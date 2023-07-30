«Наш флот был и остается несокрушимым стражем рубежей Отечества»
Россия последовательно наращивает Военно-морской флот, заявил Владимир Путин во время выступления на параде в честь Дня ВМФ. В этом году 30 кораблей разных классов пополнят его состав. В числе заступивших на боевое дежурство — ракетный корвет «Меркурий», на котором «как знак незыблемости военно-морских традиций, символ мужества, отваги и непреклонности военных моряков» поднят Георгиевский военно-морской флаг. Эти качества представители ВМФ России в полной мере проявляют и сегодня, подчеркнул президент. О том, чем запомнился парад в 2023 году и какие корабли были на нем представлены, — в материале «Известий».
Военные характеристики
В 2023 году погода в Северной столице во время главного морского парада была почти идеальной — облачной с прояснениями без существенных осадков. Тысячи петербуржцев и гостей города пришли на центральные набережные, чтобы своими глазами увидеть прохождение кораблей в парадном строю.
Перед началом церемонии командующие Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией, а также командир оперативного командования в дальней морской зоне по видеосвязи доложили главкому ВМФ адмиралу Николаю Евменову о готовности к парадам в главных военно-морских базах объединений. Тот в свою очередь обратился с докладом к президенту.
Катер с Владимиром Путиным, министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ на борту проследовал мимо парадного строя кораблей. Глава государства поздравил экипажи с праздником. Залп салютной батареи Петропавловской крепости дал сигнал к началу празднования.
Открыла прохождение кораблей группа противодиверсионных катеров. За ними проследовали десантный «Алексей Баринов», на борту которого находился «дедушка русского флота» — ботик Петра Первого, катер «Иван Пасько» с бронетранспортером на борту, а также базовый тральщик «Павел Хренов», недавно прошедший модернизацию. Корабли этого типа разминировали прибрежные воды в зоне специальной военной операции.
Далее следовал малый ракетный корабль «Углич» проекта 21631. Он предназначен для охраны водных районов. Также этот корабль успешно поражал крылатыми ракетами объекты террористов в Сирии. За ним прошел МРК «Советск» проекта 22800. Он оснащен мощным ракетным вооружением, а в перспективе получит и гиперзвуковое оружие.
Группа малых противолодочных кораблей открыла парад в Кронштадте. Здесь в торжественной церемонии приняли участие МРК «Одинцово» и «Мытищи» проекта 22800, «Град» проекта 21631, корвет «Бойкий», фрегат «Адмирал Горшков», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», подводный атомный крейсер «Северодвинск», корветы проекта 20380 «Стойкий» и «Сообразительный», большой десантный корабль «Иван Грен», большой противолодочный корабль «Североморск» и пограничный сторожевой корабль «Сочи». Завершила эту часть парада подводная лодка «Уфа» проекта 636.3.
После прохода кораблей началась береговая часть парада. Впервые ее открыл сводный расчет барабанщиков Кронштадтского военно-морского кадетского корпуса. Затем прошли подразделение роты почетного караула с государственным флагом России, курсанты Военно-морской академии, Военно-морского политехнического института, других военно-морских учебных заведений. Завершил прохождение сводный отряд «Юнармии».
На параде Северный флот представляли БПК «Североморск», десантный корабль «Иван Грен» и подводные лодки, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.
— Важно, что на параде показали подлодку «Великие Луки». Это неатомная субмарина проекта 677 «Лада», — отметил он. — Скорее всего, она пойдет служить на Северный флот, которому пора обновить свои неатомные подводные силы. На Черноморском и Тихоокеанском флоте это уже сделали. Пришла пора принимать новые подлодки морякам-североморцам. Этим субмаринам предстоит служить в северных морях.
Состоялась в День ВМФ и премьера обновленного сторожевика «Неустрашимый». Это, по мнению специалистов, серьезное усиление Балтийского флота.
— Корабль долго модернизировали, и вот он в строю, — отметил эксперт. — После работ по модернизации его боевые возможности существенно расширились. Но самое главное, Балтийский флот получил еще один корабль дальней морской зоны. Раньше у него было пять таких кораблей, теперь есть шестой. Это серьезное усиление флота. Они при необходимости смогут действовать в Средиземном и других морях.
