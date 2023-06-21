Число пострадавших при взрыве в доме в Париже увеличилось до 37
Число пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Париже возросло до 37. Об этом в среду, 21 июня, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.
«33 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще четверо — в критическом, и оно ухудшилось», — заявил он.
До этого сообщалось о 29 раненых.
Также, по словам главы МВД, спасатели до сих пор не нашли двух человек под обломками обрушившегося дома.
Ранее в этот день президент Франции Эммануэль Макро выразил поддержку жертвам инцидента и их семьям, а также поблагодарил сотрудников экстренных служб за оперативную реакцию на происходящее.
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