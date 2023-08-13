«Зубы скрипели, когда назвали самозванцем» 

Леонид Тамбиев в сезоне-2022/23 показал лучший результат в истории «Адмирала». Команда под его руководством вышла во второй раунд плей-офф и уступила будущему финалисту Кубка Гагарина «Ак Барсу». Предсезонку-2023 «моряки» начали с победы на Sochi Hockey Open. По ходу турнира наставник «Адмирала» дал большое интервью «Спорт-Экспрессу» и «Известиям», в котором рассказал о подготовке к чемпионату, продлении Никиты Серебрякова, сокращении лимита на легионеров в КХЛ, изменениях в команде и желании пройти стажировку в клубе НХЛ.

«Поменяли направленность тренировочного процесса в пользу атаки»

— Возможно было сохранить Шулака в «Адмирале»?

— Думаю, нет. Если бы не «Авангард», то он ушел бы в другую топовую команду. Либор хочет выиграть Кубок Гагарина и считает, что с «Авангардом» это реальнее, чем с «Адмиралом». Поживем — увидим.

— Не замечаете, что команда немного устает от вас как тренера?

— Я знаю срок — три года. Три сезона можно работать в одной команде и одной системе. Потом ты приедаешься и тебе всё приедается в клубе. Считаю, что клуб нужно менять через три года, максимум — четыре. Всё приедается. Уже у тренера нет такой мотивации — сделать что-то новое.

— Как вы изменились после прошлого сезона?

— Поменяли направленность тренировочного процесса в пользу атаки. Все говорили, что «Адмирал» играет в скучный хоккей. Я прислушался — сейчас поменяли немного в пользу атаки, стало больше креативности. Я пересмотрел не один раз плей-офф и свои пресс-конференции. Не буду скрывать этого. Сделал выводы: где я ошибся, где правильно поступил.

— Что привело к изменениям в пользу атаки?

— Жизнь меняется, хоккей меняется. КХЛ меняется в сторону атаки. Мы не можем, как мне сказал один журналист, стоять на красной линии и ждать.

— Но это стереотип.

— Понимаете, я на стереотипы и мнения не обращаю внимания. Если не будешь идти в ногу со временем, то поезд уйдет. Всё меняется. Во-первых, поменялись правила. Сейчас не только клюшку надо контролировать, но и руку. Будем ставить игру с учетом правил, которые расставляют другие приоритеты. Нельзя стоять на месте. Поезд уйдет сразу — не догонишь.

— Это больше эксперимент: будете держать новую линию весь сезон или откатитесь к модели, которая была успешна?

— Всё идет через тренировочный процесс. Конечно, сейчас только август. Вижу, что позитивные вещи с тренировок ребята переносят на игру. Мы только недавно вышли на лед, идут предсезонные игры. Всё придет через тренировочный процесс.

«Меня специально провоцировали»

— Говоря о молодых игроках, используют выражение «синдром второго сезона». Как его избежать «Адмиралу»?

— Игроки понимают действия. Я, конечно, вначале покажу, скажу, направлю. Но когда игрок не понимает, я произвожу действия.

— Увольнение?

— Нет-нет. Когда игрок сядет на трибуну и посидит один, второй, третий матч, а команда без него выигрывает, тогда он начинает понимать, что без него команда побеждает. Хоккеисты понимают действия. Некоторые понимают слова, но есть те, кто понимает действия. Рецепт простой.

— Но у вас не так много хоккеистов, чтобы усаживать на трибуну тех, кто не понимает требования.

— Согласен. Значит, будем обходиться без них. Сыграем теми, кто у меня будет в колоде.

— Поражало, как уверенно вы держались на пресс-конференциях в серии с «Салаватом Юлаевым». Как это удавалось?

