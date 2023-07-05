Лондонский в дождь: Уимблдонский турнир портит погода

Старт Уимблдонского теннисного турнира получился, мягко говоря, смазанным. Уже в первый день из-за дождей удалось довести до конца отнюдь не все запланированные матчи, а во второй и вовсе повезло в основном только тем счастливчикам, которые играли под крышей на двух главных кортах. Тем не менее несколько россиян уже успели пройти во второй круг, где нас ждет многообещающее дерби Андрея Рублева и Аслана Карацева.

Под одной крышей

Знаменитая лондонская погода на протяжении многих десятилетий не позволяла организаторам травяного Большого шлема расслабляться. Ведь на траве в непогоду, как известно, играть куда сложнее, чем на грунте. На земляном покрытии легкий дождик совершенно не становится помехой, порой матчи проходят даже при осадках средней интенсивности. А вот траву любой дождевой заряд, даже самый небольшой, почти мгновенно делает скользкой. А, значит, чрезвычайно опасной для теннисистов. Поэтому матчи в непогоду прекращаются почти мгновенно.

Естественно, многочисленные встречи, а порой и целые турнирные дни регулярно переносились, что приводило к настоящей анархии — для игроков, зрителей, телевидения. Ситуация чуть улучшилась со строительством раздвижной крыши над Центральным кортом. Всепогодной арена стала с 2009 года, что позволило проводить матчи не только под дождем, но и поздно ночью, при искусственном освещении. В 2019-м был серьезно модернизирован и оснащен крышей и Корт № 1.

Таким образом, сразу две арены теперь совершенно не зависят от капризов уимблдонской погоды. Но дело в том, что суммарно на них можно проводить максимум 10–12 матчей в день. То есть решающие игры второй недели во взрослых разрядах теперь вне опасности — эти матчи состоятся в любую погоду. Но вот дожди в первую неделю, особенно на старте, в понедельник-вторник, чрезвычайно чувствительны для организаторов. Что и неудивительно, ведь в эти два дня запланировано по 64 (32 у мужчин и 32 у женщин) встречи одиночного разряда первого круга.

Увы, в этот раз дожди обрушились на Уимблдон как раз 3–4 июля. И если в понедельник большинство стартовых игр всё же удалось провести, то во вторник всё для теннисистов получилось значительно печальнее. Уже в середине дня было объявлено о переносе на среду большинства игр, в том числе третьей ракетки мира Даниила Медведева и восходящей звездочки Мирры Андреевой, изначально запланированных последними запусками.

Первые победы россиян

Зато с побед стартовали Рублев с Карацевым, а также первая и вторая ракетки России у женщин Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. Рублев чуть больше недели назад дошел до финала в Галле, а накануне Уимблдона выиграл два выставочных матча в Лондоне. Россиянин победил итальянца Лоренцо Музетти и канадца Феликса Оже-Альяссима, но всё равно жаловался на траву, предлагая ее как-то замедлить.

И на старте Уимблдона Андрею действительно было непросто — австралиец Макс Перселл, выигравший прошлогодний Уимблдон в паре с соотечественником Мэттью Эбденом, вел во втором сете 5:2, однако извлечь из этого ничего не сумел. Андрей вовремя заиграл на топ-уровне, взяв 19 розыгрышей подряд. Это помогло ему выбраться из почти безнадежной ситуации во второй партии, а заодно и деморализовать оппонента — 6:3, 7:5, 6:4. Пока его высшее достижение на Уимблдоне — выход в четвертый круг в 2021-м.

Чтобы получить шанс превзойти персональное достижение, Рублеву надо справиться с Карацевым. Того дождь задел по касательной — Аслан в игре с французом Лукой ван Ашем в четвертой партии подавал на матч, однако при 40:40 игру прервали из-за осадков. Тем не менее пауза не выбила россиянина из колеи, и после возобновления встречи ему хватило двух розыгрышей для победы.

Можно также отметить бойцовские качества Кудерметовой, которая в первом сете с эстонкой Кайей Канепи отыграла двойной сетбол. Увы, были и потери — поражения Людмилы Самсонова и Камиллы Рахимовой. Причем Камилла в решающем сете игры с испанкой Кристиной Бушкэ не реализовала на супер-тай-брейке четверной матчбол.

Добавим, что Кудерметову, Самсонову и Рублева после встреч спрашивали об отношениях с украинцам. Россияне старались отвечать максимально корректно. «У меня нет с украинками никаких проблем. Я всегда улыбаюсь и здороваюсь», — в частности, заявила Самсонова.

Россияне с украинцами на нынешнем Уимблдоне непосредственно на корте пока не встречались, зато 43-летняя пятикратная чемпионка Уимблдона американка Винус Уильямс не обошлась без скандала в игре с Элиной Свитолиной из Украины. По ходу встречи Винус неудачно упала и повредило колено, а в концовке обиделась из-за спорного решения на матчболе соперницы, отказавшись пожимать судье на вышке руку.