Всё может «Каролина»: почему «Харрикейнз» задрафтовал столько россиян

На драфте НХЛ-2023, который завершился 30 июня в Нэшвилле, было выбрано 19 российских игроков. За последние шесть лет это самый низкий показатель. При этом доверие к парням, которых взяли в первом раунде, показывает, что речь не идет о пресловутом русском факторе в глобальном смысле — возможно, сказалось отсутствие международных турниров и то, что не все клубы имеют скаутов в России, а своих европейских селекционеров не рискуют отправлять на игры МХЛ, ВХЛ и КХЛ. Больше всего на драфте НХЛ 2023 года было выбрано канадских игроков (87). На втором месте находятся хоккеисты из США (49), на третьем — из Швеции (25), на четвертом — из России (19), на пятом — из Финляндии (15). 29 июня мы рассказывали о четырех россиянах, выбранных в первом раунде. Сегодня — о тех, кого задрафтовали со второго по седьмой раунд.

По стопам Бобровского?

Во втором раунде был выбран один российских игрок. Им стал форвард Роман Канцеров. «Чикаго» вложился в потенциально очень сильного бомбардира, который, правда, пока еще не прошел настоящую проверку на взрослом уровне. Канцеров считается главным талантом магнитогорского «Металлурга» после Данилы Юрова. Вот только при Илье Воробьеве он вообще не получал игровое время в КХЛ и был вынужден вариться в МХЛ, которую, очевидно, перерос. Однако с приходом Андрея Разина, который умеет работать с молодежью, Роман наверняка получит свой шанс закрепиться в основе «Металлурга».

В третьем раунде клубы НХЛ сделали выбор в пользу двух наших хоккеистов. Под 80-м номером «Калгари» зафрахтовал форварда Айдара Суниева, а «Филадельфия» под 87-м — вратаря Егора Заврагина. Суниев претендует на звание самого загадочного россиянина этого драфта. Уроженец Казани, прошедший через школу ЦСКА, уехал в Северную Америку еще в 2019-м и последние два года провел в малоизвестной Лиге Британской Колумбии. В следующем сезоне леворукий нападающий будет играть за альма-матер звезды НХЛ Кэйла Макара — Университет Массачусетса в NCAA. А пока скауты отмечают его плеймейкерские навыки, маневренное катание, а также умение классно укрывать шайбу благодаря габаритам (188 см, 87 кг) и мощному корпусу.

Уроженец Новосибирска Заврагин уже несколько лет получает хоккейное образование в Ханты-Мансийске. Он считался чуть ли не сильнейшим вратарем этого драфта. В апреле 2022 года крупную сумму за него готов был отстегнуть «Авангард». Однако в итоге переезд Заврагина в Омск не состоялся, в этом сезоне его прогресс практически остановился, а сам сибиряк не сумел стать основным голкипером даже в «Мамонтах Югры». Впрочем, он всё равно был выбран первым среди российских вратарей. В 2010-м русскоязычный скаут «Филадельфии» Кен Худикофф нашел в Новокузнецке будущую звезду «Флориды» Сергея Бобровского. И вот спустя столько лет он везет в Пенсильванию еще одного таланта из Сибири.

Наступление «Каролины»

В четвертом раунде было выбрано четыре россиянина. Под номером 100 «Каролина» зафрахтовала Александра Рыкова. Одного из главных талантов системы «Трактора» эксперты ожидали увидеть во втором-третьем раунде. Однако на деле получилось иначе. Этот форвард впечатлил своей готовностью к игре на взрослом уровне уже в 17 лет: на счету челябинского хоккеиста 20 матчей в чемпионате ВХЛ. Причем был он там совсем не статистом: четыре гола и 11 очков при положительном показателе полезности.

А вот в КХЛ проявить себя пока не вышло: в шести играх его среднее время на льду — чуть больше трех минут. Рыков быстрый форвард с неплохим броском, который здорово играет у бортов, а также может без проблем обвести нескольких игроков соперника на пути к воротам.

