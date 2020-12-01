«Один пояс» — много возможностей

Глобальная эпидемия вызвала спад мировой экономики в 2020 году: ВВП стран G20 во втором квартале упал в среднем на 6,9%. Несмотря на то что пик серьёзного воздействия эпидемии на экономику прошёл и глобальная экономическая модель постепенно начала адаптироваться к новым условиям, восстановление мировой экономики идёт медленными темпами, а будущее пока находится в полной неопределённости.

Во время пандемии инициатива «Один пояс — один путь» является связующим звеном не только между Китаем и другими странами, но и между развитыми и развивающимися странами, что способствует глобальному финансовому балансу.

Соединяя Китай и мир

Благодаря инициативе «Один пояс — один путь» Китай связал свою стабильность с восстановлением мировой экономики и стал мостом, соединяющим внутренние экономические циклы с внешнеэкономическими, ведь КНР — первая страна, которая оправилась от пандемии COVID-19 и добилась экономического роста.

С января по июль 2020 года китайские компании вложили 72,18 млрд юаней в прямые нефинансовые инвестиции в 54 странах, расположенных вдоль «Пояса и пути», что на 33,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В число этих государств вошли Сингапур, Вьетнам, Таиланд, Лаос, Малайзия, Индонезия, Камбоджа, Филиппины, ОАЭ, Казахстан и другие.

China — Europe Express и Silk Road Shipping продолжали работать и развиваться во время пандемии. Концепция «Сделано в Китае» стала центром глобальной цепочки поставок.

Во время пандемии COVID-19 железнодорожное сообщение по линии Китай — Европа работало эффективно и с учётом всех мер безопасности, тем самым непрерывно доставляя материалы для профилактики эпидемии и производственные материалы в Европу. Этот «канал жизни» стал вдохновляющим примером для возобновления производств и стимулирования экономик.

Поставки китайских медицинских приборов и расходных материалов для профилактики пандемии стали сильной поддержкой в борьбе с COVID-19. Согласно данным, опубликованным в конце апреля, Китай проверил и выпустил основных противоэпидемических материалов на сумму 55 млрд юаней, в том числе 21,1 млрд масок.

Пространство для инноваций

Пандемия COVID-19 открыла новые возможности для всеобъемлющей реализации инициативы «Один пояс — один путь». Проекты «Цифровой Шёлковый путь» и «Здоровый Шёлковый путь» процветают. В условиях усиливающейся социальной изоляции изменились подходы к обучению и работе — появились запросы на онлайн-образование, онлайн-семинары и онлайн-встречи. «Цифровой Шёлковый путь» оказал сильную поддержку восстановлению мировой экономики благодаря улучшению доступа к интернету и снижению барьеров на международном рынке электронной коммерции.

Ведущие китайские интернет-компании расширяют сферу предоставляемых услуг электронной коммерции, а также мобильных платежей в Юго-Восточной и Южной Азии, играя важную роль в координации местных противоэпидемических поставок. Например, Alibaba построила логистические центры на важных иностранных рынках Таиланда и Малайзии.

«Здоровый Шёлковый путь» создал благоприятную среду для восстановления мировой экономики. Пандемия выявила проблемы координации глобальной системы общественного здравоохранения. Стало очевидно, что международному сообществу не хватает совместных механизмов предотвращения распространения опасных вирусов и их контроля, региональных механизмов реагирования на чрезвычайные ситуации, а также возможностей в области медицины и здравоохранения.

За счёт оказания помощи в строительстве больниц и передаче материалов, реализации новейших медицинских стандартов в здравоохранении, концепция «Здоровый Шёлковый путь» помогла улучшить эпидемическую обстановку в странах, расположенных вдоль всего маршрута инициативы «Один пояс — один путь». В постэпидемический период есть возможность расширить пространство для сотрудничества в области здравоохранения через инициативу «Один пояс — один путь», где Китай сможет сделать важный вклад в содействие совершенствованию глобального управления здравоохранением.

В то же время институты многостороннего сотрудничества обеспечивают возможности для восстановления мировой экономики. Во время глобальной пандемии Азиатский банк инфраструктурных инвестиций объявил о создании Фонда восстановления после пандемии COVID-19 для оказания помощи странам-участницам в области общественного здравоохранения. За три месяца 12 государств, включая Индонезию, Пакистан, Индию, Филиппины и Казахстан, предоставили финансовую поддержку на общую сумму до $5,9 млрд. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций также выпустил «панда-облигации» на сумму 3 млрд юаней.

Практика показала: инициатива «Один пояс — один путь» демонстрирует большую жизнеспособность, помогая восстановлению и развитию мировой экономики.