Эксперт объяснила важность новой общевойсковой армии в составе Северного флота

В составе Северного флота будет сформирована новая общевойсковая армия, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

В ее задачи будет входить оборона российской границы на севере, в том числе с Финляндией и Норвегией. К тому же у Кольского полуострова базируются стратегические подводные ракетоносцы, что тоже требует внимания и обороны.

«Особенно актуально военное укрепление этих рубежей сейчас, когда ситуация в Европе нестабильна. Вряд ли турки смогут долго блокировать вступление Швеции в альянс, рано или поздно на них надавят и они отзовут вето», — рассказала «Известиям» завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко.

Объединение развернут на базе армейского корпуса. В состав армии войдут мотострелковые бригады, полки и дивизии. Их личный состав обучат ведению боевых действий в условиях Заполярья.

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Полярный округ: в составе Северного флота создадут общевойсковую армию