Шойгу проинспектировал арктические гарнизоны Северного флота

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота и проверил организацию служебной деятельности на Новой земле. Об этом в субботу, 12 августа, сообщили в МО РФ.

«Глава российского военного ведомства проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач по предназначению специальных подразделений и частей, дислоцированных на архипелаге Новая Земля, в том числе готовность к действиям по охране и обороне особо важных объектов», — говорится в сообщении.

Совместно с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым Шойгу облетел объекты Центрального полигона. С 1954 по 1990 год на нем было проведено 132 испытания ядерного оружия, а их суммарная мощность составила 94% от мощности всех произведенных в СССР ядерных взрывов, рассказали в ведомстве. Сейчас главной задачей полигона является подготовка и проведение испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники, сообщили в МО.

Кроме того, министр обороны проинспектировал готовность социальной инфраструктуры в поселке Белушья Губа архипелага Новая Земля, в том числе самую северную школу в России. В 2022 году по решению Шойгу на архипелаге был построен детский сад, говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, безопасность судоходства и морской экономической деятельности России по трассе Северного морского пути в Арктике обеспечивает группировка, созданная на основе кораблей соединений Кольской флотилии Cеверного флота.

Новость дополняется