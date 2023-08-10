На юго-западе Франции загорелось зернохранилище Sica Atlantic

Зернохранилище Sica Atlantic загорелось в коммуне Ля-Рошель на юго-западе Франции. Об этом 10 августа рассказала на своем сайте французская радиостанция France Bleu.

«Крупный пожар продолжается с 8 утра четверга недалеко от главного торгового порта залива в Ла-Рошели. Огонь вспыхнул в зернохранилище Sica Atlantic и распространился на три других элеватора. Периметр был эвакуирован», — говорится на сайте.

Власти также сообщают об опасности взрыва на территории. По данным пожарных, инцидент возник из-за неисправности транспортной ленты внутри хранилища, которая позволяет поднимать зерно. Службы эвакуировали 20 сотрудников, а также всех, кто находился в 200 м от площади возгорания.

Ранее, 21 июня, сообщалось о мощном взрыве дома в пятом округе Парижа. Согласно информации, хлопок спровоцировала утечка газа. В свою очередь, прокурор Лор Беккюо отметила, что могли иметь место нарушение правил безопасности и «неосторожность отдельных лиц».