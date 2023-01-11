Наших ждут: НХЛ массово зовет россиян на Матч звезд

В начале января Александра Овечкина, Никиту Кучерова, Кирилла Капризова, Игоря Шестеркина, Владимира Тарасенко и Андрея Свечникова пригласили на Матч всех звезд НХЛ, который пройдет 3–4 февраля во Флориде. Это уже вывело из себя главного русофоба мирового хоккея, легендарного вратаря сборной Чехии и клубов Северной Америки Доминика Гашека. На этом фоне Овечкин продолжает двигаться в сторону рекорда Уэйна Гретцки по числу голов в регулярном чемпионате сильнейшей лиги мира, он уже побил рекорд по числу матчей в турнире среди россиян. Первым масштабным успехом отметился и проводящий в НХЛ дебютный сезон нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко, сделавший хет-трик в одной из игр. Об этих и других достижениях российских хоккеистов за океаном — в материале «Известий».

Матч всех звезд

Шесть российских игроков — это не рекорд All Stars Game в НХЛ. Столько наших соотечественников вызывалось на это мероприятие в 1998, 2001 и 2002 годах. А на Матч звезд – 2008 поехало и вовсе семеро россиян, что остается рекордом. Но с того момента наше представительство и близко не приближалось к подобному уровню. Впервые за 15 лет число россиян на Матче всех звезд НХЛ достигнет шести человек.

Возможно и повторение рекорда 2008 года, если оставшиеся вакансии, которые заполняются по результатам опросов болельщиков, займет кто-то из российских хоккеистов. Например, Артемий Панарин. Пока же сама НХЛ выбрала шестерых — нападающих Александра Овечкина («Вашингтон Кэпиталз»), Никиту Кучерова («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Кирилла Капризова («Миннессота Уайлд»), Владимира Тарасенко («Сент-Луис Блюз»), Андрея Свечникова («Каролина Хариккейнз») и вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина.

На это тут же нервно отреагировал знаменитый голкипер Доминик Гашек. С момента начала специальной военной операции он наиболее громко из иностранных звезд хоккея призывал к санкциям в отношении российского спорта и очень раздражался, когда НХЛ, за клубы которой чешский хоккеист выступал в 1990–2008 годах, не стала никак ставить палки в колеса выступлениям у себя россиян.

Более того, особенно надругались за океаном над чувствами олимпийского чемпиона-1998 в октябре, когда лига открыла сезон двумя вынесенными матчами в Праге. Там друг против друга сыграли «Нэшвилл Предаторз» с Яковым Трениным в составе и «Сан-Хосе Шаркс» с Евгением Свечниковым. Гашек призывал чешские власти не впускать их на территорию страны, но в итоге лига и клубы жестко настояли на своем и добились их участия в матчах.

Не угомонился Доминик и после объявления списка участников Матча всех звезд, в очередной раз обвинив НХЛ в рекламе спецоперации на Украине. До этого он пригрозил, что когда-нибудь организации придется за это заплатить. Еще 3 января Гашек писал письмо в НХЛ, Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) и Женскую теннисную ассоциацию (WTA) с требованиями отстранить от проводимых ими соревнований российских спортсменов. Но требование было проигнорировано. Примечательно, что пока на Матч всех звезд НХЛ не приглашен ни один чех.

— НХЛ так ведет себя, потому что четко понимает разницу между политикой и спортом, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов. — Гашек пытается втянуть руководство лиги в политику, но это к хоккею не имеет отношения. Правильно НХЛ делает, что не смешивает политику с хоккеем. Тут, конечно, сказывается и то, что это частная структура, которую волнуют собственные доходы и доходы клубов, интерес болельщиков, телевидения, а это не в малой степени зависит от российских звезд. Надеюсь, и Международная федерация хоккея (IIHF) скоро будет вести себя также в отношении отстраненных сборных России и Белоруссии.

Вряд ли это произойдет в 2023 году, но думаю, что с участием наших на ЧМ-2024 всё будет нормально, добавил Владимир Крикунов.

Овечкин

В полночь 1 января по московскому времени, когда жители западной части России поднимали бокалы в честь Нового года, в столице США на лед выходил Александр Овечкин. В течение последующих двух с небольшим часов он забросил три шайбы в ворота «Монреаль Канадиенс» и помог «Вашингтону» разгромно победить (9:2). Последние две недели у Ови вообще были продуктивными — девять голов в восьми матчах.