— Сам удивляюсь. Честно, так зубы скрипели, когда еще самозванцем назвали. Так некрасиво. Меня специально провоцировали. Уфа — город с глубочайшими хоккейными традициями. Журналисты любят свою команду. И тут — «Адмирал». Кто мог подумать, что «Салават» не пройдет нас? Я тоже их понимаю, они желали победы своей команде и хотели вывести меня из равновесия. Чтобы я наговорил на них, на судей. Провоцировали, я это понимал, но язык тоже подвешен. Это тренерский опыт — быстро знать, как ответить, что говорить. Я тоже набирался опыта. Это мой первый полноценный сезон в КХЛ. Да, зубы скрипели, но я их понимаю.

— Пресс-конференции после матчей для вас рутинная обязанность или шанс высказаться?

— В регулярном чемпионате пресс-конференции скучные. Дежурные фразы, мало вопросов. Может быть, это потому, что я тренер «Адмирала»? Может быть, только мне задавали так мало вопросов? Мне казалось, что «Адмирал» никому не интересен. Дежурные короткие вопросы. А плей-офф — совсем другое. Играешь с одной и той же командой. Летаешь между городами, те же журналисты. Кто знал «Адмирала», меня и игроков? А тут такая упертая противная команда с таким же противным тренером. Мне в кайф, когда погружаешься в плей-офф и идет игра за игрой. Я и в ВХЛ получал удовольствие от плей-офф. Особенно когда доходишь до конца и выигрываешь.

— Даже сейчас по вам заметно, что глаза горят, вспоминая детали прошлого плей-офф.

— Я сторонник максимальных результатов. Это не пустые слова. В плей-офф проявляется человеческий фактор, когда видишь команду, и ребята преображаются. Самое главное, что ты видишь, что смог вытащить их лучшие качества. Они преображаются, не отвлекаются на многие вещи, становятся настоящей семьей. И ты сам вовлекаешься в процесс. Плей-офф — самое крутое, что есть в хоккее.

— Говорите, что вам в регулярке задавали мало вопросов на пресс-конференциях. А вы были готовы общаться с прессой по 10–20 минут? Мне кажется, после игры меньше всего хочется отвечать на вопросы.

— Во Владивостоке всегда короткие пресс-конференции. Один вопрос, максимум — два. Никто меня не дергает. В других городах, думаю, это из-за того, что «Адмирал». К топовым клубам другой интерес. Я читаю сейчас новости: «Топовая команда лишилась такого игрока. Как она будет закрывать плеши? Потеряли центрального — караул!» Про «Адмирала» бы написали, как нам закрывать плеши. Смешно читать это. Они бы в «Адмирал» окунулись, что всё о топовых клубах говорить, где максимальные бюджеты? Я это с юмором воспринимаю. Хотелось бы, чтобы лига была равнее. Чем хороша НХЛ? Кто знал, что «Флорида» с восьмого места будет играть в финале? А что «Вегас» выиграет Кубок Стэнли? А я вам сейчас могу назвать три команды, которые будут играть в полуфинале КХЛ.

— «Адмирал», «Амур» и «Нефтехимик»?

— Нет, «Адмирал» будет четвертым. Назвать вам три команды? «Ак Барс», ЦСКА, СКА. Четвертый — «Адмирал».

«На Серебрякове многое закручено, но и другие ребята важны для меня»

— В прошлом сезоне у «Адмирала» многое держалось на Никите Серебрякове. Насколько важно было сохранить его?

— Да, на Серебрякове многое закручено, но и другие ребята важны для меня. Это первый момент, чтобы другим игрокам, оставшимся в «Адмирале», было не обидно. Второй момент: посмотрите на команды, с которыми я работал в ВХЛ. «Динамо» Санкт-Петербург — Саша Самонов получает MVP плей-офф. На следующий год я ухожу в «Сарыарку». Эдик Рейзвих получает приз лучшему вратарю лиги. А еще была МХЛ и Илья Румянцев. Это был мой первый успех: «Динамо» выиграло бронзовые медали.

— Как удается так прокачивать вратарей?

