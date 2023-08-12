Пушилин сообщил о гибели одного человека в результате обстрела ВСУ Донецка

Один житель Донецка погиб, еще шесть человек получили ранения в результате украинских обстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР) кассетными снарядами. Об этом 12 августа заявил врио главы региона Денис Пушилин.

«В результате в Петровском районе Донецка погиб один мирный житель. Ранены шесть человек, в том числе двенадцатилетняя девочка, в Макеевке, Петровском районе столицы ДНР и Светлодарске», — написал он в своем Telegram-канале.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее в этот день представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 20 снарядов натовского калибра по Донецку и Макеевке.

Позже сообщалось, что украинские войска за десять минут выпустили 15 кассетных снарядов натовского калибра 155 мм по Донецку.

ВСУ ежедневно наносят удары по территориям ДНР, Луганской Народной Республики (ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.