«Рыцари» и титул: для победы в Кубке Стэнли «Вегасу» хватило шести лет

«Вегас» 14 июня впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли. В финальной серии плей-офф НХЛ «Голден Найтс» Ивана Барбашева переиграли «Флориду» Сергея Бобровского (4–1 — в серии, 9:3 — в пятом матче). «Голден Найтс» выиграли главную награду НХЛ через шесть лет после дебюта, который состоялся в 2018 году. Быстрее это удавалось только «Эдмонтону», взявшему Кубок Стэнли – 1985 после пяти лет принятия в лигу. Барбашев же стал уже двукратным обладателем Кубка Стэнли. 27-летний москвич присоединился к элитной компании россиян, куда входят Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Вячеслав Войнов, Павел Дацюк, Олег Твердовский, Сергей Зубов и Вячеслав Фетисов, дважды становившиеся чемпионами НХЛ.

Обреченные «пантеры»

Оказавшись на краю пропасти, Пол Морис впервые в финальной серии пошел на кардинальные перемены в составе. Перед началом пятого матча в Неваде главный тренер «Флориды» не только перетряхнул все тройки нападения, но и от безысходности достал из глубокого запаса молодого россиянина Григория Денисенко, не игравшего больше месяца и полностью провалившего плей-офф в АХЛ за «Шарлотт». Но куда страшнее оказалось то, что идти в решающий матч всего сезона «Пантерз» пришлось без Мэттью Ткачука, отпахавшего предыдущую игру с неназванной травмой. Катастрофа для команды.

В ситуации, когда отступать было некуда, «Флорида» с первых минут без раскачки включила скорость и имела сразу несколько хороших возможностей быстро открыть счет. Причем один из моментов создал голодный и еще не забивавший в НХЛ Денисенко, который чуть было не воткнул шайбу в ворота Эдина Хилла с пятачка. Но в итоге блицкриг «котов» сорвался по их же вине, а беготни хватило всего на семь минут.

«Пантер» погубило собственное же большинство, которое не сработало ни разу за всю серию. Стоило Александру Баркову не реализовать великолепный момент после удаления Кигана Колесара, как в следующей же атаке гостей обескуражил Марк Стоун. Капитан «Вегаса» улетел к чужим воротам «2 в 1» вместе с Чандлером Стивенсоном, резко дал по тормозам и с метра без шансов отправил шайбу в правую девятку ворот Сергея Бобровского.

Гол 61-го номера «Голден Найтс» вполне ожидаемо надломил «Флориду», которая уже через пару минут увидела в своих воротах вторую пропущенную шайбу после атаки парочки Барбашев – Айкел. В начале второго периода могло показаться, что у «Флориды» получится вернуться в игру. Гости вновь выскочили из раздевалки более активными и смогли ответить «Рыцарям» голом Аарона Экблада от синей линии.

Однако хозяева сумели быстро прийти в себя, перестроиться и вернуть шайбу под собственный контроль. А дальше началось форменное убийство «Пантер». Иное слово подобрать в этой ситуации сложно. Остановить соперников российский голкипер, которого собственная команда бросила на растерзание, уже не сумел. Голы в ворота Бобровского стали влетать на любой вкус, и на второй перерыв россиянин ушел, пропустив сразу шесть. Одну из шайб забросил Барбашев. Таким образом, он отметился семью голами в плей-офф.

В итоге всё закончилось разгромом со счетом 9:3 (Бобровский пропустил восемь, это его антирекорд по пропущенным шайбам в плей-офф НХЛ — до этого он пропускал не более пяти шайб). Такого унижения в последнем матче сезона Сергей точно не заслужил. Сибиряк вытащил для своей команды три серии плей-офф, в том числе помог пройти, казалось, главного фаворита сезона «Бостон». Это был настоящий ренессанс россиянина в НХЛ.

Вот только сейчас настало время восхищаться совершенно другими парнями. «Вегас» уверенно выиграл финал, забрав четыре матча из пяти и забросив в два раза больше шайб, чем соперник. Команда Брюса Кэссиди выиграла первый Кубок Стэнли в своей истории абсолютно заслуженно и теперь должна только наращивать свою мощь. А самым ценным игроком плей-офф был признан нападающий первой тройки Джонатан Маршессо, который находится в «Вегасе» с самого первого матча. Шикарная история.