— Вратарь играет хорошо тогда, когда команда системная и дисциплинированная. Когда все знают требования тренера. Что незаблокированным броском, проигранным стыком, борьбой или невыполнением системы тренер будет недоволен. А когда команда организованна, тогда и вратарь хорошо играет. В открытом бесшабашном хоккее с атаками туда-сюда — какой же вратарь справится? Никита еще любит всё время быть в тонусе. Я посмотрел немного серию России и Белоруссии. Понятно, что россияне владели инициативой. А белорусы приедут в зону, какая-то контратака, бросок — что-то залетает. Никита был не в тонусе, немного холодный. Много нюансов. А в сборную Никита из какой команды попал? Из «Адмирала».

— Держали в голове план Б, если бы не договорились с Никитой?

— А как я могу держать план Б? В деньги я не лезу. Думаю, Вадим Игоревич Аверкин держал план Б. Защитник — штучный товар, а представляете — вратарь. Где найти его на рынке? Тем более сейчас сократили две легионерские вакансии. Вратарей нет на рынке.

— Расстались с Александром Лазушиным из-за того, что Павел Хомченко моложе и перспективнее?

— Во-первых, Хомченко. Во-вторых, Цыба — первый воспитанник, прошедший через «Тайфун», который подписал контракт с «Адмиралом». Да, он пока на позиции третьего вратаря. Школа «Тайфун» молодая. Это ее первый воспитанник. Если бы мы подписали Лазушина, то где бы Цыба совершенствовался? Пришлось бы куда-то его отправлять, а парень трудолюбивый. Если будет хорошо работать, может вырасти в неплохого вратаря.

— Команду покинул Михал Криштоф. Говорят, с «Сочи» он договорился еще до конца сезона. Вас это удивило?

— Я считаю, что это неприемлемо и неправильно. Мне сказали, что он договорился во время плей-офф. Я и ему, и ранее, отвечая на вопрос, говорил, что это неприемлемо и не по-спортивному. Идет плей-офф, а ты договариваешься с другой командой. Я не понимаю этого. Закончится плей-офф — хорошо. Я даже своему агенту не звонил и запретил ему мне звонить, пока «Адмирал» не закончит плей-офф. Все обсуждения — после сезона, потому что это отвлекает.

«Российский рынок для уровня КХЛ не очень богатый»

— Такие клубы, как «Адмирал», сильнее остальных ощутили сокращение лимита на легионеров?

— Для нас это больно. Это сильно ударило по «Адмиралу». Сокращены две вакансии. Как теперь их заполнить? Для нас российский рынок хоккеистов очень бедный. Не буду себя хвалить, но у нас осталось 17 игроков с прошлого сезона. Это хороший показатель. Я знаю, что у многих были предложения от других клубов, но они остались в «Адмирале». Мне это приятно. Сокращение лимита по нам сильно ударило и ударит. Разговаривал — не буду называть фамилию — с одним заслуженным тренером России. Говорю ему: «Как же так? Хотя бы «Адмиралу» с «Амуром» оставили бы пять». Он ответил: «Вам не пять надо, а семь легионеров. Тогда вы будете конкурентоспособны». Это мудрейший человек в хоккее, который недавно тренировал в КХЛ. Семь! А нам сократили до трех.

— Единственный выход — предлагать иностранцам взять российское гражданство. Как вы относитесь к этому?

— А зачем тогда сокращать вакансии легионеров, чтобы сейчас выдавать российское гражданство? Вы объясните, какой смысл.

— Смысл в том, что новый лимит спустили варварски. Никто не спросил мнение клубов, которые теперь используют такую ответную меру.

— Может быть, проще тогда было оставить пять легионеров? Получается, одной рукой даешь, другой забираешь. 15 лет в лиге всех устраивало пять легионеров. С кем я ни общался — с тренерами, с генеральными менеджерами, — все против этого. Для всех это боль и невыгодно. Российский рынок для уровня КХЛ не очень богатый. И мы это прекрасно знаем. «Авангард» сейчас подписывает Ткачева. Я бы тоже подписал Владимира, но он разве поедет в «Адмирал»? Я бы и Гусева с удовольствием подписал, и Прохоркина, и еще ряд игроков, но они не поедут в «Адмирал».

— С Прохоркиным вы еще можете договориться в Сочи.

— А цена какая, вы что? У нас есть определенный потолок. Мы не можем платить больше, чем есть.

