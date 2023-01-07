 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ впервые за время установленного режима тишины обстреляли Донецк из РСЗО
Мир
В США пообещали поставить Киеву БМП Bradley как можно скорее
Мир
НАТО и ЕС 10 января подпишут третью совместную декларацию о сотрудничестве
Происшествия
В Мелитополе Запорожской области сообщили о взрыве
Мир
Премьер Сербии призвала пресечь очередное обострение в Косово
Мир
ООН не зафиксировала интенсивных боев в период прекращения огня
Мир
Палата представителей США по итогам 12 туров не смогла избрать спикера
Мир
Депутат бундестага ФРГ назвала ошибкой поставки Украине БМП Marder
Мир
Стрелявший в сербов албанец отказался признать свою вину
Общество
Самолет с задымлением на борту успешно сел в Астрахани
Общество
Пушилин и Кириенко поставили в храме свечи в память о погибших в Макеевке
Мир
Новый посол США в РФ будет добиваться возобновления выдачи виз
/

Канадец как граница: Овечкин гонится Гретцки, Капризов ставит рекорды

Российские хоккеисты в НХЛ продолжают задавать тон
Фото: REUTERS/Joel Marklund
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские игроки разрывают НХЛ, почти каждый день мы слышим о новых рекордах. В декабре-январе особенно удачно выступают Александр Овечкин, Никита Кучеров и Кирилл Капризов. Стараются от них не отставать и другие наши соотечественники, уже давно ставшие легендами в своих клубах. «Известия» собрали подборку самых ярких событий прошедшего месяца для россиян в сильнейшем чемпионате на планете.

Овечкин в погоне Гретцки

Спортивный Новый год с «Известиями»
Чемпионат мира по блицу, регулярные чемпионаты КХЛ, НХЛ и Единой лиги ВТБ, чемпионат России по волейболу

Даже те, кто не особенно следит за НХЛ, наверняка не раз за последний месяц слышали об Александре Овечкине и его погоне за рекордом Уэйна Гретцки. Ови вышел на чистое второе место по голам в НХЛ, опередив Горди Хоу. До Гретцки Александру осталось 85 голов. Эксперты считают, что россиянин обойдет великого канадца, это лишь вопрос времени.

— Забивать голы — его работа, — отметил в разговоре с «Известиями» трехкратный чемпион мира, экс-форвард «Ак Барса» Алексей Терещенко. — Люди ходят смотреть на его игру, за это он получает деньги. Кто-то хочет, чтобы он обогнал Гретцки, кто-то не хочет. Рекорд Гретцки — дело времени. Думаю, что через год Саша 100% его обгонит. Многое зависит от команды. Не давит ли груз рекорда на него? Полагаю, он об этом не думает — просто играет. Он уже не в том возрасте, когда на него это должно давить.

Если говорить о рекордах капитана «Вашингтона», не хватит пальцев рук, чтобы их пересчитать. Овечкин вписывает свое имя в список различных достижений фактически каждую игру.

Канадец как граница
Alexander Ovechkin
Фото: Global Look Press/Alexander Ovechkin
Выше только Гретцки: как Овечкин стал вторым снайпером НХЛ в истории
Теперь главный статистический ориентир 37-летнего россиянина — 894 гола Уэйна

Александр вышел на чистое второе место по количеству проведенных матчей в НХЛ среди россиян, обойдя Сергея Гончара (1301), на сегодняшний день у Овечкина 1314 матчей в НХЛ, что всего лишь на две игры отдаляет его от Алексея Ковалева с 1316 встречами. А вот в клубе Александр уже на первом месте по этому показателю. Капитан сыграл больше всех матчей за «Вашингтон Кэпиталз».

Также Овечкин обошел финского нападающего Теему Селянне и вышел на второе место в истории НХЛ по очкам среди игроков из Европы.

