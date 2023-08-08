Лада Дэнс подаст иск на 12 млн рублей к транспортной компании после ДТП
Певица Лада Дэнс намерена подать в суд на компанию, в автомобиле которой она попала в ДТП. Об этом во вторник, 8 августа, рассказал «Известиям» ее директор Сергей Пудовкин.
По его словам, проведенная экспертиза подтвердила, что водитель был в адекватном состоянии. Однако транспортная компания не обеспечила меры безопасности, были зафиксированы нарушения правил перевозки пассажиров.
Как уточнил Пудовкин, предварительная сумма иска составит 12 млн рублей.
Вместе с тем он сообщил, что состояние певицы ухудшилось. Ночью была проведена вторая операция на лице.
ДТП, в котором пострадала артистка, произошло 5 августа на 52-м км трассы М-2. Столкнулись три автомобиля, в одном из которых на заднем сиденье находились Лада Дэнс и ее хореограф Елена Романова. Певица возвращалась из аэропорта Домодедово в сторону своего дома на Рублевке.
По словам Пудовкина, у артистки диагностированы травма бедра, черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы. Сейчас она находится в одной из частных клиник Подмосковья.