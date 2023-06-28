Столичные штучки: поедет ли Мичков к Овечкину

В ночь на 29 июня состоится одна из самых интригующих церемоний выборов юниоров клубами НХЛ в ХХI веке. Драфт-2023 пройдет в Нэшвилле и обещает стать сильнейшим за последние несколько лет. Отвечаем на главные вопросы о предстоящей ярмарке талантов. В том числе, о ее ключевой российской интриге — номере выбора Матвея Мичкова, возможно, нашего самого талантливого юниора со времен Александра Овечкина.

Рискнут ли в «Анахайме» и «Коламбусе»

По совокупному уровню мастерства и техническому оснащению Матвей, не исключено, даже превосходит безоговорочного фаворита драфта Коннора Бедарда. Это признают в анонимных опросах и скауты, и генменеджеры, и аналитики вроде Кори Пронмана из The Athletic. Решительно бьет по котировкам дарования с Урала три фактора. Первый: долгосрочный контракт в КХЛ — до 2026 года. Второй: непростой характер и сложившаяся репутация заносчивого парня, который может быть неуправляемым. Третий: далеко не идеальное катание.

Поэтому если «Анахайм» и «Коламбус» решатся на пик Мичкова в топ-3 (выберут его под вторым или третьим номером), то это однозначно станет главной сенсацией церемонии. По крайней мере, это точно пойдет вразрез с мнением аналитиков и скаутов, считающих варианты с Адамом Фантилли, Лео Карлссоном и полным тезкой голливудского актера Уиллом Смитом куда более надежными и целесообразными.

Ориентироваться в вопросе возможного места Мичкова лучше всего, опираясь на финальный топ журналиста TSN Боба Маккензи — известный инсайдер составляет список на основании информации от клубных скаутов. В нем Матвей расположился на пятой строчке — сразу за Бедардом и перечисленной троицей.

И, учитывая, как сильно форвард СКА разозлил боссов команд отказами от интервью и крайне малым количеством живых бесед, такой исход с попаданием в «Монреаль» станет для него удачным. Конечно, если сам хоккеист не желает упасть ниже и оказаться в чуть более предпочтительном клубе.

Вместе с тем, считать лист Маккензи истиной в последней инстанции тоже нельзя. Однако зачастую Боб отражает реальные предпочтения участников церемонии. Например, именно он в прошлом году единственным из видных драфт-прогнозистов предсказал падение Шейна Райта и выбор под первым номером Юрая Слафковски. Только последний раз Маккензи полностью угадывал топ-3 в 2017-м, когда точно попал в тройку Хишир – Патрик – Хейсканен.

Путь в «Вашингтон»

Некоторые спешат отправить Мичкова в «Вашингтон». Но говорить о том, что «Кэпс» непременно выберут его — заниматься спекуляциями. Разумеется, в теории «Столичные», которые омолаживаются и уходят в мягкую перестройку, вполне могут потратить восьмой пик на абсолютно лучшего вингера драфта, и никто их за это не осудит. Сейчас общая глубина системы выглядит настолько скудной, что генменеджеру Брайану Маклеллану нужно драфтовать качественных юниоров абсолютно во все линии, поэтому вряд ли он будет выцеливать конкретную позицию.

Вдобавок не забываем о сроке договора пермского вундеркинда со СКА — 2026 год. А ведь в то же межсезонье заканчивается и действующее соглашение Овечкина, который в идеале к тому времени должен будет низложить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярках НХЛ. Представляете, как получится красиво, если великий снайпер устроит церемонию передачи власти в «Вашингтоне» и вручит Матвею ключи от столицы США?

Однако зачастую пророческий рейтинг Маккензи, основанный на инсайдах, заставляет задуматься о том, окажется ли россиянин вообще доступен к тому моменту, когда настанет очередь «Кэпиталз» делать выбор. Свой план действий на первый раунд есть абсолютно у каждого менеджерского стола на драфте. Но вряд ли кто-то, за исключением «Чикаго», может быть уверенным в его стопроцентном исполнении.

