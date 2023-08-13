Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью
Мир
Reuters заявило о проблемах для Байдена после появления спецпрокурора в деле его сына
Наука и техника
Турция запустила в космос зонд для вывода на орбиту микроспутников
Армия
Российские военные отразили пять атак противника на краснолиманском направлении
Мир
Экс-министр Украины Милованов предсказал раскол между Киевом и Варшавой
Общество
Из детского лагеря под Уссурийском из-за паводка эвакуировали 150 детей
Мир
В США восхитились возможностями обновленных систем российского Су-57
Армия
Российские штурмовики захватили два опорпункта ВСУ на купянском направлении
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве дожди и до +24 градусов 13 августа
Мир
Экономист Атлантического совета допустил становление БРИКС аналогом G7
Общество
Третий подозреваемый в нападении на участника СВО сдался полиции в Забайкалье
Общество
Купальный сезон на Черном море продлится минимум до 10 октября
Мир
Bild узнала о поставке Rheinmetall Украине беспилотной разведсистемы Luna NG

В результате пожара в Новой Москве пострадали три человека

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три человека пострадали в результате пожара в деревне Картмазово в Новомосковском округе Москвы в воскресенье, 13 августа.

По информации «Известий», пострадавшими оказались 73-летняя Галина М. и 48-летний Анатолий В. Также травмы получил сотрудник пожарной службы, прибывший на борьбу с огнем. Их состояние уточняется.

На месте происшествия работают экстренные службы. Принимаются меры по ликвидации пожара.

Ранее, 12 августа, в Санкт-Петербурге в частном секторе загорелся банный комплекс площадью 600 кв. м. Очевидец рассказал, что в здании на момент возгорания группа людей отмечала какой-то праздник, возможно, свадьбу. Затем огонь перекинулся на другие дома.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023