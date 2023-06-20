Закрытый клубам: Мичков еще не попал в НХЛ, но уже угодил в скандал

До очередного драфта НХЛ остается полторы недели. Однако за океаном уже вовсю обсуждают российского юниора Матвея Мичкова — одного из главных лотов предстоящего события, претендующего на выбор в первой пятерке. Правда, на этот раз не в контексте противопоставлений с Коннором Бедардом, Лео Карлссоном, Адамом Фантили и Уиллом Смитом. Экспертов раздражает скандальное поведение форварда.

Непростой характер

О трудном и неуемном характере парня с Урала известно давно. На первой тренировке сборной России U16 он подрался с ее капитаном Иваном Мирошниченко — тогда стычку списали на притирку двух лидеров друг другу. Пожалуй, самый известный скандал с участием форварда произошел в феврале этого года, когда он сорвался на судей в матче с «Витязем».

На 6-й минуте нападающий «Сочи» схватил удаление за задержку соперника руками, которое «Витязь» довольно быстро реализовал. Но не успел Мичков доехать из штрафного бокса до своей скамейки, как арбитры вновь наградили его двумя минутами — на этот раз за неспортивное поведение. Иронично, что и за этот штраф юниор был мгновенно наказан соперником «леопардов».

В Америке, где за Мичковым начали следить еще с 2020 года, всем этим историям большого значения не придавали. Но когда он начал игнорировать преддрафтовые интервью со скаутами, заокеанские коллеги не упустили возможности «прожарить» его в прессе.

«Я такого неуважения в жизни не видел»

Первым атаковать российского юниора решил североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман, сообщивший о сложностях в организации общения Матвея со скаутами: «Вы пытаетесь организовать с Мичковым встречу, а он просто не заинтересован». К этим словам журналист TSN добавил, что по ходу минувшего сезона представители клубов НХЛ летали на полноценное интервью к нападающему, но в лучшем случае получали лишь короткие беседы после матчей. Это наталкивало их на одну мысль — у пермского таланта есть определенный список клубов, куда он хотел бы попасть.

Практически одновременно с этим Мичкову досталось от ведущего программы «Скользкий Лед» и по совместительству скаута «Вашингтона» Андрея Николишина. Один из самых авторитетных ветеранов российского хоккея, которого многие до сих называют Батей, лично пытался поговорить с Мичковым, но в итоге так и не смог договориться о встрече с юниором.

«Для меня он по мастерству — первый или второй на драфте. Но по характеру, по отношению к партнерам по команде, тренерскому штабу, к менеджменту, болельщикам — человек сейчас упал очень низко в глазах всех скаутов, всех менеджеров. <...> Я такого неуважения в жизни не видел к другим людям», — рассказывал Николишин в эфире собственной программы.

Новый русский бриллиант

Сейчас тяжело с ходу вспомнить, кто из по-настоящему топовых проспектов бегал от общения со скаутами. Интервью уже давно стали стандартным инструментом сбора информации. Во время них представители команд не просто просят молодых игроков оценить слабые и сильные стороны своего игрового арсенала, но и составляют психологический портрет, задавая самые неожиданные вопросы.

Например, швед Калле Оделиус рассказывал, как во время беседы с «Монреалем» его спросили, что он возьмет — $10 со стульчака или $50 — из унитаза? А канадца Мэттью Вуда попросили поделиться, что бы люди могли сказать на его похоронах? И это лишь малая часть странных тестов на ментальность. Что же могло отпугнуть россиянина от прохождения вполне стандартных процедур с некоторыми клубами?

В кулуарах активно распространяются слухи о том, что у нападающего СКА действительно есть список желаемых команд, ради которых он осознанно хочет не быть выбранным в начале драфта. Потеснить Бедарда с позиции первого номера у него уже не получится. Для этого канадского вундеркинда с кристально чистой репутацией неожиданно должны обвинить в расизме, сексуальных домогательствах или поддержке России. А стало быть, выберут игрока вторым или десятым — уже не так важно.

Может, Мичков собрался в «Вашингтон»? В версию хорошо срежиссированной многоходовочки «Кэпиталз» можно поверить, только если не знать, как устроен сам процесс драфта, где все решения в 90% случаев принимаются непосредственно за столами в режиме реального времени генменеджерами и директорами скаутинговых отделов. За исключением «Чикаго», ни один другой клуб, имеющий пик в первом раунде, не может быть на 100% уверен в своем выборе. Предугадать, как поведет себя впереди стоящая команда, почти невозможно — прошлогодний выпуск с полетевшим вниз Шейном Райтом прямое тому доказательство.

Потенциальная замена Овечкина, чей контракт с «Вашингтоном», как и контракт Мичкова со СКА, заканчивается через три года, сценарий с новым русским бриллиантом в столице США выглядит очень красиво и соблазнительно.

— «Вашингтон» был бы идеальным вариантом для Мичкова, — согласен чемпион НХЛ и Олимпийских игр Валерий Каменский. — Когда в команде есть такие наставники, как Овечкин и Кузнецов, появляется дополнительная уверенность в своей игре. Думаю, в Вашингтоне будут рады Мичкову. Там умеют работать с русскими игроками. С другой стороны, у Мичкова длительный контракт с СКА. Захотят ли его брать под слишком высоким номером на перспективу нескольких лет? В «Кэпиталс» сейчас перестройка, и им нужно усилить команду уже на предстоящий сезон.

Нужен ли «Вашингтону» большой талант, который еще ничего не добился во взрослом хоккее, но уже ставит всем условия и загибает пальцы? Если Матвей уже в 18 лет бросает через бедро другие клубы, то почему он не сможет кинуть «Столичных», когда ему в 2026-м исполнится 21 год? Да и непонятно, с чего он решил, что самостоятельно может определять, кто достоин протокольного общения с ним, а кто нет, определяя профессионализм скаутов? Кажется, сейчас этими вопросами задаются не только в округе Колумбия.