Под 110 номером «Монреаль» взяла Богдана Конюшкова. Два года назад двухстороннего праворукого защитника из Пензы мало кто знал даже на родине. Теперь же он в возрасте 20 лет и статусе одного из главных открытий прошедшего сезона КХЛ выбран «Канадиенс», где любительский скаутинг возглавляет россиянин Николай Бобров. И не взять в четвертом раунде парня, который в дебютный сезон за «Торпедо» настрелял сразу 25 (2+23) очков и каждым своим действием на льду источал уверенность, было бы глупо.

Еще одним потенциальным новичком «Каролины» стал Станислав Яровой (126-й номер). «Харрикейнз» в последние два года часто драфтует парней из России. Так что в выборе еще одного нашего форварда нет вообще ничего удивительного. Пару лет назад про Ярового и знать не знали в Северной Америке. Но стоило ему забросить девять шайб за «Витязь» Вячеслава Буцаева, как на супертехничного нападающего с великолепными руками за океаном выстроилась целая очередь. Ну как «Харрикейнз» могли не взять почти 20-летнего «переростка» в четвертом раунде?

Вратарское пополнение

В пятом раунде также «ушло» четыре россиянина. Под самым высоким (142) номером «Питтсбург» выбрал Михаила Ильина. Крупный техничный форвард, который стал главным ассистентом «Алмаза» в прошлом сезоне чемпионата МХЛ (22 в 28 встреч, сыграл меньше остальных бомбардиров клуба), наверняка отправился в клуб Евгения Малкина с подачи российского скаута «Пингвинов» Александра Хаванова. В минувшей регулярке Ильин получал шансы и на взрослом уровне: поучаствовал в двух десятках матчей «Северстали» в КХЛ и отметился двумя результативными передачами. Михаил — нападающий, который умеет сыграть нестандартно, но при этом не передерживает шайбу и хорошо видит площадку. И зачастую благодаря этому набору он по-настоящему ярко действует в подыгрыше.

Абсолютно каждый клуб НХЛ хочет следовать трендам и иметь в своей системе хотя бы одного русского вратаря — «Монреаль» здесь не исключение. Под 144-м номером канадцы взяли вратаря «Югры» Евгения Волохина. Уроженец Ханты-Мансийска еще не засветился на уровне взрослых, но в минувшем сезоне переиграл куда более раскрученного коллегу Заврагина за место первого номера «Мамонтов Югры» и сделал серьезную заявку на то, чтобы в следующем сезоне дебютировать в ВХЛ. Что сейчас отмечают североамериканские скауты, так это высокий рост Волохина (190 см) и умение здорово играть щитками.

А вот «Колорадо» решил зафрахтовать российского защитника Никиту Ишимникова (155-й номер). Крупный защитник из системы «Автомобилиста», у которого был отличный и результативный прошлый сезон. В регулярном чемпионате на уровне МХЛ у 18-летнего игрока обороны всё залетало в чужие ворота: 11 шайб и 18 очков в 41 встрече. Ишимников далеко не самый быстрый защитник, но он не боится подключаться к контратакам и неплохо бросает с кистей. Еще в прошлой регулярке Никита успел дебютировать за фарм-клуб уральцев в ВХЛ, а в следующем сезоне он наверняка получит свой шанс на уровне КХЛ.

«Нам не хватает одного Кочеткова! Вратарей из России много не бывает», — подумал босс «Каролины» Дон Уоделл и задрафтовал под 158-м номером Руслана Хажеева. Почти двухметровый, но довольно подвижный челябинец, уверенно играющий по второму и даже третьему броску, долгое время был обделен вниманием тренеров из молодежной сборной. Однако в прошлом сезоне он сделал приличный скачок в «Белых медведей» и в конце мая съездил на Кубок Будущего в Минск, где провел очень сильный турнир.

В шестом раунде были выбраны форвард Тимур Муханов (163, «Каролина») и вратарь Егор Егоров (176, «Калгари»). В седьмом — нападающие Никита Сусуев (202, «Сент-Луис») и Егор Римашевский (203, «Сан-Хосе»), а также вратарь Егор Вельмакин (222).