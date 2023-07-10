Ракетка Мирры: на Уимблдоне россияне творят сенсации

Уимблдонский теннисный турнир уже достиг экватора, а российские теннисисты продолжают не просто радовать, но и приятно удивлять. Во вторую неделю соревнований в одиночных разрядах прорвались сразу пятеро представителей нашей страны. Причем если успехи на травяном «Большом шлеме» Даниила Медведева, Андрея Рублева и Екатерины Александровой сложно назвать сенсацией, то прорыв дебютантов турнира Романа Сафиуллина и 16-летней Мирры Андреевой иначе и не назовешь.

Травма притормозила, но не остановила

Рублев 9 июля в тяжелейшем пятисетовом матче обыграл Александра Бублика из Казахстана 7:5, 6:3, 6:7, 6:7, 6:4, взяв таким образом реванш за поражение в финале недавнего турнира ATP 500 в Галле. Кстати, для Андрея это первый четвертьфинал Уимблдона в карьере.

Медведев матч четвертого круга против Иржи Лехечки из Чехии сыграет в понедельник, 10 июля. Но достижения привычных героев российского тенниса затмил Сафиуллин. 25-летний россиянин на дебютном для себя Уимблдоне дошел до четвертьфинала, обыграв в матче четвертого круга сеяного канадца Дениса Шаповалова. Благодаря прорыву на нынешнем травяном «Большом шлеме» Сафиуллин отыграет почти полсотни мест в рейтинге ATP и впервые в карьере пробьется в топ-50. Но главное, с таким уровнем игры, как на нынешнем Уимблдоне, Роман способен и на дальнейшие подвиги.

Сафиуллин — представитель того же золотого российского теннисного поколения, что и Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев. Он младше Медведева и Хачанова, но на несколько месяцев старше Рублева. Причем всю троицу на юниорском уровне он побеждал. Есть у него и титул на юниорском «Большом шлеме» — Открытом чемпионате Австралии – 2015. Но затем, на самом взлете взрослой карьеры, он получил тяжелую травму плеча. Долго восстанавливался физически, еще дольше — психологически.

Первый яркий прорыв произошел на ATP Cup – 2022, когда Сафиуллин внезапно из-за проблем со здоровьем у Рублева сыграл за российскую команду вместе с Медведевым. И проявил себя очень здорово. Тогда, кстати, Роман в полуфинале против Канады был близок к победе над Шаповаловым, но всё же уступил. Затем в карьере Сафиуллина была победа над Стефаносом Циципасом в Марселе, долгожданное появление в топ-100 в том же 2022-м.

В нынешнем сезоне Роман балансировал на грани первой рейтинговой сотни, хотя всё чаще радовал стабильно хорошими результатами. На Уимблдоне он прежде играл лишь раз в квалификации, зато сейчас произвел настоящий фурор. Во многом благодаря работе с начала года с новым тренером — Андреем Кузнецовым. Андрей старше Романа всего на семь лет, в 2009-м он выиграл юниорский Уимблдон, по взрослым добирался здесь до третьего круга, но его карьеру остановили серьезные проблемы со здоровьем. Зато Кузнецов вполне способен вырасти в топ-тренера, что доказывает сотрудничество с Сафиуллиным.

По словам Кузнецова, уже на Уимблдоне они поработали над игрой с лета. И пазл, что называется, сложился. В первом круге Роман обыграл в пяти партиях сильного испанца Роберто Баутиста-Агута, затем прошел француза Корентена Муте и аргентинца Гвидо Пелью, а в четвертом круге в четырех партиях (3:6, 6:3, 6:1, 6:3) справился с Шаповаловым.

— До сих пор не осознал, что пробился в четвертьфинал Уимблдона. Я очень счастлив. Сделаю всё возможное в четвертьфинале, — заявил Сафиуллин по окончании встречи.

Кстати, сейчас в так называемом лайв-рейтинге он поднялся уже на 43-е место. В матче за выход в полуфинал он сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Успехи вундеркинда

Мирра Андреева несколькими часами ранее впервые в карьере вышла в четвертый круг турнира «Большого шлема», обыграв на Уимблдоне в российском дерби куда более опытную 22-летнюю Анастасию Потапову. Мирра вообще прежде никогда не играла на траве. Поэтому сейчас ее счет личных встреч на этом покрытии с учетом квалификации действительно впечатляет — 6:0.

Во втором круге юная звездочка из России, напомним, переиграла десятую сеяную Барбору Крейчикову, та безнадежно проигрывала и снялась при счете 6:3, 4:0 в пользу Мирры. 22-я сеяная Потапова также выглядела сложным барьером. Анастасия в 15 лет выиграла юниорский Уимблдон, так что на травяном покрытии играть умеет. Да и вообще нынешний сезон у нее складывается весьма неплохо.

Как, впрочем, и у Андреевой. Это уже не та теннисистка-дебютантка, которая уступила в начале октября 2022-го Потаповой в Монастире (Тунис) в своем первом матче на уровне WTA. Благодаря серии классных результатов в последние три месяца Мирра заставила говорить о себе весь теннисный мир. И теперь закрепится в топ-100. Нынешняя победа над Потаповой (6:2, 7:5) с большой долей вероятности позволит ей попасть в топ-70.

— Мирра продолжает показывать уверенный теннис, который позволяет ей обыгрывать высокостоящих соперниц. Потенциально она может стать одной из ведущих игроков. Но Мирра находится в начале пути, она успешно начала движение для того, чтобы стать одним из лидеров тура. Но это длинная и непростая дорога, — прокомментировал «Известиям» прорыв юной звездочки вице-президент Федерации тенниса России Андрей Селиваненко.

В матче за выход в четвертьфинал Мирра сыграет с Мэдисон Киз из США.