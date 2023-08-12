Директор Лады Дэнс рассказал о повторной операции певицы

Певица Лада Дэнс, пострадавшая в недавней аварии, перенесла повторную операцию. Директор артистки Сергей Пудовкин в субботу, 12 августа, рассказал «Известиям», как она чувствует себя после хирургического вмешательства.

«Сейчас Лада находится в состоянии, которое не позволяет ей общаться, делать видео. Какой-то комментарий, ну это совсем, к сожалению, наверное, нескорая история. Связано это с повторной операцией, связано это с достаточно тонкой и сложной работой лицевой хирургии. Нужна мимическая неподвижность», — прокомментировал Пудовкин.

Директор артистки сообщил, что лечащие врачи дают оптимистичные прогнозы. Сама артистка тоже смотрит в будущее с положительным настроем, несмотря на предстоящую ей вскоре новую болезненную реабилитацию.

«Это будет история не одного дня и не одной недели, но она готова к этой реабилитации. Абсолютно уверен, что ее энергия, ее драйв, ее воля к жизни и вера во все хорошее дадут абсолютно позитивный результат», — высказался продюсер.

Пудовкин также отметил, что артистке всегда был свойствен оптимистичный взгляд на ситуацию даже в самые тяжелые моменты. Так, в день аварии она сохраняла позитивный настрой по дороге в больницу и была уверена в благополучном исходе.

«Видимо, на адреналине, на шоке, на какой-то внутренней собранности она сказала: «Сережа, ты не волнуйся. Да, я еду в больницу, но все будет хорошо, мы еще потанцуем». И после этой фразы я был в абсолютно спокойном настроении», — вспомнил продюсер о дне аварии.

Он сообщил, что страх за артистку всё же пришел к нему позже — вместе с осознанием произошедшего. Однако спокойствие, по словам директора певицы, возвращает мысль о высоком профессионализме врачей, которые сейчас занимаются восстановлением здоровья Лады Дэнс.

Ранее, 5 августа, певица Лада Дэнс попала в ДТП в Подмосковье на трассе М-2. Столкнулись три автомобиля, в одном из которых на заднем сиденье находилась Лада Дэнс. Певица возвращалась из аэропорта Домодедово в сторону своего дома на Рублевке.

В тот же день артистку доставили в больницу, ее состояние оценили как тяжелое. По словам Пудовкина, для госпитализации потребовался вертолет медслужбы и МЧС.

6 августа Лада Дэнс была переведена из клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко в одну из частных клиник Подмосковья. Директор артистки сообщил, что певица получила травму бедра, черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Также, по его словам, машина, в которой находилась Лада Дэнс, врезалась в попавший ранее в ДТП автомобиль, артистка не была за рулем, а находилась на заднем сиденье.

7 августа врачи выявили у певицы затруднение речи.

На следующий день, 8 августа, Пудовкин рассказал, что Дэнс намерена подать в суд на компанию, в автомобиле которой она попала в ДТП. По его сведениям, транспортная компания не обеспечила меры безопасности. Предварительная сумма иска составит 12 млн рублей.

В тот же день стало известно, что певице сделали вторую операцию на лице.