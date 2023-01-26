Наставник на путь: как Сергей Гончар стал тренером «Ванкувера»

Начало 2023 года выдалось знаковым для целого ряда российских игроков, выступающих в НХЛ. Ярослав Аскаров дебютировал за «Нэшвилл», Артемий Панарин, Илья Сорокин и Андрей Василевский были выбраны болельщиками для участия в Матче звезд НХЛ, а Сергей Гончар вошел в тренерский штаб «Ванкувера». Иван Проворов набрал первые очки после «радужного» скандала — в матче с «Лос-Анджелесом». Наконец-то отличился и Александр Овечкин, пропустивший один матч «Вашингтона» из-за травмы.

Российский тренер в «Ванкувере»

Бывший тренер Александра Овечкина в «Вашингтоне» Брюс Будро не справился с работой в «Ванкувере». У команды практически не осталось шансов на попадание в плей-офф (команда набрала 39 очков в 46 матчах и занимает 12-е место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на 14 очков), и Будро на посту главного тренера сменил Рик Токкет. Должность тренера по развитию защитников получил россиянин Сергей Гончар, который входил в тренерский штаб сборной России на Олимпиаде-2022.

На скамейке «Ванкувера» Гончара мы не увидим, но это не делает его работу менее важной. Гончар и Токкет работали вместе в «Питтсбурге», и это должно помочь российскому специалисту. Его не раз звали на работу в КХЛ, причем главным тренером. Но Гончар продолжал надеяться на продолжение карьеры в НХЛ и не прогадал.

Испытание на прочность

После Нового года Ярослава Аскарова ждали сразу два подарка: вызов на Матч звезд АХЛ и в основу «Нэшвилла». Вратарь, задрафтованный «Хищниками» под 11-м номером в 2020 году, начал сезон в фарм-клубе и за три с небольшим месяца заслужил повышение до НХЛ. 13 января в матче с «Монреалем» — на заполненной арене Centre Bell — состоялся дебют Ярослава в лиге.

Стиль Аскарова запомнился многим еще на молодежных чемпионатах мира. Он отлично владеет катается и не стесняется играть в агрессивной манере. Смело выходит из ворот, помогает защитникам, дерзко перемещается на щитках в баттерфляе. В первом матче в НХЛ голкипер, несмотря на статус дебютанта, действовал в привычном стиле. «Канадиенс» лишь с 15-го броска пробили 20-летнего россиянина. А через пару минут Аскаров ошибся на выходе, играя клюшкой, и подарил шайбу соперникам.

Но несмотря на поражение в дебютном матче и четыре пропущенных гола, наш вратарь оставил позитивное впечатление. «Я думал, что нам нужно было лучше его защищать, но для него это был хороший первый старт, — цитирует главного тренера «Нэшвилла» Джона Хайнса сайт НХЛ. — Он сделал несколько важных сейвов, его часто испытывали на прочность соперники, так что я очень доволен им».

Ярослав действительно не пропустил откровенно вратарских голов, а пару раз даже выручил партнеров после вопиющих ошибок. Да и в целом Ярослав точно запомнился и болельщикам, которые невнимательно следили за фарм-клубом, и партнерам. Пока его вернули в АХЛ, но хочется надеяться, что его карьера в НХЛ будет долгой.

Верен себе

Скандал разгорелся вокруг защитника «Филадельфии» Ивана Проворова, который отказался выходить на раскатку перед матчем в «радужном» джерси в поддержку ЛГБТ-сообществ. Российский защитник объяснил это так: «Я всех уважаю. Я уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии. Это всё, что я хочу сказать по этой теме».

За океаном многие осудили Ивана, а вот болельщики раскупили все джерси игрока, которые были в продаже. Сам Проворов после этого выдал шикарный матч с «Лос-Анджелесом», сделав две результативные передачи и став третьей звездой игры.

Несерьезная травма

За несколько часов до выездной встречи с «Колорадо» болельщики «Вашингтона» гадали, сыграет ли в ней Александр Овечкин. Лучший бомбардир «Столичных» из-за травмы пропустил матч с «Вегасом», но уже на следующий день вернулся на лед и поучаствовал в тренировочном занятии, а перед матчем с «Лавинами» вышел на предыгровую раскатку в тройке с Диланом Строумом и Николя Обе-Кубелем.

К третьем периоду «Колорадо» вел в счете в две шайбы. И кто, как не Овечкин, должен был подарить «Кэпс» шанс на спасение? «Лавинам» — благодаря персональной опеке — Валерия Ничушкина удалось полностью закрыть Александра в большинстве и надолго погрузить его в спящий режим, но за 10 минут до конца лучший бомбардир все-таки сказал свое слово.

Сделал он это, конечно, из своего любимого «офиса». Стоило Маккиннону не вывести шайбу из своей зоны, как Дилан Строум организовал диагональ в левый круг вбрасывания, и Ови без шансов расстрелял Александра Георгиева. Хотя это и не спасло «Вашингтон» от поражения — 2:3.

Чтобы догнать Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории, Овечкину осталось забить 83 гола.

При этом Ови уже побил рекорд Гретцки по голам в гостевых матчах в регулярке и плей-офф НХЛ. После матча с «Колорадо» у россиянина стало 447-й шайб в гостевых матчах. Гретцки за свою карьеру забросил 446 шайб в выездных встречах.

На Матче звезд

Девять российских игроков оказались в числе 32, выбранных для участия в Матче звезд НХЛ — это Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Андрей Свечников, Игорь Шестеркин и Владимир Тарасенко. Троих выбрали болельщики: Илья Сорокин, Андрей Василевский и Артемий Панарин вместо небольшого отпуска в начале февраля отправятся во Флориду.

Самым «российским» станет Столичный дивизион, за который сыграют аж пять наших парней, причем вратарская бригада будет полностью из наших. Помимо Сорокина и Шестеркина, вместе сыграют Свечников, Овечкин и Панарин. А вот в команде Тихоокеанского дивизиона не будет ни одного игрока из РФ. Из всех наших, выступающих в дивизионе, могли бы претендовать на поездку Андрей Кузьменко из «Ванкувера» и Валерий Ничушкин из «Колорадо», но в их командах нашлись более яркие звезды.

Удивительно, но предстоящий Матч звезд станет первым в карьере Панарина. Несмотря на то, что Артемий играет в лиге с сезона-2015/16, он ни разу не участвовал в звездном уикенде. То травмы мешали, то НХЛ обходила вниманием. И вот — дебют одного из самых высокооплачиваемых игроков Лиги в 31 год.