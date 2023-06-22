Десяток тех же лиц: россиян снова не выбрали в Зал хоккейной славы

В среду, 21 июня, стало известно, кто войдет в Зал хоккейной славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2023 году. Среди игроков 75% голосов комиссии набрали Том Баррассо, Хенрик Лундквист, Кэролайн Уэллетт, Пьер Тарджон и Майк Вернон. Кроме того, этой почести удостоятся бывший генменеджер Пьер Лакруа и экс-тренер Кен Хичкок. Среди кандидатов были выделены четыре россиянина: Борис Михайлов, Александр Мальцев, Александр Могильный и Сергей Гончар. Однако комиссия решила, что пока их время не пришло.

Один Ларионов

Зал славы был основан в 1943 году. Изначально кандидаты делились на две категории — игроков и функционеров (в том числе тренеров, владельцев команд). С 1961 года появилась категория судей, а с 2010 года в Зал славы могут быть введены хоккеистки. В прошлом году в него были включены экс-звезды НХЛ Хенрик и Даниэль Седины, Роберто Луонго, Даниэль Альфредссон, хоккеистка Рийкка Саллинен, а также основатель одной из первых в Канаде хоккейных школ Херб Карнеги. Интересно, что у братьев Сединов, Луонго и Альфредссона нет выигранных Кубков Стэнли, хотя это не уменьшает их вклад в мировой хоккей.

В этом году список получился не менее достойным. Бывший вратарь «Рейнджерс» Лундквист провел 887 матчей в НХЛ, одержав 459 побед (91,8% сейвов, коэффициент надежности 2,43). В 2012 году выиграл приз «Везина Трофи» как лучший вратарь лиги. В составе сборной Швеции выиграл Олимпиаду в Турине 2006 года и чемпионат мира – 2017. Экс-вратарь «Баффало» и «Питтсбурга» Баррассо — двукратный обладатель Кубка Стэнли (1991, 1992), обладатель «Колдер Трофи», «Везина Трофи» (самый молодой в истории — в 18 лет в 1983 году) и «Уильям М. Дженнингс Трофи». В рамках НХЛ провел 777 матчей, одержал 369 побед (89,2%; 3,24). В составе сборной США стал серебряным призером Олимпиады-2002.

Бывший нападающий «Баффало», «Айлендерс» и «Сент-Луиса» Тарджон провел 1294 матча в НХЛ и набрал 1327 (515+812) очков. Обладатель «Леди Бинг Трофи». Экс-вратарь «Калгари», «Детройта» и «Сан-Хосе» Вернон — двукратный обладатель Кубка Стэнли (1989, 1997), обладатель «Уильям М. Дженнингс Трофи» и «Конн Смайт Трофи». В НХЛ провел 781 матч, одержал 385 побед (88,9%; 2,98).

Бывший тренер «Далласа», «Филадельфии», «Коламбуса», «Сент-Луиса» и «Эдмонтона» Хичкок в 1999 году выиграл Кубок Стэнли со «Старс». Занимает четвертое место в списке тренеров с наибольшим числом побед в НХЛ. Лакруа был генменеджером «Квебека» и «Колорадо» с 1994 по 2006 год. Под его руководством клуб выиграл два Кубка Стэнли (1996, 2001). Экс-нападающая сборной Канады Уэллетт — четырехкратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира.

Кандидаты должны получить не менее 75% голосов отборочной комиссии. Выборный комитет состоит из 18 человек — членов Зала славы, спортивных журналистов и функционеров. Среди них звезды НХЛ прошлого — Игорь Ларионов (единственный россиянин в комиссии), Яри Курри, Люк Робитайл и Майк Гартнер.

Долгое ожидание Могильного

Ежегодно среди болельщиков возникают споры о том, справедливо ли распределялись голоса на включение игроков в Зал славы, но, к сожалению, уместить сразу всех достойных игроков вряд ли получится. Выбор действительно большой, и остается лишь надеяться, что скоро отечественных представителей станет в Зале еще больше. Михайлов, Мальцев, Могильный и Гончар уже давно это заслужили.

Интересно, что Могильный претендует на попадание в Зал славы с 2009 года и неоднократно оказывался в сокращенном списке номинантов. За 990 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ он набрал 1032 (473+559) очка, но постоянно ему не хватает голосов. Журналист ESPN Грег Вышински даже отреагировал на очередное непопадание Могильного в Зал славы: «Отсутствие в списке Александра Могильного дошло до уровня абсурда. Особенно с учетом того, какие форварды были выбраны в этом году».

Не остался в стороне и автор издания The Score Джош Голд-Смит, который также несогласен с игнорированием Могильного: «Александр был первым россиянином, которого назначили капитаном клуба НХЛ, когда «Сейбрс» доверили ему литеру С. И первым россиянином, попавшим в символическую сборную звезд сезона. Неприемлемо, что ежегодное игнорирование такого игрока и человека не осталось в прошлом. У него, возможно, гораздо больше прав на членство в Зале, чем у некоторых игроков, выбранных туда. Можно сравнить его статистику с достижениями Даниэля Альфредссона, Мартена Сен-Луи, Ги Карбонно или Пола Карии».

Сергей Гончар также провел блистательную карьеру в НХЛ. Обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Питтсбург Пингвинз» в сезоне-2008/09 в качестве игрока и в сезоне 2016/17 в качестве тренера защитников. Сыграл более 1000 матчей в НХЛ, набрал более 800 очков (очень круто для защитника). Михайлова и Мальцева за океаном помнят по блистательной игре за сборную СССР.

Таким образом, в Зале славы по-прежнему остаются 10 представителей отечественного хоккея. Туда были включены Владислав Третьяк (1989), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Федоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018) и Сергей Зубов (2019), а также Анатолий Тарасов (1974) в категории «Основатели».