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Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 82
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Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 82

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Количество человек, получивших травмы при взрыве на предприятии в Сергиевом Посаде, достигло 82. Об этом четверг, 10 августа, сообщил источник «Известий».

По его данным, в настоящее время на стационарном лечении остаются 15 человек, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии. Состояние 10 пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

«Сейчас решается вопрос об эвакуации тяжелых пациентов в профильные медицинские организации», — рассказал источник.

Известно также, что из больницы ранее были выписаны восемь человек. Еще 58 пострадавших находятся на амбулаторном лечении дома.

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Взрыв на предприятии «Пиро-Росс» на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде произошел утром в среду, 9 августа. На данный момент известно об одном погибшем. Судьба еще 12 человек остается неизвестной.

Предварительной причиной взрыва экстренные службы назвали человеческий фактор, версию с атакой беспилотника исключили. СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Директора «Пиро-Росс» задержали по факту взрыва в качестве подозреваемого.

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