— Своим канадцам не предлагали получить российский паспорт?

— Я сказал и генеральному директору, и спортивному директору, чтобы они предложили. Знаю, что один канадец отказался. Есть еще два варианта.

— Они думают?

— Я еще не спрашивал. Поглощен турниром. Знаю, что один канадец отказался. Говорит, не хочет. Думаю, два других тоже откажутся.

— Можно короткий репорт по двум канадским новичкам: Фьоре и Граовацу? Почему пригласили именно их?

— Я изначально хотел после сокращения двух легионерских вакансий, чтобы в команде было три канадца. У нас остался Колби Уильямс. Хотел канадских легионеров. Переговоры шли очень сложно по обоим игрокам, в том числе по Граовацу. Вадим Игоревич Аверкин — молодец, сработал очень дипломатично. Смог убедить агента одного и второго игроков приехать в «Адмирал». Я сейчас не говорю про Россию — я говорю про «Адмирал». Граовац играл против нас. Он два года провел в лиге. Прошлый сезон получился скомканным, потому что сломал челюсть. До травмы мне он нравился. Он мужикастый хороший легионер стабильного уровня. Фьоре я просмотрел в немецкой лиге. Понимаю, что это не КХЛ. Я сделал уклон на возраст, что он еще молодой, 1996 года. Он по-спортивному мотивирован — думаю, он еще будет развиваться. Знаю, что он хотел поехать в КХЛ после того, как два раза с «Берлином» выиграл чемпионат Германии. Учитывалось его желание и молодость.

«В «Адмирале» я занимаюсь хоккеем»

— Летом вами интересовались некоторые клубы. Долго думали, оставаться в «Адмирале» или перейти в другую команду?

— Долго не думал. О конкретном интересе мне агент не сказал. Знаю, что был во многих шорт-листах, но конкретного предложения не было. В «Адмирале» мы провели переговоры. Когда плей-офф закончился, я видел, что клуб заинтересован, и решил подписать контракт еще на один год.

— Говорилось, что вами интересовался «Спартак». Это близко к истине?

— Я первый раз слышу про «Спартак». Туда сразу пошел Жамнов — у него полный карт-бланш, его полностью поддержали. Сейчас «Спартак» — самый активный на трансферном рынке.

— После успешного сезона за «Адмирал» вам хотелось пойти на повышение?

— После плей-офф я проанализировал многое. В «Адмирале» я занимаюсь хоккеем: развиваюсь, набираюсь опыта, тренерских баллов. Понял, что нужен еще как минимум год работы в «Адмирале», чтобы окрепнуть как тренеру со своей концепцией и линией. Я вижу свои плюсы и минусы. Возможно, вижу не все минусы. В «Адмирале» я занимаюсь только хоккеем — меня это полностью устраивает. Я не влезаю в вещи, которые меня отвлекают. Так я работал в питерском «Динамо» у Сергея Михайловича Черкаса. Три с половиной года я занимался хоккеем и развивался как тренер. Всё шаг за шагом: стал гибче, мудрее, где-то промолчал, где-то сказал, не лезу, куда не надо. Сейчас занимаюсь только командой.

«Сфотографируюсь с кубком, подержусь, почитаю фамилии, команды»

— Поздравляли Теодорса Блюгерса с выигрышем Кубка Стэнли?

— Поздравил. Больше скажу: 11 августа он привезет Кубок Стэнли в Ригу. После турнира в Сочи лечу домой, меня пригласили. Сфотографируюсь с кубком, подержусь, почитаю фамилии, команды. Это значимое событие. Впервые в истории Латвии Кубок Стэнли приедет в Ригу. Потом улетит в Швецию к Карлссону. Когда приезжаю в Ригу, отец Блюгерса приглашает ночью к себе домой. Мы хорошо общаемся с ним. Я слежу за его карьерой. Парень так пробился, хотя никто не верил. Искренне рад за него, а сейчас еще и выиграл Кубок Стэнли. Молодец! Надо не останавливаться, двигаться дальше и идти за вторым.

— Как же вы всё успеваете? Вы и чемпионат мира смотрели, и игры Блюгерса, и за «Адмиралом» следите!

