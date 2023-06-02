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Пас «Вегасу»: станет ли финал НХЛ звездным часом Бобровского

Российский вратарь «Флориды» может стать самым ценным игроком плей-офф
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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Jasen Vinlove
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В финале Кубка Стэнли сыграют «Флорида» и «Вегас», первый матч намечен на 4 июня. Вряд ли кто-то перед началом сезона мог предположить такой состав участников решающей серии. И если «Вегас», хоть и не был главным фаворитом Западной конференции, но всё равно считался одним из претендентов на финал, то победа «Флориды» на Востоке стала настоящей сенсацией. Команда Пола Мориса в последний момент попала в плей-офф, но последовательно выбила всех топов. Во многом благодаря российскому вратарю Сергею Бобровскому.

Для любой из команд, вышедших в финал, Кубок Стэнли станет первым в истории. «Флорида» добиралась до решающей серии лишь раз, 27 лет назад, но тогда без шансов проиграла «Детройту» (0-4). «Вегас» вообще существует всего шесть лет, при этом у команды уже был один финал, но пять лет назад победу праздновал «Вашингтон» Александра Овечкина. Так кто впишет этот сезон в историю?

Путь к финалу

«Флорида» проиграла всего четыре матча (три из них — «Бостону» в первом раунде) в этом плей-офф, но ее путь точно не назовешь легким. Каждый матч с «Торонто» был напряженным, да и «Каролина» не выглядела слишком уж слабой. При этом 4-0 в серии с «Харрикейнз» могут сыграть злую шутку с «Флоридой», которая осталась без игровой практики на десять дней. «Может быть, в некоторых аспектах мы немного заржавели, но мы будем готовы играть», — сказал защитник «Флориды» Марк Стаал.

«Вегас» проиграл на один матч больше, но и у «Голден Найтс» не было ни одной простой серии. Пожалуй, своего главного оппонента команда Брюса Кэссиди выбила во втором раунде — уж очень грозным выглядел «Эдмонтон» во главе с лучшим игроком мира Коннором Макдэвидом. Но организованный «Вегас» в шести матчах убрал с пути «Ойлерз».

Главные звезды

Российский вратарь Сергей Бобровский стал настоящим героем плей-офф, войдя в игру по ходу серии с «Бостоном». За четыре года во «Флориде» Бобровский, которого за это время не раз жестко критиковали, показывает свой лучший хоккей в самый важный момент. При этом защитник «Бостона» Дмитрий Орлов, который играл с Бобровским в новокузнецком «Металлурге» и в сборной России, уверен, что ничего удивительного в такой форме Бобровского нет. «Он всегда так хорошо играл», — заявил Орлов в интервью «Известиям».

Бобровский — главный фаворит на приз самому ценному игроку плей-офф по версии авторов официального сайта НХЛ. Шесть журналистов из 16 проголосовали именно за российского вратаря, при этом никто из остальных кандидатов не набрал больше двух голосов. Хотя не отметить форварда «Пантерс» Мэттью Ткачака нельзя: в серии с «Каролиной» он забил три победных гола, а всего набрал 21 (9+12) очко в 16 матчах.

У «Вегаса» же сложно выделить кого-то одного. Вратарь Эйдин Хилл изначально считался третьим номером, но после травм Томпсона и Броссуа блистательно заиграл в плей-офф. В атаке тон задает тройка Маршессо – Айкел – Барбашев. Российский нападающий набрал уже 15 (6+9) очков в 17 матчах, хотя никогда не считался супербомбардиром. Но Кэссиди смог раскрыть атакующий потенциал Барбашева. Он делает много черновой работы в тройке, помогая Айкелу и Маршессо раскрываться, но при этом еще и сам уверенно выглядит в атаке.

Кто фаворит

Определиться с этим вопросом не в силах даже букмекеры. Обе команды на подъеме, и сейчас сложно сказать, что способно сбить их с толку.

— В Вегасе всегда сложно играть. В составе у них сильные защитники, которые очень хорошо умеют блокировать броски и работать клюшкой, чтобы разрушать атаки. Кроме того, у них есть несколько высококлассных нападающих, обладающих большой скоростью. Они могут воспользоваться этим преимуществом в отрывах», — считает Ткачак.

Опасается соперника и Джек Айкел.

— Это действительно быстрая команда. Их вратарь действует очень хорошо, — хвалит «Флориду» нападающий «Вегаса». — Очевидно, что сейчас они тоже играют в свой лучший хоккей, у них есть хорошие парни в атаке, несколько высококлассных талантов, и против них тяжело играть. Так что мы знаем, что это будет чертовски тяжелая битва, и мы будем готовы к ней.

Во «Флориду» не верили с самого начала и не считали фаворитом ни в одной серии, но она в финале. И кажется, способна на еще одно чудо.

— Думаю, это будет упорная серия из шести или даже семи матчей, — отметил в разговоре с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Оба коллектива на подъеме, у обоих есть сильные вратари. Так что борьба будет что надо.

Очевидно только то, что россиянин восьмой год подряд выиграет Кубок Стэнли. Бобровский еще ни разу не побеждал в плей-офф НХЛ, Барбашев становился обладателем трофея в 2019 году вместе с «Сент-Луисом».

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