«Наш флот был и остается несокрушимым стражем рубежей Отечества»

Россия последовательно наращивает Военно-морской флот, заявил Владимир Путин во время выступления на параде в честь Дня ВМФ. В этом году 30 кораблей разных классов пополнят его состав. В числе заступивших на боевое дежурство — ракетный корвет «Меркурий», на котором «как знак незыблемости военно-морских традиций, символ мужества, отваги и непреклонности военных моряков» поднят Георгиевский военно-морской флаг. Эти качества представители ВМФ России в полной мере проявляют и сегодня, подчеркнул президент. О том, чем запомнился парад в 2023 году и какие корабли были на нем представлены, — в материале «Известий».

Военные характеристики

В 2023 году погода в Северной столице во время главного морского парада была почти идеальной — облачной с прояснениями без существенных осадков. Тысячи петербуржцев и гостей города пришли на центральные набережные, чтобы своими глазами увидеть прохождение кораблей в парадном строю.

Перед началом церемонии командующие Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией, а также командир оперативного командования в дальней морской зоне по видеосвязи доложили главкому ВМФ адмиралу Николаю Евменову о готовности к парадам в главных военно-морских базах объединений. Тот в свою очередь обратился с докладом к президенту.

Катер с Владимиром Путиным, министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ на борту проследовал мимо парадного строя кораблей. Глава государства поздравил экипажи с праздником. Залп салютной батареи Петропавловской крепости дал сигнал к началу празднования.

Фото: REUTERS/Sputnik/Alexander Kazakov

Справка «Известий» Основателем традиции проведения морских парадов в Петербурге стал Петр I. Первый такой парад состоялся 9 сентября 1714 года — после победы русского флота в Гангутском сражении.

Открыла прохождение кораблей группа противодиверсионных катеров. За ними проследовали десантный «Алексей Баринов», на борту которого находился «дедушка русского флота» — ботик Петра Первого, катер «Иван Пасько» с бронетранспортером на борту, а также базовый тральщик «Павел Хренов», недавно прошедший модернизацию. Корабли этого типа разминировали прибрежные воды в зоне специальной военной операции.

Далее следовал малый ракетный корабль «Углич» проекта 21631. Он предназначен для охраны водных районов. Также этот корабль успешно поражал крылатыми ракетами объекты террористов в Сирии. За ним прошел МРК «Советск» проекта 22800. Он оснащен мощным ракетным вооружением, а в перспективе получит и гиперзвуковое оружие.

Группа малых противолодочных кораблей открыла парад в Кронштадте. Здесь в торжественной церемонии приняли участие МРК «Одинцово» и «Мытищи» проекта 22800, «Град» проекта 21631, корвет «Бойкий», фрегат «Адмирал Горшков», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», подводный атомный крейсер «Северодвинск», корветы проекта 20380 «Стойкий» и «Сообразительный», большой десантный корабль «Иван Грен», большой противолодочный корабль «Североморск» и пограничный сторожевой корабль «Сочи». Завершила эту часть парада подводная лодка «Уфа» проекта 636.3.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

После прохода кораблей началась береговая часть парада. Впервые ее открыл сводный расчет барабанщиков Кронштадтского военно-морского кадетского корпуса. Затем прошли подразделение роты почетного караула с государственным флагом России, курсанты Военно-морской академии, Военно-морского политехнического института, других военно-морских учебных заведений. Завершил прохождение сводный отряд «Юнармии».

На параде Северный флот представляли БПК «Североморск», десантный корабль «Иван Грен» и подводные лодки, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Важно, что на параде показали подлодку «Великие Луки». Это неатомная субмарина проекта 677 «Лада», — отметил он. — Скорее всего, она пойдет служить на Северный флот, которому пора обновить свои неатомные подводные силы. На Черноморском и Тихоокеанском флоте это уже сделали. Пришла пора принимать новые подлодки морякам-североморцам. Этим субмаринам предстоит служить в северных морях.

Состоялась в День ВМФ и премьера обновленного сторожевика «Неустрашимый». Это, по мнению специалистов, серьезное усиление Балтийского флота.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Корабль долго модернизировали, и вот он в строю, — отметил эксперт. — После работ по модернизации его боевые возможности существенно расширились. Но самое главное, Балтийский флот получил еще один корабль дальней морской зоны. Раньше у него было пять таких кораблей, теперь есть шестой. Это серьезное усиление флота. Они при необходимости смогут действовать в Средиземном и других морях.

Обновление состава

На торжестве в качестве почетных гостей присутствовали президенты ряда африканских стран, которые специально для этого задержались после участия в саммите Россия — Африка. Среди них, в частности, были лидеры Буркина-Фасо, Республики Конго, Мали и Эритреи, а также заместитель председателя верховного совета Судана, премьер-министр Объединенной Республики Танзания, вице-президент Экваториальной Гвинеи и глава делегации Эсватини.

