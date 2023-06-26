Четвертым будешь: русский вратарь снова может стать лучшим в НХЛ

За последние 10 лет российские вратари чаще коллег из других стран забирали «Везину Трофи» — приз, вручаемый лучшему голкиперу сезона НХЛ. Статистику нашей школы может улучшить Илья Сорокин, которого включили в число номинантов на престижную награду по итогам сезона-2022/23. Лучшего голкипера 26 июня определят генеральные менеджеры клубов. Им придется выбирать между нашим вратарем, представляющим «Айлендерс», шведом Линусом Улльмарком («Бостон») и канадцем Коннором Хеллибаком («Виннипег»).

Вдвое больше

Илья Сорокин — далеко не первый российский вратарь, который номинировался на «Везину Трофи». Сергей Бобровский выигрывал трофей дважды. Андрей Василевский и Игорь Шестеркин — по разу. На третий год в «Айлендерс» Сорокин стал безальтернативным основным вратарем.

Еще по ходу сезона-2021/22 Илья окончательно переиграл соотечественника Семена Варламова. А с новым подписанным контрактом не возникло сомнений, что «островитяне» сделают ставку именно на воспитанника новокузнецкого хоккея. Илья стремительно прогрессировал и вырос в одного из сильнейших голкиперов лиги. Высокий уровень россиянин демонстрировал весь чемпионат, проведя его без спадов.

Впрочем, у него серьезные конкуренты за «Везину». Улльмарк вместе с «Бостоном» побил все немыслимые рекорды регулярки. «Брюинз» с запасом выиграли Президентский кубок, а шведский голкипер одержал 40 побед в 49 матчах. Линус играл за сильную команду, но это не преуменьшает вклада вратаря. Улльмарк взлетел до тройки лучших голкиперов лиги за один сезон. Год назад швед не впечатлял статистикой и делил рамку с Джереми Суэйменом. В этом сезоне Улльмарк выиграл конкуренцию перед плей-офф, но в серии с «Флоридой» провалился.

Хеллибак — традиционный охотник на «Везину». Американец год за годом тащит на своем хребте «Виннипег». Лишь в одном из шести последних сезонов «Джетс» с Коннором пролетели мимо плей-офф. Американец выигрывал «Везину» в 2020 году, опередив Василевского и Туукку Раска из «Бостона». Не стоит думать, что фактор победы трехлетней давности сыграет против Коннора: в новейшей истории хватает вратарей, побеждавших два раза, как те же Бобровский и Тим Томас.

При этом нужно понимать, что Сорокин практически в одиночку вывел «Айлендерс» в плей-офф. Без блистательной игры российского вратаря сезон для ньюйоркцев наверняка завершился бы сразу по окончании регулярного чемпионата (в первом раунде плей-офф уступили в серии против «Каролины» со счетом 2:4).

— Без Ильи нас бы не было в плей-офф, — заявил официальному сайту «Айлендерс» защитник команды Скотт Мэйфилд. — Сорокин — вратарь мирового класса, звездный голкипер. Он должен быть на первом месте во всех разговорах о самом ценном игроке, насколько он важен для нашей команды и что он смог сделать. Просто особенный игрок.

Значимость россиянина для команды подчеркивает показатель GSAA (голевые сейвы выше среднего). Сорокин занимает второе место в лиге после Улльмарка. Поправку сделаем на количество игр: Илья выходил в старте намного чаще шведа. Вратарь «Айлендерса» лидирует в НХЛ по «сухим» матчам. За сезон их набралось целых шесть. Столько же на двоих сыграли Улльмарк и Хеллибак.

Пример для молодежи

Генеральных менеджеров ждет нелегкий выбор. Хочется, чтобы руководители клубов не повелись на впечатляющую статистику Улльмарка в переродившемся «Бостоне», а оценили голкиперов глубже. Нам, россиянам, будет приятно, если победит Сорокин. Появится очередной повод для гордости за местную школу вратарей.

В пользу Ильи, если смотреть на ситуацию комплексно, говорят больше аргументов. Улльмарк отыграл меньше матчей и провел сезон в клубе-претенденте на Кубок Стэнли. Швед лишился давления за результат со второй половины чемпионата, когда «Брюинз» обеспечили высокую позицию в таблице.

— Это как в фильме «Гонка», где два спортсмена стараются превзойти друг друга, — отметил «Известиям» Илья Сорокин. — Один попадает в аварию, и другой повторяет это. В этом смысле, конечно, я настроен на приз, но если серьезно, то я уже говорил о ценности всех личных достижений. Говорил об этом в России, повторяю и сейчас: никакие рекорды, личные достижения не имеют никакого значения, если команда не добивается результата. Если команда будет побеждать, то мне все равно, сколько я пропущу.

В России Сорокин был признан лучшим после серебряного для ЦСКА сезона-2015/16. Прошло семь лет — и воспитанник «Кузни» соревнуется с сильнейшими голкиперами планеты. Карьера Сорокина — пример для юниоров, мечтающих о счастье в НХЛ. Илья уехал из России сформировавшимся вратарем, выиграв все в КХЛ, а теперь входит в число топ-голкиперов планеты. Для полного счастья не хватает «Везины» в личной коллекции.