Таким образом, он уже 809 раз поразил ворота соперников в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд Уэйна Гретцки уже не кажется чем-то непреодолимым. До него Александру осталось 85 шайб. Но были и другие успехи. 37-летний нападающий вышел на 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги по системе «гол+пас». Он опередил легендарного финна Теему Селянне. Сейчас на счету Овечкина 1458 (809+649) очков. До 15-го места, которое занимает Стэн Микита, осталось девять баллов. Наконец, 9 января матч против «Коламбуса» стал для Ови 1317-м в НХЛ. По количеству игр в лиге он побил рекорд среди россиян, опередив Алексея Ковалева.

— У Овечкина было и есть отменное здоровье, что позволяет ему уже 18 лет держаться на таком уровне, — сказал Владимир Крикунов. — Если оно его не будет подводить и дальше, то он и Гретцки опередит, и среди бомбардиров значительно поднимется, и рекорд по матчам станет для других россиян недосягаемым на долгие годы.

Марченко

Еще в 2018 году уроженец Барнаула был задрафтован «Коламбусом» под 49-м номером. Широкую известность Кирилл получил три года назад, когда стал одним из лидеров молодежной сборной России, дошедшей до финала чемпионата мира в Чехии.

Очень скоро он стал подтягиваться к основе СКА в КХЛ. В феврале 2020 года их молодежное звено с Василием Подколзиным и Иваном Морозовым (тоже звездами МЧМ в Остраве) показывало очень высокую результативность. В следующим сезоне их быстро разбили по разным тройкам и часто отправляли в фарм-клубы. В итоге все трое уехали из Питера за океан, как только закончились их контракты.

22-летнему Марченко пришлось начать в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в составе «Кливленд Монстерс», фарм-клуба «Коламбуса». Но в декабре его подняли в главную команду. 7 декабря состоялся дебют в НХЛ, а через пять дней Кирилл забил свой первый гол. В первых 12 матчах им было заброшено пять шайб, но затем прорвало 8 января, когда победа в овертайме над «Каролиной» (4:3) произошла за счет трех голов россиянина. Сейчас он уверенно выигрывает конкуренцию за место в составе «Коламбуса» и сделал шаг к тому, чтобы окончательно закрепиться в основе команды, которая стала одним из аутсайдеров нынешнего регулярного чемпионата.

— Талант Марченко был заметен и в молодежной сборной, и в КХЛ, когда ему давали игровое время в СКА, — отметил бывший главный тренер молодежной сборной России и СКА Рафаил Ишматов. — Сейчас очевидно, что он уже готов по-настоящему выступать на высоком уровне. Безусловно, ему надо прибавлять во многих аспектах, чтобы стать настоящей звездой НХЛ, но если в клубе будут Кириллу доверять и сам он продолжит профессионально относиться к своей работе, то всё будет нормально.

Продолжает успешно выступать в НХЛ и Кирилл Капризов. Во многом благодаря ему «Миннессота» держится в зоне плей-офф. Успешный сезон в «Нью-Йорк Айлендерс» проводит вратарь Илья Сорокин. Никита Кучеров с 55 очками идет шестым в гонке бомбардиров и ведет «Тампу» в плей-офф совместно с Андреем Василевским, Михаилом Сергачевым и Владиславом Наместниковым. Чуть сдал в плане результативности из-за травм Евгений Малкин, который ударно провел в составе «Питтсбурга» декабрь, но в последних семи матчах набрал только два очка, а его команда после шестиматчевой серии поражений усложнила себе борьбу за место в плей-офф.

Одним из конкурентов «пингвинов» в их дивизионе остается «Нью-Йорк Рейнджерс». В нем помимо Шестеркина успешный январь проводит Артемий Панарин, набравший четыре очка в четырех матчах. В этих же играх две голевые передачи сделал Виталий Кравцов, начинающий закрепляться на уровне НХЛ. А Андрей Свечников и Петр Кочетков помогают «Каролине» идти в лидерах своего дивизиона и на втором месте во всем регулярном чемпионате.