Обновление состава
На торжестве в качестве почетных гостей присутствовали президенты ряда африканских стран, которые специально для этого задержались после участия в саммите Россия — Африка. Среди них, в частности, были лидеры Буркина-Фасо, Республики Конго, Мали и Эритреи, а также заместитель председателя верховного совета Судана, премьер-министр Объединенной Республики Танзания, вице-президент Экваториальной Гвинеи и глава делегации Эсватини.
Еще одним гостем на параде стал водитель пожарного отряда из Магадана Вадим Горелов со своей многодетной семьей. Во время общения президента с лауреатами ордена «Родительская слава» он попросил его о личной встрече, чтобы пожать руку. Владимир Путин согласился. Семья Гореловых почти в полном составе приехала в 10 утра на Московский вокзал Петербурга, после чего сотрудники протокола Кремля проводили их до трибун на Сенатской площади. Перед началом парада глава государства кратко пообщался с Вадимом и членами его семьей и, как и просил магаданец, пожал ему руку.
В своей традиционной речи президент поздравил россиян с днем ВМФ, напомнив о памятных датах: 320 лет исполнилось Балтийскому флоту, 290 лет — Северному и 240 лет — Черноморскому.
— С благодарностью преклоняемся перед всеми поколениями русских корабелов, флотоводцев и моряков, — сказал Владимир Путин. — Их блестящая выучка, верность долгу и Родине, профессионализм и талант во многом определили великую судьбу России.
Именно патриотизм находится в основе особой культуры моряков, которая помогает достойно выполнять все государственные задания и вызывает у народа гордость, отметил президент и процитировал Петра Столыпина: более 100 лет назад российский политик назвал эту гордость «доказательством того, что народ имеет силу, имеет возможность удержать море в своей власти».
— На протяжении веков наш флот был и остается несокрушимым стражем рубежей Отечества, его гордостью и славой. Поэтому торжества в его честь отмечает вся Россия, весь наш народ, — заявил глава государства. — Сегодня мы поздравляем отважные экипажи кораблей и подводных лодок, бесстрашных летчиков морской авиации, личный состав ее наземных служб, мужественных бойцов береговых войск, нашу дерзкую морскую пехоту.
Парад ВМФ по традиции принял президент России Владимир Путин
Перед началом основной части президент поприветствовал моряков и обошел на катере парадную линию в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главнокомандующего ВМФ Николая Евменова
В этом году парад посетили главы четырех африканских государств, принимавших участие в саммите Россия — Африка
Глава государства отметил, что российские моряки сегодня безупречно выполняют стоящие перед ними задачи и проявляют истинный героизм в зоне спецоперации
Парад состоял из морской и наземной частей
Горожане гуляют во время военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота
Командующий Балтийским флотом Военно-морского флота РФ Владимир Воробьев (в центре) во время молебна перед началом парада, посвященного Дню Военно-морского флота в России
Президент также сообщил, что в 2023 году состав ВМФ пополнят 30 кораблей разных классов
Первыми, как и всегда, праздник встретили жители и военнослужащие во Владивостоке
Одна из главных традиций праздника — церемония поднятия Андреевского флага. Ни один День ВМФ не проходит без торжественного подъема символа
День Военно-морского флота — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море, — ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля
В 2006 году президент России Владимир Путин закрепил эту дату в качестве официального праздника ВМФ
В своем выступлении Владимир Путин отметил, что российские моряки сегодня безупречно выполняют стоящие перед ними задачи, доблестно сражаются и проявляют истинный героизм. Вместе с тем Россия последовательно наращивает свой ВМФ. В этом году флот пополнят 30 кораблей разных классов, сообщил он. В числе заступивших на боевое дежурство — ракетный корвет «Меркурий», на котором «как знак незыблемости военно-морских традиций, символ мужества, отваги и непреклонности военных моряков» поднят Георгиевский военно-морской флаг. Эти качества в полной мере проявляются и сегодня, подчеркнул президент.
По завершении торжества Владимир Путин пообщался на центральной трибуне с почетными гостями — лидерами стран Африки. Парады кораблей в этот день также прошли во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия). Вечером в честь Дня ВМФ состоятся салют и фейерверк в Санкт-Петербурге и Кронштадте.