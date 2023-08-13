В результате пожара в Новой Москве пострадали три человека

Три человека пострадали в результате пожара в деревне Картмазово в Новомосковском округе Москвы в воскресенье, 13 августа.

По информации «Известий», пострадавшими оказались 73-летняя Галина М. и 48-летний Анатолий В. Также травмы получил сотрудник пожарной службы, прибывший на борьбу с огнем. Их состояние уточняется.

На месте происшествия работают экстренные службы. Принимаются меры по ликвидации пожара.

Ранее, 12 августа, в Санкт-Петербурге в частном секторе загорелся банный комплекс площадью 600 кв. м. Очевидец рассказал, что в здании на момент возгорания группа людей отмечала какой-то праздник, возможно, свадьбу. Затем огонь перекинулся на другие дома.