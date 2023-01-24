«В КХЛ надо думать в два раза быстрее, чем на молодежном уровне»

Одним из заметных событий КХЛ зимы стала аренда юного нападающего СКА Матвея Мичкова в «Сочи». Он уже давно считается главной звездой своего поколения, которой прочат большое будущее. О Мичкове многие услышали еще три года назад, когда он был лидером юношеской сборной России, взявшей золото Юношеских Олимпийских игр в Лозанне. Уже тогда его переход из школы ярославского «Локомотива» в систему петербургского СКА обсуждался в СМИ не меньше трансферов КХЛ. В «Сочи» в этом сезоне Матвей играет максимально много и показывает неплохую результативность для команды, которая находится на последнем месте в регулярном чемпионате и уже лишилась шансов на выход в плей-офф.

В интервью «Известиям» 18-летний форвард поделился мнением о первом полноценном месяце на уровне КХЛ, санкциях в отношении российских сборных и предстоящем ближайшим летом драфте НХЛ, в недавнем рейтинге которого Мичков оказался на четвертом месте.

«Стараюсь навязывать борьбу и держать себя в тонусе»

— Около месяца прошло с момента перехода в «Сочи». Как оцените этот период для себя?

— Конечно, очень здорово, что мне так доверяют. Круто, что много играю. Стараюсь в каждом матче выкладываться на максимум, оправдывать тренерское доверие — это моя главная задача. И еще моя главная задача, чтобы команда выигрывала. Надо делать всё возможное для этого.

— По сравнению с матчами КХЛ в составе СКА такое количество игрового времени — глоток свежего воздуха?

— Да, когда дают играть максимально возможное количество времени, то совсем по-другому получается проявлять себя. Поэтому благодарен СКА и всей его системе, что дали мне такую возможность, отправив в аренду. Дали поиграть, набраться опыта в КХЛ. Выхожу на каждую игру с хорошим настроем. И это помогает показывать свои лучшие качества.

— Нет проблем с мотивацией, из-за того что «Сочи» проигрывает матч за матчем и уже лишился шансов на выход в плей-офф?

— Это хоккей, и в нем ты выходишь на каждую игру как на новый турнир. Никто не смотрит на турнирную таблицу, потому что, когда выходишь на лед, всегда всё равно охота побеждать. Так что будем делать всё возможное, чтобы «Сочи» выиграл как можно больше матчей в оставшейся части регулярного чемпионата и почаще радовал болельщиков.

— Многие считают, что молодым игрокам даже легче адаптироваться в КХЛ в таких командах, когда фактически уже нет турнирных задач, не надо бороться за титулы или место в плей-офф.

— Мне трудно сказать, потому что я впервые в такой ситуации. Фактически это мой первый полноценный опыт в КХЛ, когда я играю по много времени и столько матчей подряд. Так что надо посмотреть еще, как буду дальше прогрессировать, насколько результативно проведу оставшийся месяц регулярного чемпионата.

— Насколько сложнее играть в таком графике в КХЛ по сравнению с ВХЛ и МХЛ, где у вас примерно аналогичное игровое время было?

— Конечно, значительно сложнее. Здесь, в КХЛ, люди играют более мастеровитые, у них побольше опыта. И решение на льду ими принимаются другие, более быстрые и неожиданные. Здесь более взрослый хоккей. И силовую борьбу лучше держат ребята, и скорости высокие. Нужно думать в два раза быстрее, чем на молодежном уровне. На молодежном уровне тоже хороший и быстрый хоккей, но там просто ребята больше играют и бегают за счет эмоций. Могут где-то ошибиться, а в КХЛ люди играют более грамотно и дисциплинированно.

— Вы уже привыкли к тому уровню борьбы, который есть в КХЛ?

— С каждой игрой больше адаптируюсь к силовому хоккею. Стараюсь навязывать борьбу и держать себя в тонусе.

«Не важно, какой это будет клуб»

— В этом смысле вам что-то дал момент на летнем предсезонном турнире в Сочи, когда, выступая за СКА, вы получили травму в результате силового приема со стороны игравшего тогда за минское «Динамо» Алексея Емелина?

— Это был игровой момент, который мог случиться и в МХЛ, и на юношеских турнирах. Так что ничего в этом не было серьезного.

— Год назад поездка на молодежный чемпионат мира для вас закончилась казусом — турнир досрочно завершили из-за заражений ковидом игроков, среди которых были вы. Теперь и вовсе Россию отстранили от всех международных турниров. Насколько тяжело воспринимать, что фактически не удалось поиграть на МЧМ?

— Конечно, обидно. То ковид мешал, то санкции. Обидно еще за своих партнеров по юниорской и молодежным сборным, а также за ребят помоложе, у которых вообще подобных турниров пока не было. И может не быть. Я со своими ровесниками сыграл на ЮЧМ, а кому-то и это не довелось. Тем более поколение у нас сейчас хорошее, много талантливых ребят, которые уже в КХЛ хорошо себя проявляют. И могут побороться за самые высокие места на крупных турнирах, если им дать там сыграть. Но ничего не поделаешь, надо продолжать тренироваться, доказывать свой уровень в играх за клубы и радовать болельщиков своей игрой.

— За сборную с удовольствием едете играть на турниры, которые сейчас имеют больше выставочный характер?

— Конечно. Наша задача играть там, где мы можем, в какой бы ситуации ни находились.

— Следите за новостями о ближайшем драфте НХЛ?

— Да, слежу, интересно увидеть, кто меня выберет и под каким номером. Хотелось бы, конечно, чтобы выбрали как можно выше, но в любом случае не важно, какой это будет клуб. Всё равно здесь не от меня зависит, но приятно, что из такой лиги, как НХЛ, следят за мной.