чувствую себя на нем лучше, чем на грунте. В прошлом году добился на траве хороших результатов. Так что в этом году на Уимблдоне постараюсь сыграть лучше, чем в предыдущие годы, — поделился своими планами Медведев на пресс-конференции после вылета с «Ролан Гаррос».

Тогда же он огласил свои планы на короткий травяной сезон — Хертогенбос, Галле, где ему очень приятно играть, а также Уимблдон, если, конечно, его туда пустят. В начале июня агент Даниила Лев Кассиль заявил, что визу в Великобританию пока получили только 15% российских теннисистов, не конкретизировав по визовой ситуации самого Даниила. Тем не менее, скорее всего, на Уимблдон Медведева допустят — отсутствие одного из лидеров мирового тенниса по визовым причинам может больно ударить по репутации турнира и британского тенниса.

Полезное с приятным

Во время двухнедельного перерыва в турнирной практике Даниил в компании Андрея Рублева успел посетить этап «Формулы-1» в Барселоне, где охотно фотографировался с другими спортивными звездами. В частности, с португальским футболистом «Челси» Жоао Феликсом, а также еще с одним футболистом — Робертом Левандовски из «Барселоны». Причем с поляком они позировали на фоне болида «Феррари». Не обошлось и без фото с экс-чемпионом «Формулы-1» немцем Нико Росбергом. Тогда, в первых числах июня, Даниил был еще с усиками и бородкой, но уже спустя несколько дней коротко подстригся и побрился.

Впрочем, Даниил любит периодически менять имидж. Что же касается его игры на траве, то в принципе она совсем не безнадежна, особенно при условии адаптации к покрытию. Турнир в Хертогенбосе (12–18 июня) сам Медведев воспринимает, можно сказать, как репетиционный. Главное для него сейчас — сбросить оставшийся негатив после вылета в первом круге Открытого чемпионата Франции и привыкнуть после годичной паузы к зеленым кортам.

Хотя почему бы полезное не совместить с приятным и не побороться за шестой титул в 2023 году? В Хертогенбосе россиянин посеян под первым номером и начнет со второго круга матчем с экс-чемпионом этого турнира французом Адрианом Маннарино. Матч будет непростым, хотя того же Маннарино в прошлом году в Хертогенбосе Даниил обыгрывал.

Нельзя сказать, что сетка у Медведева на турнире в Нидерландах выглядит легкой. Да, прошлогодний чемпион ван Рейтховен не играет с февраля, зато уже в четвертьфинале россиянин может встретиться с вернувшимся на корт после двухлетней паузы экс-финалистом Уимблдона Милошем Раоничем из Канады — гигантом с убойной подачей. В полуфинале не исключена игра с Борной Чоричем из Хорватии, а в финале — со вторым сеяным итальянцем Янником Синнером, мастером игры на траве французом Уго Умбером или австралийцем Алексом де Минауром. Впрочем, нет никаких сомнений, что в хороший для себя день Даниил способен справиться с любым из этих соперников на любом покрытии. И раз он выиграл грунтовый «Мастерс» в Риме, то на траве и подавно способен блеснуть.

— Мне кажется, у Медведева самые хорошие перспективы из наших игроков на Уимблдоне, — сказал «Известиям» экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков. — В прошлом году он показывал не только отличные результаты, но и уверенную игру. Его теннис подходит для травы. Думаю, что если всё будет хорошо, то он дойдет до четвертьфинала. Рублеву не подходит травяное покрытие. Впрочем, как и Карену Хачанову. С другой стороны, мы знаем, что они оба бойцы. И если им получится пройти первый круг, то они могут обрести уверенность и показать достойный результат.

В женском турнире в Нидерландах играют сразу пять россиянок: Вероника и Полина Кудерметовы, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. В 1/8 финала Полина Кудерметова сыграет со второй сеяной Самсоновой. Александрова поборется за выход в четвертьфинал с австралийкой Кимберли Биррелл. Первая сеяная Вероника Кудерметова уже вышла в 1/4 финала, где сыграет с победительницей встречи между швейцаркой Селин Наф и американкой Кэти Макнэлли. Отметим, что Вероника Кудерметова потеряла три строчки рейтинга, не защитив прошлогодний четвертьфинал «Ролан Гаррос» (вылетела в первом круге). Сейчас она располагается на 14-м месте.

У мужчин, помимо Медведева, травяной сезон начал и Аслан Карацев. В 1/16 финала в Штутгарте полуфиналист Australian Open 2021 в тяжелейшем матче переиграл Корентена Муте (7:6, 6:7, 7:5). Соперником уроженца Владикавказа по 1/18 финала будет второй сеяный Тейлор Фритц.