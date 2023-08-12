Китай не пригласил на форум «Пояс и путь» некоторых глав стран Запада

Китай не пригласил глав некоторых стран Запада на форум «Один пояс — один путь» («Пояс и путь»). Об этом в субботу, 12 августа, заявила газета Global Times.

Газета ссылается на неназванные источники, знакомые с мероприятием. По их данным, подавляющее большинство приглашений на форум было отправлено лидерам развивающихся стран, в то время как главы некоторых развитых стран «не будут включены» в списки.

«Будь то приглашение лидеров или соответствующие договоренности о сотрудничестве, Китай преследует не масштаб и количество [приглашенных], а качество и эффективность форума», — рассказал источник.

Global Times заявляет, что это было сделано, так как основная цель форума — сотрудничество в области развития.

Ранее, 2 августа, в МИД РФ рассказали о связи ЕАЭС и проекта КНР «Один пояс — один путь». Директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян обратил внимание на основу для взаимодействия ЕАЭС с Пекином, которая представляет собой соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем.