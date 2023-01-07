Канадец как граница: Овечкин гонится Гретцки, Капризов ставит рекорды

Российские игроки разрывают НХЛ, почти каждый день мы слышим о новых рекордах. В декабре-январе особенно удачно выступают Александр Овечкин, Никита Кучеров и Кирилл Капризов . Стараются от них не отставать и другие наши соотечественники, уже давно ставшие легендами в своих клубах. «Известия» собрали подборку самых ярких событий прошедшего месяца для россиян в сильнейшем чемпионате на планете.

Овечкин в погоне Гретцки

Даже те, кто не особенно следит за НХЛ, наверняка не раз за последний месяц слышали об Александре Овечкине и его погоне за рекордом Уэйна Гретцки. Ови вышел на чистое второе место по голам в НХЛ, опередив Горди Хоу. До Гретцки Александру осталось 85 голов . Эксперты считают, что россиянин обойдет великого канадца, это лишь вопрос времени.

— Забивать голы — его работа, — отметил в разговоре с «Известиями» трехкратный чемпион мира, экс-форвард «Ак Барса» Алексей Терещенко. — Люди ходят смотреть на его игру, за это он получает деньги. Кто-то хочет, чтобы он обогнал Гретцки, кто-то не хочет. Рекорд Гретцки — дело времени. Думаю, что через год Саша 100% его обгонит. Многое зависит от команды. Не давит ли груз рекорда на него? Полагаю, он об этом не думает — просто играет. Он уже не в том возрасте, когда на него это должно давить.

Если говорить о рекордах капитана «Вашингтона», не хватит пальцев рук, чтобы их пересчитать. Овечкин вписывает свое имя в список различных достижений фактически каждую игру.

Канадец как граница Фото: Global Look Press/Alexander Ovechkin

Александр вышел на чистое второе место по количеству проведенных матчей в НХЛ среди россиян, обойдя Сергея Гончара (1301), на сегодняшний день у Овечкина 1314 матчей в НХЛ, что всего лишь на две игры отдаляет его от Алексея Ковалева с 1316 встречами. А вот в клубе Александр уже на первом месте по этому показателю. Капитан сыграл больше всех матчей за «Вашингтон Кэпиталз».

Также Овечкин обошел финского нападающего Теему Селянне и вышел на второе место в истории НХЛ по очкам среди игроков из Европы.

Весь мир следит за тем, как Александр Овечкин пишет историю хоккея. И сам Уэйн Гретцки нисколько не сомневается в том, что россиянин побьет его рекорд:

«Я думаю, что мы прошли точку, когда уместно говорить, сделает ли он это. Вопрос в том, когда он это сделает. Это здорово для хоккея. Я думаю, что не могло быть никого лучше для этого. Он великолепен».

Капризов круче самого себя

В прошлом сезоне после подписания большого контракта к Кириллу Капризову было приковано очень много внимания. «Синдром второго года», давление со стороны СМИ и болельщиков — всё это накладывало свой отпечаток. Тем не менее игра Капризова становится только лучше и результативнее, что еще раз доказывает его характер.

Канадец как граница Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Robert Edwards

Россиянин установил рекорд по длительности результативной серии в команде: форвард набирал очки на протяжении 14 матчей подряд. В семи играх кряду Кирилл забивал. Сейчас Капризов находится в топ-10 игроков по набранным очкам, в активе у него 47 результативных баллов . Столько же у Мэтью Ткачака и Микко Рантанена. По заброшенным шайбам Капризов делит девятое место с Уильямом Ниландером — у обоих форвардов 22 гола.

В свой третий сезон в НХЛ Капризов уже добрался до третьей сотни набранных очков и останавливаться не собирается.

Русские вратари

Шестеркин, Василевский, Георгиев и Сорокин уже доказали, что достойны быть первыми вратарями в своих командах. 23-летний Петр Кочетков постепенно приближается к статусу основного вратаря в «Каролине». В этом сезоне Петр провел всего пять игр за команду АХЛ «Чикаго Вулфс» и уже 16 встреч за «ураганы» в НХЛ. Из последних проведенных им пяти матчей выиграно четыре, один вратарь отыграл на ноль.

Кочетков находится в пятерке вратарей, у которых в этом сезоне больше всего игр на ноль — у Петра три «сухаря». А также на втором месте по пропущенным за игру шайбам — 2,08, перед ним Линус Улльмарк с 1,86.

Канадец как граница Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/James Guillory

Кучеров и Малкин

Никита Кучеров также не отстает от привычного для себя графика результативных баллов . В прошлом сезоне из-за травмы нападающий пропустил большую часть чемпионата, но тем не менее это не помешало и тогда набрать 69 очков в 47 матчах. В этом же сезоне у форварда «Тампы Бэй» уже 54 результативных балла в 37 играх.

Кучеров сейчас находится на первом месте в гонке ассистентов, обогнав самого Коннора Макдэвида . А в гонке бомбардиров — на пятом.

Евгений Малкин тоже держит марку русского хоккея. Последний месяц года для Евгения выдался результативным. В матче против «Далласа» 13 декабря нападающий забил на последних секундах, этот гол стал для Малкина 79-м победным в карьере. Тем самым Евгений вышел на чистое второе место в истории клуба, обогнав Яромира Ягра в этом показателе.

— Женя — легенда «Питтсбурга», — подчеркнул в беседе с «Известиями» олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский. — Не только легенда команды, но и ведущий игрок НХЛ. Лидер, который войдет в историю лиги и всего хоккея. Хочу его поздравить и поддержать. Пусть двигается дальше.

Канадец как граница Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Charles LeClaire