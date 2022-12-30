Спортивный Новый год с «Известиями»

Быстрые шахматы

Чемпионат мира. Блиц

Турниры по быстрым шахматам давно стали не менее популярными, чем соревнования в классическом формате. 30 декабря завершится чемпионат мира, который проходит в Алма-Ате. В нем участвуют такие звезды, как норвежец Магнус Карлсен, американцы Фабиан Каруана, Хикару Накамура, Ханс Ниманн, немец Винсент Каймер и многие другие. Немало на турнире и россиян: Ян Непомнящий, Александр Грищук, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Александра Горячкина, Александра Костенюк. Уже определились победители в рапиде (у мужчин — Карлсен, у женщин — китаянка Тань Чжунъи), а в последний день участники разыграют медали в блице. Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. $60 тыс. получит победитель у мужчин, $40 тыс. — у женщин.

30 декабря, 11:00. Дворец спорта и культуры имени Балуана Шолака (Алма-Ата, Казахстан).

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сезон в КХЛ не прекращается даже в новогодние праздники. 30 декабря в регулярном чемпионате пройдет 10 матчей, центральным станет противостояние ЦСКА и ярославского «Локомотива». Сейчас армейцы идут на третьем месте в Западной конференции, а железнодорожники — вторые.

Потом турнир уйдет на небольшую паузу и возобновится 3 января, когда пройдут шесть встреч. Из них выделяется московское дерби ЦСКА и «Динамо». Бело-голубые также идут в группе лидеров Запада, находясь на пятой строчке.

Из предрождественских игр центральной стоит признать принципиальное противостояние новосибирской «Сибири» и омского «Авангарда». Она состоится 5 января. Оба клуба идут в первой четверке Восточной конференции. А на следующий день борющийся за лидерство на Востоке магнитогорский «Металлург» примет дома ярославский «Локомотив».

30 декабря, 19:30, ЦСКА – «Локомотив», «ЦСКА Арена» (Москва). 3 января, 17:00, ЦСКА – «Динамо» (Москва). 5 января, 13:30, «Сибирь» – «Авангард», ледовый дворец спорта «Сибирь» (Новосибирск). 6 января, 15:00, «Металлург» – «Локомотив». Прямые трансляции на «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм»



Баскетбол

Единая лига ВТБ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк Описание картинки

Уже в начале января возобновится розыгрыш Единой лиги ВТБ, где продолжается активная борьба за выход в плей-офф. До окончания праздников можно выделить две встречи. Постоянные претенденты на медали — краснодарский «Локомотив-Кубань» и «Пари Нижний Новгород» — встретятся 5 января на домашней площадке железнодорожников. А на следующий день красноярский «Енисей» примет у себя лидера регулярки и самый титулованный клуб страны — ЦСКА. Цель москвичей в наступающем году — вернуть себе звание чемпиона, которое летом 2022 года они потеряли впервые за 10 с лишним лет. Его у армейцев отобрал петербургский «Зенит».

5 января, 16:00, «Баскет Холл» (Краснодар). 6 января, 13:00, «Арена.Север» (Красноярск). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Игра» и «Матч! Арена»

Хоккей

Регулярный чемпионат НХЛ

Фото: Nhl.com Описание картинки

За океаном рождественские праздники уже прошли, поэтому в НХЛ игры вновь идут без перерыва. И, как всегда, почти каждый день на площадке можно будет увидеть российских хоккеистов. Прямо в те же минуты, когда в центральной части России будут поднимать бокалы в честь наступления Нового года, «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова выйдет на домашний лед в матче против «Монреаль Канадиенс» Евгения Дадонова. Возможно, в этой встрече Овечкин сократит свое отставание в 92 гола от Уэйна Гретцки и приблизится к лучшему снайперу в истории НХЛ.

Кроме того, зрителям могут быть интересны игры с участием обладателей Кубка Стэнли трех последних сезонов. Действующий победитель плей-офф «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина утром 3 января по московскому времени примет дома «Вегас Голден Найтс» Даниила Мироманова. А 5 января обладатели Кубка Стэнли 2020 и 2021 годов, финалисты-2022 «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачева встретятся в гостях с «Миннесотой Уайлд», которую тащит в плей-офф Кирилл Капризов.

1 января, 00:00, «Вашингтон» – «Монреаль», «Кэпитал Уан Арена» (Вашингтон, США). 3 января, 05:00, «Колорадо» – «Вегас», «Болл Арена» (Денвер, США). 5 января, 05:30, «Миннесота» – «Тампа-Бэй», «Эксел Энерджи-центр» (Сент-Пол, США).

Волейбол

Мужчины. Чемпионат России. «Динамо» – «Нова»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

4 января в Москве местное «Динамо» примет на своей площадке команду «Нова» из Новокуйбышевска Самарской области. Динамовцы выиграли два предыдущих чемпионата России, а полтора года назад взяли Кубок ЕКВ. Сейчас они идут третьими в регулярном чемпионате Суперлиги, но совсем немного отстают от лидирующих петербургского и казанского «Зенитов». Чтобы их догнать, бело-голубым необходимо обыгрывать занимающую последнее место «Нову».

4 января, 18:00. Волейбольная арена «Динамо» (Москва). Прямая трансляция на «Матч! Арена»