Еще одним гостем на параде стал водитель пожарного отряда из Магадана Вадим Горелов со своей многодетной семьей. Во время общения президента с лауреатами ордена «Родительская слава» он попросил его о личной встрече, чтобы пожать руку. Владимир Путин согласился. Семья Гореловых почти в полном составе приехала в 10 утра на Московский вокзал Петербурга, после чего сотрудники протокола Кремля проводили их до трибун на Сенатской площади. Перед началом парада глава государства кратко пообщался с Вадимом и членами его семьей и, как и просил магаданец, пожал ему руку.

В своей традиционной речи президент поздравил россиян с днем ВМФ, напомнив о памятных датах: 320 лет исполнилось Балтийскому флоту, 290 лет — Северному и 240 лет — Черноморскому.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— С благодарностью преклоняемся перед всеми поколениями русских корабелов, флотоводцев и моряков, — сказал Владимир Путин. — Их блестящая выучка, верность долгу и Родине, профессионализм и талант во многом определили великую судьбу России.

Именно патриотизм находится в основе особой культуры моряков, которая помогает достойно выполнять все государственные задания и вызывает у народа гордость, отметил президент и процитировал Петра Столыпина: более 100 лет назад российский политик назвал эту гордость «доказательством того, что народ имеет силу, имеет возможность удержать море в своей власти».

— На протяжении веков наш флот был и остается несокрушимым стражем рубежей Отечества, его гордостью и славой. Поэтому торжества в его честь отмечает вся Россия, весь наш народ, — заявил глава государства. — Сегодня мы поздравляем отважные экипажи кораблей и подводных лодок, бесстрашных летчиков морской авиации, личный состав ее наземных служб, мужественных бойцов береговых войск, нашу дерзкую морскую пехоту.

В День Военно-морского флота в акватории Невы у Сенатской площади и в Кронштадте состоялся главный военно-морской парад России. В нем приняли участие более 40 кораблей, четыре подводные лодки и семь парусных судов. В этом году моряки отмечают 90-ю годовщину создания Северного флота. Чем удивил главный военно-морской парад страны — в фотогалерее «Известий» Фото: РИА Новости/Стрингер Парад ВМФ по традиции принял президент России Владимир Путин Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин Перед началом основной части президент поприветствовал моряков и обошел на катере парадную линию в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главнокомандующего ВМФ Николая Евменова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков В этом году парад посетили главы четырех африканских государств, принимавших участие в саммите Россия — Африка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Глава государства отметил, что российские моряки сегодня безупречно выполняют стоящие перед ними задачи и проявляют истинный героизм в зоне спецоперации Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Парад состоял из морской и наземной частей Фото: РИА Новости/Михаил Голенков В нем приняли участие около 3 тыс. военнослужащих Фото: РИА Новости/Александр Гальперин Горожане гуляют во время военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович Командующий Балтийским флотом Военно-морского флота РФ Владимир Воробьев (в центре) во время молебна перед началом парада, посвященного Дню Военно-морского флота в России Фото: РИА Новости/Михаил Голенков Президент также сообщил, что в 2023 году состав ВМФ пополнят 30 кораблей разных классов Фото: РИА Новости/Александр Гальперин Первыми, как и всегда, праздник встретили жители и военнослужащие во Владивостоке Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович Одна из главных традиций праздника — церемония поднятия Андреевского флага. Ни один День ВМФ не проходит без торжественного подъема символа Фото: РИА Новости/Стрингер Самые массовые мероприятия в День ВМФ проходят в портовых городах нашей страны — в Санкт-Петербурге, Севастополе, Кронштадте, Владивостоке Фото: РИА Новости/Михаил Голенков День Военно-морского флота — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море, — ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков В 2006 году президент России Владимир Путин закрепил эту дату в качестве официального праздника ВМФ Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

В своем выступлении Владимир Путин отметил, что российские моряки сегодня безупречно выполняют стоящие перед ними задачи, доблестно сражаются и проявляют истинный героизм. Вместе с тем Россия последовательно наращивает свой ВМФ. В этом году флот пополнят 30 кораблей разных классов, сообщил он. В числе заступивших на боевое дежурство — ракетный корвет «Меркурий», на котором «как знак незыблемости военно-морских традиций, символ мужества, отваги и непреклонности военных моряков» поднят Георгиевский военно-морской флаг. Эти качества в полной мере проявляются и сегодня, подчеркнул президент.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

По завершении торжества Владимир Путин пообщался на центральной трибуне с почетными гостями — лидерами стран Африки. Парады кораблей в этот день также прошли во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия). Вечером в честь Дня ВМФ состоятся салют и фейерверк в Санкт-Петербурге и Кронштадте.