— Сумасшедший. (Смеется.) А как же? Надо за всем следить. Я и многие хоккейные передачи смотрю.

— И читаете всё?

— Очень люблю читать высказывания тренеров.

— Зачем?

— Я выписываю фразы.

— У вас блокнот есть?

— Много блокнотов! Двадцать с чем-то. Выписываю только мудрые фразы, которые мне нравятся и интересны.

— Какую последнюю мудрую фразу выписали?

— Последняя — концепция Сергея Федорова в серии против СКА или «Ак Барса».

— Высказывания каких тренеров выписываете больше всего?

— Одно время мне очень нравился Боб Хартли и его высказывания. У меня даже есть высказывания Херба Брукса. «Великие моменты рождаются из великих возможностей». 1980-й год, Лейк-Плэсид. Видите, откуда всё тянется?

— Как давно ведете блокноты?

— Давно. Лет 15. Сразу, как начал тренировать. Один мудрый человек сказал: «Всё записывай!» У меня сейчас есть все предсезонки «Адмирала», все упражнения на каждый день. Всё написано от руки. Надо работать и совершенствоваться. Результат на ровном месте не появляется, какая бы команда ни была в руках. Всё надо натренировать. Когда пазл складывается, все работают, тогда и кубок будет. Так было в питерском «Динамо» и «Сарыарке». Самое главное — вера в тренера. Когда руководитель не верит в тренера, это его убивает. Надо верить в тренера до конца, а не гонять, как зайцев по поляне, за три-четыре поражения.

— В «Адмирале» сразу почувствовали веру?

— Не сразу. Нужно было дать результат, показать работу и что мое направление имеет право на жизнь. Всё приходит через победы, в том числе вера руководства в тренера. Нужно потерпеть — Москва не сразу строилась. Нужно подготовить команду.

— За карьеру вы поиграли в разных странах. Хоть раз были близки к Северной Америке?

— Нет. Я не был интересен североамериканскому рынку из-за невысокого роста. Да, я был быстрым, юрким, забивным, но не подходил под их формат. И меня даже не тянуло туда. Я домосед. В Америку летать далеко. Европа близко: час туда, час обратно — и ты дома.

— Некоторые наши тренеры проходили стажировки в НХЛ. Например, Гатиятулин ездил в «Даллас». Не думали об этом?

— Думал, но я даже не знаю, как туда попасть. Пока нет представления. Я бы с удовольствием съездил, но меня никто не приглашал. Я даже не знаю, как это организовать. Приехать и сказать: «Я Тамбиев из «Адмирала», можно вас послушать?» Наверное, у тренеров, которые поехали, есть какие-то связи. Я бы, конечно, съездил. Молодым тренером с удовольствием ездил на семинары Владимира Владимировича Юрзинова. Столько интересного узнавал!

— К кому из тренеров хотели бы попасть?

— К Кэссиди из «Вегаса». Он так поставил игру команде! У него не было ярких звезд. Да, были исполнители и креативные хоккеисты, но как была поставлена игра! Я смотрел за концовкой сезона «Вегаса» и сразу сказал отцу Блюгерса: посмотри, как поставлена игра команды. Она умеет терпеть, обороняться, атаковать, всё сбалансированно. Думал, что они далеко пройдут в плей-офф. К нему бы я съездил, но поделится ли он секретами? Я хотел съездить к Салливану в «Питтсбург», но не получалось из-за пандемии. Хочется посмотреть изнутри раздевалку, было бы интересно посмотреть и записать тренировки. Я завидую тренерам, которые были там. Всё приходит из Северной Америки. Всё лучшее берется оттуда.

— «Адмирал» может стать русским «Вегасом»?

— Может, если подписать двух-трех игроков. Но точечно — я не наглею. Хорошего защитника, а лучше двух и нападающего, который умеет забивать и может решить большинство. Про уровень Шулака я молчу. Не отказался бы от надежного защитника с опытом игры в КХЛ, который мотивирован. Тогда можно подумать. Игроков этих двух позиций нам не хватает.