МИД назвал газовое сотрудничество РФ и Турции лишенным политконъюнктуры

Сотрудничество России и Турции в газовой сфере лишено политической конъюнктуры. Об этом 11 августа рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Роль Турции в качестве транзитной страны для Европы в последнее время с введением в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» существенно выросла. Одновременно сотрудничество Москвы и Анкары в газовой сфере носит стратегический характер и не подвержено политической конъюнктуре», — сказал он «РИА Новости».

Он отметил, что параметры газового хаба в Турции еще обсуждаются, в том числе на самом высоком уровне.

29 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерение создать газовый хаб на территории страны. За день до этого российский лидер Владимир Путин в поздравлении своего турецкого коллеги с переизбранием на пост президента заявил, что Москва придает большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС «Аккую» и создания на территории Турции газового хаба. Президент России отметил, что высоко ценит вклад Эрдогана в упрочение дружественных российско-турецких отношений и взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях.

18 мая эксперты информационно-аналитического портала «ИнфоТЭК» выразили мнение, что газовый хаб в Турции будет способен пропускать в Европу 35,75 млрд куб. м газа лишь к 2027 году. В настоящий момент условная модель газового хаба выглядит так: по двум магистралям «Турецкого потока», проложенным по дну Черного моря, на территорию страны поступает газ из России (по одной нитке — для внутреннего рынка, по второй — для европейского).

Ранее, в ноябре 2020 года, Путин и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили инициативу создания на территории Турции крупного газового хаба. Лидеры подробно обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в различных областях. В декабре Эрдоган заявил, что Турция планирует стать глобальным центром ценообразования на газ.