— Феноменально, что команда на шестой год выигрывает Кубок Стэнли, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. — Это к тому, что равные возможности дают шанс победить в сильнейшем хоккейном соревновании планеты Земля. Без клубов олигархов. В ситуации, в которой находимся мы, этот принцип должен быть основополагающим. У всех клубов в КХЛ должны быть одинаковые возможности, как в НХЛ.

Сказка Барбашева

Для победы в Кубке Стэнли Ивану пришлось сменить команду и переехать из «Сент-Луиса» в «Вегас». Обмен пошел на пользу обеим сторонам. Барбашев вписался в схемы Брюса Кэссиди, а в плей-офф стал ценнейшим форвардом «Голден Найтс»: вошел в топ-5 бомбардиров, забивал важные голы. Без таких крепких орешков не выигрываются кубки.

«Вегас» получил в дедлайн настоящего монстра плей-офф и завидного универсала. Иван выделялся этими качествами еще в «Сент-Луисе», но из-за скромной статистики нередко оставался без должного внимания. В «Голден Найтс» форварда наградили новой ролью — Барбашев выходил в первой тройке с Джеком Айкелом и Джонатаном Маршессо. Россиянин справился с повышением. Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди нашел способ, как получить от форварда больше пользы. Теперь очевидно, что в «Блюз» не до конца использовали потенциал Ивана, преимущественно полагаясь на него как на рабочую лошадку и форварда нижних звеньев.

В «Голден Найтс» все увидели другого Барбашева. Ставка Кэссиди, который не скрывал восхищения от полезности россиянина, сыграла в полной мере. Иван разнообразил нападение «Вегаса» и гармонично смотрелся с лидерами команды. Сошлись все звезды. Против «Флориды» в финале форвард долго молчал, но все-таки отметился голом в заключительном матче, поддержав унижение Сергея Бобровского. Шайба Барбашева уже ничего не решала, но точно добавила полноты ощущений от победы в Кубке Стэнли.

Жаль только, что Ивану не разрешат привезти Кубок Стэнли в Россию.

— В первую очередь надо поздравить его с победой, — продолжил Вячеслав Фетисов. — Что касается кубка, то он принадлежит НХЛ. Она принимает решение, что делать. Мне тоже в свое время не разрешали привезти кубок, когда мы выиграли его в первый раз. Тем не менее через какое-то время он прилетел в Россию. Все мы знаем, что наш парень выиграл! Его имя по-любому будет выгравировано на нем. Это наш русский воспитанник.

Прорывной сезон Барбашева пришелся на последний год старого контракта, подписанного еще с «Сент-Луисом», кэпхит по которому составлял копеечные для форварда первого звена $2,25 млн. Иван без сомнения заслужил повышение зарплаты. Североамериканские коллеги предвкушают борьбу за россиянина на рынке и пишут о возможном контракте на пять лет и $25 млн. Право первого шага в переговорах останется за «Вегасом», но и другие клубы нацелены на героя плей-офф. Такой игрок пригодится каждому тренеру и каждой команде.

Человек, сделавший себя сам, — это определение идеально подходит для нападающего «Вегаса». В «Сент-Луисе» Барбашеву не позволили полностью раскрыться. При этом форвард не воротил нос от игры в нижних звеньях и работал на команду. Обмен в «Голден Найтс» перезагрузил Ивана. Россиянин открылся с новой стороны, составил компанию Айкелу и обладателю «Конн Смайт Трофи» Маршессо в первой тройке и пополнил личную коллекцию вторым чемпионским перстнем.

Теперь о Барбашеве уместно говорить как о большой и состоявшейся звезде лиги. Выигрыш Кубка Стэнли — сказка для многих хоккеистов, Ивану же удалось оформить золотой дубль. А главное — форварду лишь 27 лет, и история Барбашева в НХЛ только пишется. Продолжится ли она в «Вегасе» или другом клубе — узнаем совсем скоро.