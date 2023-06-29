Наших берут: парня из Ярославля выбрали раньше раскрученного Мичкова

Драфт НХЛ в ночь на 29 июня принес главную сенсацию для российских хоккейных болельщиков — самый раскрученный юниор последних лет Матвей Мичков был выбран ниже защитника «Локомотива» Дмитрия Симашева. В преддрафтовых рейтингах Мичков шел в топ-5, а Симашев — в конце топ-20. Но «Аризона» остановила выбор на высоченном (193 см) защитнике, задрафтовав его под шестым номером. Первым же ожидаемо стал канадский центрфорвард Коннор Бедард, который отправляется в «Чикаго». О том, что ждет Мичкова в «Филадельфии» и кто еще из россиян был выбран в первом раунде, — в материале «Известий».

Без спешки

Седьмой выбор для «Филадельфии» — почти магический. В последний раз под ним клуб выбирал в 2015 году, и тогда в команду перебрался защитник Иван Проворов, на которого также возлагались большие надежды. В начале июня россиянина обменяли в «Коламбус». Теперь под седьмым номером клуб из Пенсильвании вновь ставит на русского.

Но почему Матвей Мичков ушел только седьмым? Прямо на этот вопрос не ответит ни один клуб, выбиравший после «Чикаго». По таланту Матвей — второй после Коннора Бедарда на этом драфте. Однако «Анахайму» и «Коламбусу» нужнее были центрфорварды, а клубы вроде «Сан-Хосе», «Монреаля» и «Аризоны», кажется, просто побоялись выбирать именно Мичкова.

Во-первых, многих отпугивает контракт со СКА, рассчитанный до конца сезона-2025/26. Во-вторых, непростой характер хоккеиста. Мичкова описывают как «некомандного игрока». Плюс появились слухи о том, что 18-летний форвард отказывался от интервью с представителями некоторых клубов. Интересно и то, что на высокий выбор Матвея «Филадельфией» не повлияла ни история с вратарем Иваном Федотовым, призванным в армию, ни провальная карьера 22-го выбора драфта-2016 Германа Рубцова, который вообще не закрепился в системе «Флайерз».

Сам Матвей сказал, что надеется уже в скором времени начать играть за «Флайерз». Что это означает? Договорится ли он со СКА о досрочном расторжении контракта, как это сделал Иван Мирошниченко с «Авангардом»? Или это простой набор дежурных фраз, чтобы порадовать фанатов.

— Всё зависит от Мичкова, как он будет относиться к себе, что будет от себя требовать, — отметил в беседе с «Известиями» бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко. — НХЛ есть НХЛ. Только время покажет, хороший ли для него клуб «Филадельфия». Многое зависит от тренеров, которые будут обучать Мичкова. Всё в его руках.

Мичков — главный проспект системы «Филадельфии». Вторая молодая звезда команды — это форвард Каттер Готье, который готовится к своему второму сезону в студенческой лиге NCAA. Американец уже играл на взрослом уровне: съездил на чемпионат мира и здорово себя там проявил, забросив семь шайб и набрав девять очков в десяти матчах. Вероятная связка Готье – Мичков может наделать шума в НХЛ.

Прямо сейчас же новый клуб нашего вундеркинда находится в стадии перестройки. Планируются обмены всех лучших игроков. На очереди, согласно слухам и инсайдам, форварды Трэвис Конекны (выбирался на одном драфте с Проворовым), Скотт Лоутон, защитник Трэвис Санхейм и вратарь Картер Харт.

Приоритет «Филадельфии» не только в накоплении драфт-пиков. По возможности, клуб хотел бы получить и более-менее готовых к НХЛ молодых хоккеистов. Поэтому о том, с какими партнерами будет играть Матвей во «Флайерз» через пару-тройку лет, можно будет сказать уже ближе к началу сезона. Команда не попадает в плей-офф три года подряд, а теперь тем более не планируют бороться за Кубок Стэнли в ближайшие сезоны. Так что можно с уверенностью сказать: Мичкову пока торопиться некуда.

Ярославская «Аризона»

Выбор Симашева был очень неожиданным не только для наблюдателей, но и для самого хоккеиста. Нужно было видеть лицо Дмитрия, когда в зале объявили его имя.

«Аризона» действительно вела Симашева, но скорее ожидалось, что его выберут под 12-м номером. При этом агент игрока в Северной Америке Дэн Мильштейн не видит ничего неожиданного. «Это не такой большой шок. Все рейтинги драфта — это работа диванных критиков, — отметил агент в интервью «Р-спорт». — Мы понимали, что Дима — один из лучших защитников этого драфта. Год назад он дал мне обещание, что приедет в Северную Америку и без переводчика пройдет собеседования с клубами НХЛ. Так он и сделал, пообщавшись со всеми свободно на английском языке, давал интервью по радио и телевидению, показал, какой он человек. За это он был сегодня вознагражден».

Видимо, в системе «койотов» в прошедшем сезоне часто смотрели матчи «Локомотива» и его молодежки — иначе чем объяснить то, что и вторым выбором «Аризоны» на драфте оказался игрок из Ярославля. Даниил Бут стал 12-м номером драфта и сразу же после окончания первого раунда обнялся с Симашевым. У обоих игроков еще два года контракта с «Локомотивом», и от того, как они будут развиваться в системе Игоря Никитина, зависит их будущее в НХЛ. И Симашеву, и Буту главный тренер ярославцев доверял еще в прошлом сезоне — теперь парням нужно получать полноценное место в составе.

Терещенко отметил роль «Локомотива» в выборе Мичкова, Бута и Симашева на драфте НХЛ

— Это работа академии ярославского «Локомотива», — заметил эксперт. — Они воспитанники, Бут вообще ярославский. Здорово, что академия так работает. Не будем забывать, что и Мичков тоже в свое время уехал в СКА из Ярославля. Основные поставщики? Хотелось бы больше! Но надо задуматься об этом. Плюс в составе «Локомотива» очень много своих воспитанников. Это радует.

Еще одним россиянином, выбранным в первом раунде, стал защитник «Авангарда» Михаил Гуляев. Не по годам взросло выглядящий хоккеист приглянулся «Колорадо». О его перспективах в НХЛ судить точно рано — для начала Гуляев должен заиграть в КХЛ. И в предстоящем сезоне у него наверняка будет такой шанс: состав омичей за межсезонье существенно ослаб.

В целом же за российскую школу можно только порадоваться — начиная с 2018 года это уже третий драфт, на котором в первом раунде выбрано четыре российских хоккеиста. Да, звездой из всех задрафтованных за это время пока стал только Андрей Свечников, но пик хоккеистов еще впереди.

Смена Макдэвиду?

В «Чикаго» уже запустили продажу джерси с фамилией Бедарда и 98-м номером, а болельщики клуба — в нетерпении перед дебютом игрока за клуб. Так чем же так хорош парень, которому уже прочат карьеру другого Коннора — Макдэвида?

Бедарда хорош во всем: он быстрый, с шикарным броском, идеально видит площадку, еще и крепкий настолько, что его трудно выбрасывать с пятака или одним касанием бросать на борт. Бедард разнообразен в атаке. Он без проблем улетает от нескольких игроков соперника, буквально проникает между ними на пути к воротам. Незаменим при розыгрыше шайбы в чужой зоне, да и бросить может вообще из любой позиции.

Недавно «Чикаго» выменял из «Бостона» Тэйлора Холла, который наверняка будет играть в одной тройке с Бедардом. Первый номер драфта-2010 должен помочь молодому партнеру освоиться в лиге, а «Чикаго», который пока не ставит больших задач, будет идеальным местом для развития будущей звезды.