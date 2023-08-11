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После взрыва в Сергиевом Посаде за медпомощью обратились 84 человека
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После взрыва в Сергиевом Посаде за медпомощью обратились 84 человека

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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За медицинской помощью после взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде обратились 84 человека. Об этом 11 августа сообщила администрация города.

«Всего за помощью к врачам обратилось 84 человека. Большинство были отпущены домой после оказания первой помощи. Тех, кто находится в больнице, вчера посетили глава округа Дмитрий Акулов, городской прокурор и наместник Троице-Сергиевой лавры», — сообщила мэрия в Telegram.

Отмечается, что остается неизвестной судьба восьми человек, чьи родственники заявили о пропаже. Одна женщина скончалась в больнице от полученных ожогов.

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Ранее в этот день на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершен разбор завалов. Сообщается, что было установлено местонахождение четырех человек, ранее пропавших без вести.

Взрыв на предприятии «Пиро-Росс» на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде произошел утром в среду, 9 августа.

Предварительной причиной взрыва экстренные службы назвали человеческий фактор, версию с атакой беспилотника исключили. СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Директора «Пиро-Росс» задержали по факту взрыва в качестве подозреваемого.

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