Весь мир следит за тем, как Александр Овечкин пишет историю хоккея. И сам Уэйн Гретцки нисколько не сомневается в том, что россиянин побьет его рекорд:

«Я думаю, что мы прошли точку, когда уместно говорить, сделает ли он это. Вопрос в том, когда он это сделает. Это здорово для хоккея. Я думаю, что не могло быть никого лучше для этого. Он великолепен».

Капризов круче самого себя

В прошлом сезоне после подписания большого контракта к Кириллу Капризову было приковано очень много внимания. «Синдром второго года», давление со стороны СМИ и болельщиков — всё это накладывало свой отпечаток. Тем не менее игра Капризова становится только лучше и результативнее, что еще раз доказывает его характер.

Канадец как граница
Кирилл Капризов
Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Robert Edwards

Россиянин установил рекорд по длительности результативной серии в команде: форвард набирал очки на протяжении 14 матчей подряд. В семи играх кряду Кирилл забивал. Сейчас Капризов находится в топ-10 игроков по набранным очкам, в активе у него 47 результативных баллов. Столько же у Мэтью Ткачака и Микко Рантанена. По заброшенным шайбам Капризов делит девятое место с Уильямом Ниландером — у обоих форвардов 22 гола.

Завести интригу: главные события российского спорта в 2023 году
Чемпионаты РПЛ и КХЛ, погоня Овечкина за Гретцки, защиты Бетербиева и Бивола, матч Непомнящего за шахматную корону

В свой третий сезон в НХЛ Капризов уже добрался до третьей сотни набранных очков и останавливаться не собирается.

Русские вратари

Шестеркин, Василевский, Георгиев и Сорокин уже доказали, что достойны быть первыми вратарями в своих командах. 23-летний Петр Кочетков постепенно приближается к статусу основного вратаря в «Каролине». В этом сезоне Петр провел всего пять игр за команду АХЛ «Чикаго Вулфс» и уже 16 встреч за «ураганы» в НХЛ. Из последних проведенных им пяти матчей выиграно четыре, один вратарь отыграл на ноль.

Кочетков находится в пятерке вратарей, у которых в этом сезоне больше всего игр на ноль — у Петра три «сухаря». А также на втором месте по пропущенным за игру шайбам — 2,08, перед ним Линус Улльмарк с 1,86.

Канадец как граница
Кочетков
Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/James Guillory

Кучеров и Малкин

Выше только Гретцки: как Овечкин стал вторым снайпером НХЛ в истории
Теперь главный статистический ориентир 37-летнего россиянина — 894 гола Уэйна

Никита Кучеров также не отстает от привычного для себя графика результативных баллов. В прошлом сезоне из-за травмы нападающий пропустил большую часть чемпионата, но тем не менее это не помешало и тогда набрать 69 очков в 47 матчах. В этом же сезоне у форварда «Тампы Бэй» уже 54 результативных балла в 37 играх.

Кучеров сейчас находится на первом месте в гонке ассистентов, обогнав самого Коннора Макдэвида. А в гонке бомбардиров — на пятом.

Евгений Малкин тоже держит марку русского хоккея. Последний месяц года для Евгения выдался результативным. В матче против «Далласа» 13 декабря нападающий забил на последних секундах, этот гол стал для Малкина 79-м победным в карьере. Тем самым Евгений вышел на чистое второе место в истории клуба, обогнав Яромира Ягра в этом показателе.

— Женя — легенда «Питтсбурга», — подчеркнул в беседе с «Известиями» олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский. — Не только легенда команды, но и ведущий игрок НХЛ. Лидер, который войдет в историю лиги и всего хоккея. Хочу его поздравить и поддержать. Пусть двигается дальше.

Канадец как граница
Евгений Малкин
Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Charles LeClaire

Позднее Евгений Малкин побил рекорд Сергея Федорова по набранным очкам в НХЛ среди россиян. В активе Джино 1180 результативных баллов, впереди только Александр Овечкин.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023