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Российская ПВО сбила 16 украинских беспилотников и два снаряда HIMARS

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Российские войска сбили 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 августа сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сбиты 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР), Артемовск, Волноваха Донецкой Народной Республики (ДНР), Орехов и Гуляйполе Запорожской области», — заявил он на брифинге.

Также средствами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены два реактивных снаряда HIMARS.

В районах населенных пунктов Торецк ДНР, Чернещина, Липцы Харьковской области и Гуляйполе Запорожской области были уничтожены четыре склада боеприпасов 24-й, 43-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, а также 108-й бригады территориальной обороны.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 139 районах», — отметил Конашенков.

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Также в этот день сообщалось, что российские силы нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе города Запорожья.

10 августа Конашенков рассказал, что на купянском направлении штурмовые отряды западной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Он отметил, что за сутки успешно отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области.

Также во вторник об успехах Российской армии на купянском направлении заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, с начала недели Вооруженные силы России смогли занять 20 опорных пунктов и 15 наблюдательных постов противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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