Конкуренты

Поставьте себя на место генерального менеджера «Чикаго» Кайла Дэвидсона, который в погоне за Коннором Бедардом низвел команду до руин, и задайте вопрос: имеете ли вы право не взять под первым номером наследника Гретцки, Лемье, Кросби и Макдэвида, побившего кучу рекордов в CHL и на международном уровне?

С одной стороны, ставить скромного пацана из Ванкувера в один ряд с великими слишком рано. Но такого сочетания врожденного таланта и трудолюбия драфт не видел с тех пор, как в 2015-м с него уехал в многострадальный «Эдмонтон» Макдэвид.

О Бедарде подробно рассказывал в прошлом году «Спорт Экспресс». За это время сильные качества никуда не делись — невероятный по силе и точности кистевой бросок, потрясающие для роста в 177 см физические данные и мышечная масса, высочайший хоккейный интеллект. Так что потеснить парня с позиции первого номера ни у кого не получится.

Если выносить за скобки вопрос, под каким номером выберут Мичкова, то настоящая интрига, чьей развязки многие ждут в первый день драфта, только одна: потеснит ли со второго места шведский центр Лео Карлссон своего канадского коллегу по амплуа Адама Фантилли?

Абсолютно все авторитетные рейтинги небезосновательно отдают предпочтение нападающему из Университета Мичигана, ставшему лучшим игроком сезона в NCAA. Он побил сразу несколько рекордов Джека Айкела по результативности для первокурсников. Смущает разве что откровенно слабые индивидуальные результаты, показанные на МЧМ и ЧМ в этом году. На взрослом первенстве мира 18-летний студент своим чудо-голом спас Канаду от позора в полуфинале с латвийцами. Только от потенциального второго номера драфта на родине ждали гораздо большего.

С точки зрения атакующего набора Фантилли выглядит более предпочтительным вариантом, чем Карлссон. Правда, выбирающему вторым «Анахайму» требуется чуть более универсальный центр, на роль которого не по годам зрелый скандинав подходит идеально.

Претенденты на первый раунд

Наблюдая за скаутскими скандалами вокруг Мичкова, многие совсем забыли, что в первом раунде могут уйти еще сразу три россиянина. Например, многие североамериканские аналитики прогнозируют выбор в диапазоне 15-20-х пиков воспитанника «Локомотива» Дмитрия Симашева. Габаритный защитник, чей нынешний рост — 194 см — со временем имеет шанс перемахнуть отметку в два метра, прекрасно сложен, у него классное катание для своих размеров. Дмитрий здорово играет позиционно, уверенно выходит из под давления и не уступает в скорости большинству нападающих. А, главное, на «ты» обращается с шайбой и при должном уровне доверия способен пойти по пути Александра Никишина.

Точно заслуживает внимания еще один ярославец — Даниил Бут. В своем финальном рейтинге Маккензи поставил его на 22-ю строчку. При почти двух метрах роста и длиннющих ногах парень великолепно скоординирован и устойчив на льду. Некоторое время назад как скауты, так и тренеры критиковали техничного праворукого вингера за слабую физику и не самую высокую для современного хоккея скорость. Но в этом сезоне он неплохо потрудился над недостатками и прибавил в работе ногами. Что никогда не ставилось под сомнение, так это его техническое оснащение, быстрые руки и умение мощно бросать практически с любой позиции.

Не стоит и забывать про звезду МХЛ Михаила Гуляева — подвижного и шустрого защитника, которого когда-то вообще считали сильнейшим в этом амплуа на предстоящем драфте. Скромная антропометрия (179 см, 78 кг) и отсутствие стабильного места в основе «Авангарда» ударили по его ценности и отбросили за пределы топ-25. Уроженца Новосибирска, воспитанника местной «Сибири» сложно назвать элитным юниором с позиции оборонительных навыков. Однако атакующий потенциал у него огромен — неслучайно при просмотре матчей «Омских Ястребов» Михаила можно увидеть летящим в атаку на месте крайнего нападающего.